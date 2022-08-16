少女時代允兒窈窕身材靠「4321」運動法 營養師推介4款食物配合

韓國女團少女時代為組團15周年，今年再度回歸，各個成員也保持得宜。其中允兒（Yoona）無論身材與樣貌更是十年如一日，原來她一直靠自律飲食及「4321」運動法偽維持體重47公斤（約103.4磅），有營養師指只要注意數個貼士，要實行也不算困難。



允兒能夠長年保持47公斤的原因，除了靠自律飲食外，另一個秘訣是靠「4321」運動法，每日只要做運動10分鐘就可以保持身材，長期累積更可看得到身體的變化。

允兒能夠長年保持47公斤的原因，除了靠自律飲食外，另一個秘訣是靠「4321」運動法。（IG@yoona_lim）

「4321」運動法知多啲！

台灣營養師高敏敏解釋，「4321運動法」 是4種運動以不同時限完成，包括有氧運動及肌肉訓練，再配合伸展紓緩，從而達到有效增肌減脂的目標。

4分鐘高強度有氧運動



塑造全身曲線：兩臂輪流揮拳

3分鐘 肌力訓練



雕塑完美大腿：深蹲

2分鐘中低強度運動



促進血液循環、提升心肺功能：抬膝運動

1分鐘緩和肌肉



原地踏步和伸展

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台灣營養師高敏敏續指，除了以上運動，平日可以配搭以下4款食物。

綠茶、咖啡



含有咖啡因，再加上綠茶中的兒茶素，都能幫助燃燒力。

青瓜仔



含水量高，可以幫助水分及鈉代謝。

黑胡椒



含有胡椒鹼，能幫助抑制脂肪合成、促進燃脂。

燕麥片



維他命B群跟膳食纖維，有助全身機能代謝。

▼同場加映：10種燃脂瘦身食物（點擊下圖看清👇👇👇）

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除了「4321」運動法和多注意飲食外，高敏敏亦建議大家可以保持跑步、散步等運動習慣。她又提醒以下4種症狀的人，必須了解自己是否適合各種飲食法、斷食法等，不要隨意嘗試。

高血糖/糖尿病患者：易血糖過低、暈眩



懷孕/哺乳媽媽：需要充足營養，宜少量多餐、不適合空腹太久



飲食失調疾病者：暴食症、厭食症患者首重先恢復正常飲食



青少年/成長中孩童：此時期需要充足均衡的能量營養



各種減肥方法的成效或因人而異，如有任何疑問，建議先諮詢醫生及營養師等專業人士意見。

減脂與增肌的4種技巧（按圖）

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