生蛇｜中森明菜突宣布復出 曾受帶狀疱疹困擾 預防靠8種營養.

日本女歌手中森明菜於80年代爆紅亞洲，可惜當年事業高峰卻與近藤真彥爆出地下情，男方被揭是渣男，不僅曾與梅艷芳發展異地戀，更偷食另一當紅女星松田聖子，令受情傷的明菜於1989年驚爆自殺獲救，成了她一生中的陰影。



57歲的中森明菜於8月30日突然公開宣布回歸，為慶祝出道40周年，更開設個人事務所HZ VILLAGE。她於公開信中表示：「很抱歉讓大家擔心了很久，只是一點點，身體已轉好了，所以我這次想給大家寫一封信。今年2022年是我的出道40年。作為40周年，我每天都在面對自己的身體狀況，打算辦一些活動，但我仍然不能說我的身體狀況完全無恙。」

明菜續說：「雖然是慢了一點，但我想開始踏出這一步，所以好希望你們能夠守護着我。」明菜今次自立門戶，表示演藝事業已從FAITH改為自家公司HZ VILLAGE負責，還開了Twitter帳戶及公開新相，又會成立全新Fans Club，讓各地支持者大感高興。

過去十多年，中森明菜健康欠佳，2010年更透露患上帶狀疱疹（生蛇）要無限期停工，數年前復出亮相《紅白歌唱大賽》及開Dinner騷，可惜在2018年後再次傳出患病，4年來一直未有露面及復出消息。

生蛇知多啲！

生蛇，其實是一種由水痘帶狀疱疹病毒（有時會簡稱為「水痘病毒」或「帶狀疱疹病毒」）所引致的傳染病，只有曾經出過水痘的人才有機會「生蛇」。

當水痘痊癒後，病毒依然會潛伏在身體的神經節（位於脊椎附近，是神經線結構的一部分）中，像冬眠一樣躲藏起來。正常情況下，人體自身的抵抗力會將病毒抑壓，令其不能復發，但一旦身體抵抗力下降，病毒就會乘機復甦。

病毒會沿著神經線到達連接的皮膚表面，形成紅疹。紅疹會帶上水泡，蔓延成帶狀，出現的位置則視乎受感染的神經線分佈。水泡可持續一至十四日，期間可能會出現膿皰或血水，並於兩至三星期內乾水結痂再脫落。

而常見生蛇病徵如下：

1. 背部、腰部、胸部，更甚近眼部皮膚出現蛇狀紅疹及帶有水疱



2. 患處感到灼熱，其後麻痺、刺痛、痕癢



3. 可能出現類似感冒症狀，如疲倦乏力、頭痛、腸胃不適、發燒等



生蛇除了痕癢和紅腫外，還有什麼徵狀呢？有哪些人較容易生蛇？生蛇可以預防嗎？（按圖 👇👇👇）：

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生蛇皮膚會出現水泡，裡面的液體有傳染性，所以病人需避免接觸沒有出過水痘的人，例如年長患者生蛇期間，應該避免與沒有出過水痘的孫兒親密接觸，因為水泡內的病毒，會透過接觸傳染，令對方生水痘，要直至水泡結痂才不會有傳染性。

生蛇的原因始於免疫力下降，未能遏止潛伏體內的帶狀疱疹病毒，所以高風險人士主要是曾經出過水痘且身體免疫力受影響的人，例如以下情況：

1. 50歲以上



2. 正接受化療



3. 患慢性疾病如糖尿病、免疫系統疾病、愛滋病



4. 長期服用免疫系統抑制劑（如口服類固醇）



5. 長期面對壓力



預防生蛇 免疫力最重要

年過50歲、出過水痘的成人亦可以考慮接種為生蛇而設的帶狀疱疹疫苗，疫苗可以提供約七成保護率。另外就是要增強免疫力，以免容易受帶狀疱疹病毒入侵，下面就為大家提供增強免疫力需要補哪8種營養素。（按圖）：

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