處暑｜秋燥易乾咳喉嚨不適 中醫推介3茶飲養陰止咳＋食咩最潤肺

今年8月23日是二十四節氣中的「處暑」，意味著酷熱天氣將進入尾聲。處暑即為「出暑」，這期間天氣雖仍炎熱，但已呈現下降趨勢。有中醫師提醒，當暑氣漸消退，將面臨「秋燥」問題。



註冊中醫師關應春指，「處」含有躲藏、完結的意思，所以處暑即代表暑氣到此為止，漸漸消退。香港地區在處暑前後的天氣特點是早晚較涼，但中午時間仍然炎熱，由於溫差較大，出門不妨帶一件外套，以備不時之需。人體在此時也進入周期性調整，會有懶洋洋的疲乏感，俗稱為「秋乏」。

關醫師特別提醒，「陰虛燥熱」及「體質虛弱」者，最容易因為本身呼吸系統內濕度不足，在吸入乾燥空氣時，更加刺激氣管誘發乾咳。而症狀為痰少膠黏難咯、咽喉乾癢少津、鼻乾唇燥。

今年8月23日是二十四節氣中的「處暑」，意味著酷熱天氣將進入尾聲。（資料圖片）

秋躁飲食養陰潤肺

秋氣屬金，在身體中對應著肺部，因此秋天養生，要以養陰清燥、潤肺生津為基本原則。關醫師則建議，飲食上不宜過於油膩，也不應過食辛辣，以免傷及肺氣，應以甘平為主，多吃水果蔬菜，以達生津潤燥、消熱通便效果。另外，也可多吃枸杞、紅棗、梨、蜂蜜海帶、黃瓜、蓮子、百合、銀耳等，可養肝潤肺，清熱安神。

出現燥咳時，可飲用具有「養陰生津、潤肺止咳」功效的茶飲。（Shutter Stock）

處暑3茶飲生津止咳

關醫師續稱，出現燥咳時，可飲用具有「養陰生津、潤肺止咳」功效的茶飲，她則推介以下食譜。

養氣潤肺茶



材料：西洋參 5 克、麥門冬 5 克、沙參 5 克

做法：將藥材洗淨後，用 600毫升水煮滾，轉小火煮 10 分鐘，放溫飲用

功效：西洋參能補氣養陰，增強免疫力；麥門冬則潤肺生津；沙參可養陰清肺

適用：有乾咳症狀者，每日日間時分可服用 1 杯

百合茶



材料：百合20克、杏仁10克、冰糖

做法：將所有中藥材用500毫升水煮滾，轉小火煮10分鐘，加入冰糖即可。

功效：百合潤肺止咳，可減緩乾咳、口鼻咽乾熱、支氣管發炎的症狀。

提醒：胃腸虛弱、軟便者不適合喝

花旗參糙米茶



材料：花旗參10至15克、糙米30克

做法：乾淨平底鑊或鐵鑊加熱後，加入糙米，用小火慢慢炒至黃褐色，盛起放涼備用。糙米每次可預先炒好100至200克，放入玻璃樽存放在陰涼地方備用，最多可放3個月。花旗參和炒糙米放入暖水壺，加300毫升滾水焗10分鐘，即成。

功效：益氣生津、健脾養胃

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