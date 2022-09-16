日網友浸泡枕頭後驚見全缸污水 3個寢具清潔小貼士助改善情況

都市人每日忙得不可開交，最希望回家躺在床上盡情休息。但枕頭每日接觸到汗液、口水都好容易形成黴菌、引致塵蟎溫床，所以每星期換枕頭套都未必足夠。有日本網友近日在討論區表示將自己用了一年多的蕎麦殻枕頭清洗時被嚇呆。



該網友將枕頭放入浴缸中以熱水及洗衣劑沖洗。過了幾分鐵後枕頭流出黑色液體，還有好多疑似是人體皮膚的漂浮物在水裡。最令驚訝的是，當他將浴缸水放掉後，浴缸底部有不少不明黑色物質。 他其後亦表示平時會洗澡後才上床亦不會抽煙。完全不明白怎麼會這樣。

許多網友看完後也表示： 「事主整蕎麥茶整得很好！」「想嘔！」

定期清潔枕頭是必要的

除了肉眼望到的污穢，枕頭可能仲有另一種常見致敏源。這種肉眼難以看見的生物，一般依附在床褥被鋪上，其留下的分泌物會導致人出現皮膚痕癢、流鼻水、氣喘等過敏反應，嚴重更可致呼吸困難，在潮濕的香港特別常見。

塵蟎是一種有8隻腳、體積僅有100至400微米的生物，屬於蜘蛛的近親。它們喜歡溫暖潮濕的環境，最佳的生長環境界乎22至26℃、70%至80%濕度之間，因此香港的氣候條件十分適合塵蟎生長。而人體的體溫、睡覺時出汗和呼吸時帶出的濕氣等，均為塵蟎帶來極佳的生長環境，故它們大多會依附在床褥、枕頭、床單、軟墊及地毯上，每平方米可能有數千個塵蟎，並以人體掉下的皮屑和毛髮為食物。

塵蟎喜歡溫暖潮濕的環境，故大多會依附在床褥、枕頭、床單、軟墊及地毯上。（圖片：Thaihealth）

塵蟎致過敏反應因人而異 嚴重可呼吸困難

過敏是免疫系統對未知物質產生排斥的反應，這些物質又稱為致敏原，塵蟎是其中一種常見的致敏原。雖然塵蟎體積極其細小，肉眼無法看見，但身體卻能清楚感受。塵蟎的分泌物、排泄物、卵、褪皮、蟲體本身、屍體碎屑均會導致敏感症狀，其中，塵蟎的排泄物因為微小且輕，容易在空氣中飛揚及被人體吸入，當中含有一種特別的蛋白質，便是部分人產生過敏反應的元兇，這些致敏原會破壞上呼吸道黏膜，令身體產生發炎、過敏的反應，甚至有可能加劇哮喘病患者的病情。

不過，並非所有人都會對塵蟎敏感。一般擁有家族過敏史、塵蟎接觸史，以及兒童或青少年出現塵蟎過敏的機率較高，例如在幼年時期曾處於高度塵蟎的環境下，便會增加過敏的風險，發病的階段較容易在童年或接近20歲時出現。塵蟎過敏可分為輕度及重度，輕度過敏會像一般傷風感冒，引發流鼻水、流眼水及打噴嚏等情況。而重度過敏則可能出現持續打噴嚏、咳嗽、鼻塞、面部有壓迫感，甚至呼吸困難、胸悶或胸痛、呼氣能聽見喘息聲及因呼吸不順、咳嗽或喘氣引發的睡眠困難。若透過皮膚接觸到致敏源，則會誘發皮膚問題，例如皮膚紅腫、痕癢，更有機會導致蕁麻疹與異位性皮膚炎。

塵蟎以人的皮屑為食物，透過皮膚接觸，會誘發皮膚問題，例如皮膚紅腫、痕癢。（圖片：helloyishi）

抗敏藥物治標不治本 找出致敏原才可對症下藥

對塵蟎過敏的反應及症狀與一般敏感相似，如果只屬一般敏感症狀，可經由醫生處方抗敏藥物，例如抗組胺藥、消炎藥、類固醇、抗敏感眼藥水、過敏針等舒緩症狀，但效果一般較為短暫，藥力過後症狀便會復發，故只屬治標之法。若希望長期消除症狀，則可考慮使用脫敏免疫療法，因為塵蟎會令人的身體產生出一種戊型免疫球蛋白（IgE）抗體，故可透過抽血或皮膚檢測確認致敏原，以達到脫敏療效。

脫敏免疫療法可長期消除過敏症狀，減少敏感對生活的影響。（圖片：baike.qq）

家居抗塵蟎小貼士：

當然，最理想的治療方法是盡量減低家居塵蟎的數量，避免身體暴露於塵蟎的環境。除了勤打掃清潔外，以下還有多種方法可供參考：

１. 使用防蟎寢具

坊間有不少防蟎床上用品，透過在織物上壓上膠膜、採用微細纖維和以編織或非編織方法組成，縮小纖維間的縫隙或孔洞，令結構更緊密，防止塵蟎通過。部分防蟎床上用品更會在纖維或織物上加上殺菌劑，抑制塵蟎生長。



２. 維持低濕度的環境

塵蟎喜歡潮濕的環境，故可使用高效吸濕機或冷氣機確保室內相對濕度維持在50%以下，使塵蟎因乾燥而脫水致死。



３. 使用防蟎吸塵機

防蟎吸塵機可清除積累的皮屑與灰塵，減少塵蟎滋生，建議每星期吸一次。另外，消委會亦提醒市民在使用吸塵機吸床褥時，宜配上沒有在地面用過的小型家具吸頭，會吸得較仔細和衞生，並應從低吸力開始調校至合適水平，避免吸力太強扯起或吸實布料。

