MIRROR演唱會｜意外片廣傳恐成歌迷創傷 拆解創傷後遺症3大症狀

本港人氣男團MIRROR昨晚（28日）舉行的演唱會發生嚴重舞台意外，台上兩名舞蹈員遭一塊懸掛半空的大型屏幕砸中受傷，場面觸目驚心。



事發片段事後大為廣傳，不少歌迷、市民看過片段後紛紛表示不安。面對這類如此嚴重的意外，隨時恐埋下患上創傷後遺症的先兆！



事發片段廣傳 古天樂籲停止轉發

受傷的兩名舞蹈員送院時雖然清醒，但其中一人，即女子組合COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）的男朋友李啟言（阿Mo）傷勢較嚴重，頭部及頸部重創，並有腦出血及頸椎第四節爆裂骨折，情況令人憂慮。當時現場亦有目擊的粉絲受驚需送院，MIRROR餘下的演唱會場數需全數腰斬。

從事發片段可見，阿Mo當時在台上跳舞期間，該塊懸掛半空的大型屏幕完全砸中頭部及全身，屏幕其後再橫躺台上，壓傷其他舞蹈員。事發片段其後亦廣傳網上，不少網民看過片段後亦坦言不舒服或有恐有心理陰影，直言事件難以接受。香港演藝人協會會長古天樂亦凌晨發文呼籲大家為傷者祈福，停止發放或轉發意外片段。

▼同場加映，6大減壓食物：（按圖👇👇👇）

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紅十字會設熱線紓緩目擊者情緒

事件發生後，香港紅十字會啟動「Shall We Talk」心理支援熱線，為有需要人士提供情緒支援。所有人士包括工作人員、現場觀眾或從媒體得知有關消息的人士，若因事件而引致情緒不安，均可致電。服務由已受相關訓練的職員及義工提供，並由臨床心理學家作出專業支援。

紅十字會熱線號碼：+852 5164 5040

熱線服務時間：即時（7月29日凌晨）至7月29日中午12時正

市民亦可以WhatsApp 短訊 +852 5164 5040或Telegram @hkrcshallwetalk預約服務



該會指，大型意外突然發生在眼前，大家或會不懂反應、感到擔心或氣憤。若有以下困擾應採取以下行動：

1. 暫停觀看相關片段、社交媒體或新聞

2. 找朋友傾訴或陪伴

3. 照顧自己，盡可能休息

▼同場加映，抑鬱症症狀：（按圖👇👇👇）

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拆解創傷後遺症三大徵狀

對於這類突如期來的意外，目擊事件的人士可能會即時不懂反應，甚至事過境遷後心情仍然備受困擾，這隨時是創傷後遺症的徵兆。

據醫管局資料顯示，很多人在創傷後會受悲傷困擾，導致情緒低落、焦慮、產生罪惡及憤怒感。除了以上可理解的情緒反應外，創傷後遺症更會出現以下3種徵狀 ：

1. 出現回閃及夢魘



這種情況可透過日間的回閃及晚間的夢魘發生，真實程度令患者以為自己再次活在創傷事件中，不但令腦海浮現當時的情況，而且感覺到當時的情緒及感官，如恐懼、冒汗、聲音、氣味，甚至痛楚，即使一些雞毛蒜皮的事情也能觸發回閃。

2. 逃避及感情麻木



創傷事件於腦海內不斷的重溫令患者感到極度不安，因此患者會刻意令自己分心，例如故意令自己忙碌，如不斷埋首於工作或嗜好。同時，患者亦會逃避所有能令自己回想起創傷事件的人和物，而且盡量不會提及創傷事件。

患者亦可能會掩飾傷痛，裝作已痊癒了一樣，處理悲傷的情緒時會變得麻木及像失去了感覺一樣，並會逐漸疏遠他人或減少與人溝通，因此會令身邊的朋友或同事感到難以相處。

3. 處於戒備狀態



患者會長期處於過度戒備狀態，從而避開危機。因此，經常感到焦慮和難以入睡，周邊的人會察覺到患者容易惱怒及過度焦慮。

4. 其他徵狀



．肌肉疼痛、腹瀉

．心跳不規律、頭痛

．抑鬱、過量飲酒

．服用藥物（包括止痛藥）

▼同場加映，抑鬱症亦會影響進食行為：（按圖👇👇👇）

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情緒困擾如何自救？ 親友如何介入幫忙？

當發現自己有創傷後遺症的傾向時，亦要在生活習慣上留意以下重點：

應該：



．如常生活，不要改變生活模式

．與可信賴的人傾訴所發生的事

．作一些減壓的運動

．定時飲食及作適量的運動

．與家人和朋友會面

不應：



．不要隱藏心事，創傷後遺症是可以被有效地治癒的

．迴避提及那件意外事件

．預期傷痛的記憶可被立即忘記

．避開他人

．飲用過量的咖啡、吸煙或飲酒

．刻意使自己過倦

．忽略定時用餐

．獨自去旅遊

作為患者的親人、朋友和同事，應留意以下重點：

應該：



．留意患者行為上的改變：工作表現有否變差、緩慢、較多病假或小型意外等

．留意患者有否易怒、抑鬱、失去興趣或集中能力下降的徵狀

．給予時間讓患者說出其經歷

．問一些較簡單的問題，讓患者說話而不要中途插嘴或引用自己的經驗作例子

不應：



．告訴患者你知道他們的感受，因為你其實並不知道

．告訴患者他們能夠生存已經十分幸運，因為他們並不是這樣想

．認為患者的經驗不足為道，例如說：「這都不是太壞！」

．建議患者只需控制自己，便能振作起來