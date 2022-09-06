明日戰記｜古天樂着33磅裝甲拍戲致頸椎移位 8大徵狀出現要注意

古天樂（古仔）日前現身鄭裕玲（Do姐）主持的電台節目《口水多過浪花》，宣傳電影《明日戰記》。他在訪問中表示，拍戲期間因長期穿着重逾33磅的裝甲，以致兩節頸椎重創，曾要遠赴美國動手術，為了這部電影犧牲不少。頸椎移位不只造成頭痛，其實還可造成失眠、高血壓、健忘等問題，原因是錯位的頸椎會壓迫到神經線，影響大腦、頸部血管等地方。為何會出現頸椎錯位？頸椎錯位又可以如何預防？



古天樂近日現身鄭裕玲（Do姐）主持的電台節目《口水多過浪花》，當中訪問提到他在片中必須穿上33磅（約14.85公斤）重的盔甲，除了每次都要花半小時以上穿著，很多動作戲都倍感重量，加上拍攝時正值炎夏，特別吃力。

他續說雖然拍攝時沒有受傷，但拍完2年後才發現頸椎出問題：「單是頭盔也用了200幾個組件而成。我們是可以做輕一點，但容易散。穿上後是很辛苦，但不是10級痛。拍攝時是夏天，會焗到呼吸不到。我之前已有頸痛，拍完沒多久就開始劇痛，先是右手麻痹，然後右腳麻痹，得一個姿勢可以睡得到。」

古仔早前曾表示拍攝完成後要去美國做手術，將頸椎兩節骨換成鈦金屬，說道：「看醫生的時候，醫生問我1至10級我的痛感指數是幾級，我說10級，因為我是長期痛，痛到要打嗎啡，而且睡覺沒辦法轉身。」

他稱最搞笑的是手術前打麻醉針，麻醉藥力差不多發作時醫生突然要他簽字，「到我差唔多瞓着時，佢突然話仲有一份要我簽，但我已經暈暈地，仲以為叫我簽生死狀。原來份文件係話如果發現有多節頸骨受傷，就要我授權先可以做埋。做完手術就完全唔痛，已經好番晒。」

+ 2

頸椎移位知多啲！

椎骨移位是脊柱（椎骨）中的一塊骨頭在其下方的椎骨上滑出的狀態。 如果它移位太嚴重，骨頭可能會壓迫神經，引起疼痛。 通常是腰部的骨骼受到影響，而頸部就比較少。

許多患者都沒有任何症狀，甚至不知道他們患有這種疾病。頸椎第一、二節神經線是控制腦部、眼、耳的運作，若出現錯位，便可能會壓著神經，影響神經循環（即腦部經脊椎傳達訊息到手腳，再由手腳傳送訊息到腦部的循環，與血液循環一樣重要），牽連的部位包括頸部血管、大腦垂體、頭皮、面部、腦部、中耳、內耳及交感神經系統，可以導致一系列症狀：

1. 頭痛

2. 頭暈

3. 神經過敏

4. 失眠

5. 高血壓

6. 精神恍惚

7. 健忘

8. 倦怠



如何預防頸椎錯位？（按圖）

+ 7

治療頸椎第一、二節錯位，最主要可通過脊椎矯正，令脊椎神經不再受壓，神經循環便可以回復正常，不再出現頭暈、頭痛等症狀。

另外，不時放鬆肩頸肌肉也有助防止因肩頸肌肉過緊而引致頭痛及肩頸痛症，建議大家平日每一小時就要做伸展運動，可嘗試每小時做以下兩組動作，有助確保頸椎弧度維持正常，不會錯位。

1. 頭部輪流向左、向右拉，拉到盡時維持5秒，以放鬆斜方肌

2. 站直，頭部抬起至眼直望天花板，維持5秒



▼同場加映：舒活頸部3招小運動（點擊下圖看清👇👇👇）

+ 4

相關文章：手腳麻痹｜躺著玩手機傷頸椎致頭痛耳鳴手腳痹？2招健頸唔使3分鐘