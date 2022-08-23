阿茲海默症｜澳女搬新屋暴肥20磅兼失智 揭屋企傢俬藏1種毒性菌

霉菌不只影響家居外觀，更嚴重會影響生心理健康！一位澳洲女子在5年前搬遷至雪梨新家，但其後先是出現過敏、體重飆增10公斤，接著出現不知如何穿衣、忘記自己名字的失智狀況，最終才驚覺原來這一切與家中潮濕出現的霉菌有關。



據澳洲當地報導，2016年，當年37歲的女營養師絲基爾頓（Amie Skilton）與丈夫一同搬進雪梨新家，當時的她身體狀況非常健康，能跑完9公里路，還曾在6個月內發表完39次主題演講等。但過了2個月，她的身體開始出現狀況，先是慢性過敏，又無故增磅10公斤，覺得身體非常疲勞。

除此之外，絲基爾頓的大腦功能也在數個月後開始下降，無法集中注意力與工作。這段期間，她不但忘記如何穿衣、忘記自己的車停泊在哪裡，甚至忘記自己的名字，原本簡單的外出變成一項艱鉅的任務。因為病情嚴重最後求醫，被診斷罹患第三型阿茲海默症（Type 3 Alzheimer's disease）。

直到2017年，她朋友的丈夫因對霉菌過敏身體出現不適，同時自己亦有類似症狀，於是找來專家進行家居檢查，才發現原來新家竟存在嚴重漏水狀況。

由於淋浴間防水出現問題，因此每次使用後，洗澡水都會從地毯底下擴散到書房、臥室。平時雖看不出異況，但一掀開地毯、床單後，卻發現床墊下早就長滿霉菌，一整片都被染成綠色。

事後她找房地產公司理論，才發現對方早就知道房子漏水，更因此爭論到底該由誰來支付後續處理費用，「最讓我生氣的是，他們知道這件事，而這狀況正在毒害我們」。經過這件事後，絲基爾頓發現自己對霉菌相當敏感，一接觸即會出現嚴重的發炎反應，甚至導致器官受損，據了解，澳洲大約有25%的人口也有相同狀況。

5年過去，現在絲基爾頓已經再搬家，慶幸現在她的大腦功能已經恢復正常，身體也恢復健康，不再受到當初那些症狀困擾，她也因此事成為一名霉菌檢測員。

▼同場加映：長時間接觸或逗留在存有霉菌的環境中或會出現以下症狀（按圖👇👇👇）

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霉菌知多啲！

據環境保護處的室內空氣質素資訊中心資料顯示，黴菌（霉菌）並非細菌，而是真菌的一種，是極微細真菌群的俗稱。這種微生物依賴已死亡的有機物質生存，室內霉菌可分解已死亡的有機物質，對食物、各類建築物料、紡織物、皮革及地毯等不同物質造成破壞。

在合適的室內環境下，包括有養分 (即已死亡的有機物質) ，適當的溫度及充足的水分，這些極細微的霉菌孢子就會像種子一樣生長成霉斑（稱為「菌落」），通常由較小面積（毫米範圍）至較大範圍大量生長、呈不同色調的綠色或黑色，亦可是任何顏色。

▼同場加映：為何洗衣機隨時滋生霉菌？（按圖👇👇👇）

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