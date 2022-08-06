腦瘤｜半夜痛醒或早上起床頭痛恐患腦瘤？細數6大腦瘤症狀影響

談到腦瘤總令人害怕，而頭痛的確可能是腦瘤的症狀之一。



腦部是在頭骨的保護下形成的密閉空間，如果有一個逐漸長大的腦瘤，佔據顱內有限的空間，自然會造成顱內壓升高而引發頭痛。什麼樣的頭痛和腦瘤有關係？

腦瘤會出現哪些症狀？（按圖了解 👇👇👇）

+ 5

腦瘤的頭痛：半夜痛醒或早上起床頭痛

台灣新北市土城醫院副院長、腦神經外科權威魏國珍說明，一般人睡覺時，因為呼吸速率的減緩，吸入的氧氣會變得比較少，引起二氧化碳的積聚，這個訊號會引起反射性腦部血管擴張，讓血液的灌流維持良好的氧氣濃度，以保護腦組織免於缺氧的狀態。

但是，這個過程會在本來已經有腦瘤的病人身上，引發更進一步顱內壓升高的現象而造成頭痛；這類的病人常常會在睡覺當中或早上剛睡醒的時候，有頭痛的感覺。魏國珍形容，腦瘤的頭痛通常是漸進性、持續性的頭痛，這跟腦瘤逐漸長大，而引發顱內壓增高有關。

腦瘤會出現哪些症狀？不同位置表現症狀不一樣

魏國珍表示，腦瘤的症狀其實跟腫瘤的位置、大小及特性有關，不同位置的腦瘤所引發的症狀會有非常大的差別，大多和腦瘤壓迫甚至破壞局部腦區域而引發該位置的神經功能障礙有關。譬如影響運動功能、感覺功能、平衡功能、語言功能、記憶功能、甚至個性改變等。

相關文章：【腦瘤】打麻雀自摸食唔到糊？ 手腳無力腦瘤10大症狀初期似中風👇👇👇

長腦瘤常見影響如下：

1. 運動功能：若腫瘤接近運動神經纖維附近，通常會造成對側的肢體沒有力氣。

2. 感覺功能：可能對側肢體無力，對觸覺不敏感，或對空間的感覺不靈敏，進而影響走路的平穩度。

3. 平衡功能：若小腦長腫瘤，走路平衡感就會不好。

4. 語言功能：語言功能位置在左大腦，會造成語言表達或語言理解能力喪失，例如失語症。

5. 記憶功能：若腫瘤壓迫到腦部顳葉內側，患者很容易出現健忘。

6. 個性改變：若腫瘤在大腦額葉，會有個性變調的問題，例如原本很積極的人卻變得很懶散。

相關文章：頭痛｜失眠壓力大易頭痛3穴位助紓緩 出現這3種症狀或中風生腦瘤👇👇👇

+ 8

腦瘤也會引發癲癇、不孕症、巨人症

另外，腫瘤長大，自然會造成顱內壓升高引發的頭痛，但是某些特殊位置卻很小的腫瘤（如：腦下垂體腺瘤），也會引起身體荷爾蒙不正常，引發症狀像不孕症、巨人症等。魏國珍強調，腦瘤還會引起一項很可怕的症狀，就是癲癇發作，這是一個極大影響生活品質，甚至造成失能的神經學症狀，要非常謹慎處理。

懷疑腦瘤，該做什麼檢查？

魏國珍提到，目前並沒有很科學的證據顯示腦瘤可以預防。若懷疑有腦瘤，建議尋找專科醫師做詳細的身體及神經學檢查，一旦有異常，目前最標準的影像檢查是腦部磁力共振掃描，其沒有輻射危害，而且可以很仔細的把腦部的解剖構造詳細呈現。

延伸閲讀：

睡覺手機放床頭會引發腦瘤？「這種頭痛」要小心！腦科專家揭露傷腦元凶

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」