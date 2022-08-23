健康Easy卓越大獎2022｜經歷分享得獎者結果公布

《香港01》舉辦了首屆「健康Easy卓越大獎」，43個得獎品牌已順利誕生。在大獎的投票階段中，完成投票的參加者可獲288「01積分」，當中用戶參與分享【您最推薦的健康品牌，以及該品牌的產品或服務如何助您保持健康】，最觸動小編的10位參加者可獲額外588積分。



經過《香港01》編輯評審後，挑選出10個最令人印象深刻的分享，得獎者如下（排名不分先後）：

第一位得獎者

姓名：C*** T** L***

「我最推薦的健康品牌是「位元堂」。因為在香港爆發疫情期間，我不幸確診新冠肺炎，當時的我感到無助徬徨，擔心自己和家人的健康。幸好當時「位元堂」在社交網站公佈不少有關中醫治療新冠肺炎的影片，向市民提供不同的治療方法。我聽隨了「位元堂」中醫師的專業建議，採用了中醫療法。我也遙距地向駐診中醫求診，我在服用「位元堂」中醫師建議的中藥後，病情大大得到好轉，重拾健康。「位元堂」本著「以誠意用心造藥，憑信譽繼往開來」的宗旨，用心了解市民的保健需要。他過百年的歷史在香港建立了良好口碑，是一間值得推薦的健康品牌。」

第二位得獎者

姓名：M* K* T***

「TriAngel Yoga!! 如果唔係join左package真係完全零動力做運動… TriAngel Yoga令我真切見識到體驗到多種以前從未接觸過既瑜珈，位置方便我屋企同公司，更加令我冇藉口唔去… 導師們都好有經驗同熱誠，會令我想繼續堅持落去。非打手，但TriAngel Yoga真係幫左我一直唔健康嘅生活好多😂。」

第三位得獎者

姓名：Y* W*** L**

「MantraPharm曼德製藥的維絡合特效乳香，回想我家姐在2018年尾患上肺癌，得到朋友介紹服食乳香，還將家姐的醫療報告傳去德國給教授看，他分折後建議我家姐服食乳香，情況得以舒緩，我兒子有濕疹，服用乳香後，已經好少返發。感謝朋友介紹這麽好的天然產品。」

第四位得獎者

姓名：C*** L** Y**

「我本人比較推薦余仁生嘅品牌，兩個小朋友細個經常買猴棗散、珍珠末嘅產品，因為家中老人家極力推薦，老人家說珍珠末可以定驚對皮膚又好，猴棗散又可以化痰，所以我都用咗好多年了而家也會買給孫兒服用的。」

第五位得獎者

姓名：紀**

「我認為是You Beauty ，因為愛美是人的天性，美容院可為因年老肌膚而失去光滑及彈性，而作出挽救，填補心靈上的失落，而好像年青時的自信，漂亮，重拾信心和喜悅，有需要地選擇她們。」

第六位得獎者

姓名：M*** C****

「Hair Forest係我最心水品牌之一，因為脫髮係我中學畢業後最苦惱既問題之一，直至去到髮森先知自己問題所在，趁後生可改善，而不會像一般美容院hard sell完又冇效果。」

第七位得獎者

姓名：R****** F***

「藏·滿足養生殿堂，有專業的痛症治療師，幫我改善腰到骨痛問題，另外還有正宗的泰國師傅，做泰式按摩，入到店服務態度非常好，所有職員都好有親切，好有禮貌，賓至如歸屬感。」

第八位得獎者

姓名：C**** T***

「Perle Signature 中醫針灸和復位效果好好，因長期望電腦同尾龍骨本身有舊患，keep住做左治療2個月，富貴包都消左好多，條腰唔會成日都好酸軟同無力。」

第九位得獎者

姓名：I* K*** K***

「我推薦雪肌蘭，日常都會用該品牌護膚產品保護肌膚，嬌嫩肌膚可以增強自信心，令身心都能保持健康生活。」

第十位得獎者

姓名：T***** L****

「跨奥臍帶血庫，客戶服務員細心講解，讓我認識了不小以往的誤解，還好來得及在bb出世前作好準備。」

*活動受條款及細則約束。

積分將於此文章發布後五個工作天內，直接傳入得獎者的會員帳戶中。

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