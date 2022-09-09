英女皇逝世｜2月確診新型肺炎康復後仍虛弱 長者5大後遺症要知

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）因健康惡化，最終9月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡離世，享年96歲。其實早在2021年4月喪夫後，英女皇健康狀況開始轉差，她曾在2月確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），當時引起外界擔憂。不少確診者在康復後也出現不同後遺症狀，甚至連非感染者也會出現？



英國白金漢宮9月8日稱，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）正接受醫療監察，但同日不幸宣布駕崩，享年96歲。

而其實早前英女王的丈夫菲臘親王（Prince Philip）在2021年4月9日逝世，她形容丈夫離世為她的生命帶來巨大的空虛感。她送別愛人後，迅速在2021年4月13日恢復執行公務。但她的身體開始出現問題，多次須暫停執行公務並接受治療。

而今年2月20日，英女皇更確診新型肺炎，後來有王室專家稱，英女王的行動能力轉差，但拒絕使用輪椅，仍決心盡量自行步行。甚至當地《太陽報》引述消息人士指，英女王虛弱到無法遛狗。

長新冠症狀 長者最嚴重？

美國曾針對65歲以上長者進行長新冠症狀研究，不僅約有32%的確診長者於21天後仍有1種以上相關症狀，且大多較嚴重，常見包括：

1. 呼吸衰竭

2. 高血壓

3. 腎損傷

4. 凝血功能異常

5. 失智



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香港老人科醫學會曾表示，感染新冠肺炎而出現嚴重疾病的風險隨年齡遞增，尤其是70歲及以上人士；如同時患有其他嚴重疾病或免疫力較低者則風險更高。對此，醫學會談及照顧確診新冠病毒長者的需知，當中包括照顧確診長者的過程、長者出現需要送院的嚴重徵狀、照顧者避免自己受到感染的方法，以及照顧確診長者的精神健康，從多方面提出建議。

醫學會表示大部分新冠確診者的病徵相對輕微，如果已接種2劑或以上的有效疫苗，病情會更加輕微，一般可以留在家中隔離治理。

▼照顧確診長者建議（按圖看清👇👇👇）

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預防照顧者感染措施

醫學會表示，徹底隔離確診者是非常重要，建議可遵從衞生防護中心的指引。

▼預防感染貼士（按圖看清👇👇👇）

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