中秋節｜1個月餅卡路里最肥=4碗飯？營養師分享6大食用貼士免致肥

又到中秋節，想應節一邊玩燈籠、賞月光，一邊吃月餅，一不留神除了容易吃滯，更是致肥大陷阱！有營養師分享各款月餅的卡路里排行榜，如何吃得放心又健康？



澳洲註冊營養師袁凱琪Kiki表示，本港常見的月餅以廣式月餅為主，餡料主要有蓮蓉、蛋黃、豆沙，餅皮則由豬油、牛油製成，一個月餅的熱量可高達700 kcal或以上。她提醒，吃月餅時要留意，勿超出當天應攝取的能量上限。以成人為例，平均每人每天約需2000 卡路里。

本港常見的月餅以廣式月餅為主，餡料主要有蓮蓉、蛋黃、豆沙，餅皮則由豬油、牛油製成，一個月餅的熱量可高達700 kcal或以上。（資料圖片）

Kiki也分享了6款月餅的卡路里。

1. 伍仁月餅 800卡路里｜總脂肪：48克｜糖：48克（10茶匙）



2. 雙黃蓮蓉月餅 732卡路里｜總脂肪：41.8克｜糖：69.2克糖（14茶匙）



3. 流心奶黃月餅 436卡路里｜總脂肪：28.8克｜糖：24.5克（4.9茶匙）



4. 朱古力雪糕月餅383卡路里｜總脂肪：26.4克｜糖：19.5克（3.9茶匙）



5. 迷你奶黃月餅 368卡路里｜總脂肪：22.8克｜糖：17克（3.5茶匙）



6. 冰皮綠豆：334卡路里｜總脂肪：10克｜糖：12克（2.4茶匙）



她解釋，伍仁月餅為最高熱量，它的主要成份為5種果仁，包括：瓜子仁、杏仁、核桃、芝麻及欖仁。一個約有800卡路里，等於3.5碗白飯的熱量，當中包含48克總脂肪和48克糖（10茶匙）。

其次是雙黃蓮蓉月餅，它的成份除了蛋黃，還有蓮蓉，一個約有732卡路里，大約3碗白飯的熱量。由於在製作蓮蓉餡料的過程中，需加入不少砂糖、油、麥芽糖，因此是6款月餅中最高糖份，有69.2克糖（14茶匙）。

在製作蓮蓉餡料的過程中，需加入不少砂糖、油、麥芽糖，因此是6款月餅中最高糖份，有69.2克糖（14茶匙）。（資料圖片）

健康食月餅貼士要知！

根據食物安全中心標準，每100克固體食物含有的糖分多於15克，則屬於「高糖」，Kiki則表示大部份月餅款式也屬高糖，建議選擇低糖款式或是純素月餅。

純素月餅的生產商會用植物元素代替不太健康的傳統材料，例如：用芥花籽油、其他植物油代替豬油；用麥芽糖醇代替精製糖；用水果、果仁及其他種子餡料代替蛋黃等。所以，純素月餅的卡路里、糖分會比傳統月餅低。

另外，Kiki也分享了6大食用月餅貼士。

1. 與人分享，避免獨食



2. 每次建議食量不宜超過200卡路里，例如：雙黃蓮蓉和伍仁月餅，最多每次進食1/4個；奶黃月餅，最多1/2個；冰皮月餅、雪糕月餅則最多進食1小個



3. 吃月餅後減少下一餐正餐的攝取量



4. 進食月餅後的下一餐正餐，應多菜少澱粉及少油，例如可選擇：烤雞胸雜菜沙律、蒸魚、灼菜，並且減少飯量，進食至6-7成飽已足夠



5. 吃月餅前後可以吃含酵素的生果，例如：新鮮菠蘿或木瓜，有幫助消化的作用。另外，亦可攝取豐含纖維又低卡的食物，例如黑木耳、生菜、青瓜等。



6. 買月餅時需考慮清楚數量，最好買一家人能吃完的份量，避免節日後為了不浪費月餅而吃多了，反而對健康影響更大。



▼同場加映：中秋5款應節水果進食宜忌（按圖看清👇👇👇）

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3茶療消滯解胃氣！

關醫師續指，如果出現食滯症狀，一般一兩天便會自然緩解，亦可以於中脘穴及足三里穴順時針按壓兩分鐘，感到輕微痠脹便可。另外，她也分享3款茶療有理氣、和胃、消滯功效。

山楂洛神普洱茶



材料：山楂 6克、陳皮 1角、洛神花 1朵、普洱茶葉 適量

做法：把所有材料倒進保溫壺加300毫升熱水焗5-7分鐘即可

香橙桔子茶



材料：橙 1個、桔子 1個、茶葉 1茶匙、冰糖 少許

做法：先將橙及桔子切半，其中一半切薄片、另一半榨汁備用。700毫升開水煮沸，放入冰糖，待冰糖完全溶解後，放入茶葉、橙和桔子後熄火，最後加入橙汁及桔子汁

淮山白朮茯苓茶



材料：黨參10克、白朮10克、雲苓20克、水4杯

做法：將材料浸泡半小時，煲45分鐘即可

▼同場加映：湯圓是高卡高脂的食物之一，不小心吃太多隨時會增磅，記者在市面上隨機挑選了16款湯丸，看看它們的卡路里及脂肪含量有多少。（按圖 👇👇👇）