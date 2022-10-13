久坐OL救星｜淋巴按摩一招搞掂！排毒＋修身＋去水腫秘訣

不少上班族長時間坐在辦公室內，下班後又疲憊不堪缺乏運動，身體長時間積聚不少廢物毒素抑或脂肪，降低新陳代謝速度，皮膚亦開始暗沉易生粒粒，下半身亦因為久坐而容易浮腫，長期以來身體健康亦會受影響。如果想有效解決美容與健康的煩惱，身體上的一個地方女性朋友絕不能忽視—就是淋巴系統。事實上淋巴是影響身體健康的重要系統，透過通淋巴方式讓淋巴系統維持暢通，可以有助排去身體毒素，有修身以及去水腫的神奇功效。



透過通淋巴方式讓淋巴系統維持暢通，可以有助排去身體毒素，有修身以及去水腫的神奇功效

淋巴兩大功能—排毒及免疫

淋巴系統是身體循環系統的其中一個關鍵點，是除了血液循環系統另一個複雜的網絡，它主要由淋巴組織、淋巴結和淋巴管組成，協助身體體液回流及平衡。平時人體細胞的運作過程會產生不必要的廢物，淋巴會幫助靜脈吸收這些含代謝廢物，運到淋巴結及淋巴器官過濾，再返到血流。所以淋巴系統是調節體內環境平衡，以及清理體內廢物平衡代謝非常重要的角色。

淋巴結和淋巴管組成，協助身體體液回流及平衡。平時人體細胞的運作過程會產生不必要的廢物。

同時淋巴系統亦是人體相對重要的防御系統。由淋巴細胞中的Ｂ細胞，Ｔ細胞是白血球的一種，它們是參與人體免疫反應的細胞之一，T細胞可以攻擊外來物及癌細胞，而B細胞則能製作抗體，協助抵抗病毒和細茵的侵略。

淋巴按摩好處

淋巴系統雖跟身體的血管系統不同，它並不俱備如心臟的器官輸送淋巴液，只可透過肌肉收縮，才能維持運作。而如果缺乏運動淋巴就會很大機會造成阻塞，無法正常排走廢物，影響人體排毒功能，輕則造成肩頸位置僵硬、水腫，重則更有機會影響身體免疫系統。所以淋巴按摩可以協助疏通淋巴系統，提升身體代謝能力。

缺乏運動淋巴就會很大機會造成阻塞，無法正常排走廢物，影響人體排毒功能，輕則造成肩頸位置僵硬、水腫。

精選淋巴排毒按摩推薦

1. Le Blanche 香薰淋巴排毒按摩



位於銅鑼灣的「Le Blanche 」是皮膚管理專家，透過高端的科研技術 ，融合量身定制的美容方案。他們旗下的香薰淋巴排毒療程針對淋巴循環嘅按摩護理, 利用香薰精油與皮膚嘅接觸促進淋巴管收縮, 清空兩側嘅淋巴結，然後輕柔按摩淋巴區域，最後將淋巴液體引流, 排出身體毒素及多餘水份, 促進新陳代謝, 減少水腫, 達至瘦身效果。

2. Slim Beauty淋巴排毒按摩



詩琳控股集團成立於1987年，務透過專業美容服務及養生健康理療，讓客人由內而外散發自然年輕光彩。他們的養生療程淋巴排毒按摩可以舒緩疲勞，有效去水腫及透過淋巴按摩排出身體素毒，非常適合日常久座工作，缺乏運動的女生們。

3. AMOOMA 淋巴引流按摩



AMOOMA 是一間現代化的水療中心，以禪學思想及身心平衡理為理念，明白精神及心靈的重要性，故追求在生活中實踐對健康的關注。AMOOMA淋巴引流按摩有助通淋巴，改善水腫和排走囤積的毒素。

4. An Medical Beauty 全天然精油淋巴排毒去水腫療程



An Medical Beauty 是一間用心經營，突破傳統，柔合中醫療法透過望聞問切及先進科技研儀器，以效果為核心，固本培元，從根源改善，達至全面改善顧客體驗效果的綜合型健康中心。An Medical Beauty 的全天然精油淋巴排毒去水腫療程可以全身舒緩減壓，促進血液循環、新陳代謝、排毒去水腫，達至瘦身效果。

5. Angel Beauty 【機能養生】胸部淋巴經絡按摩



另一個女生們最非常關心的問題，就是擁有完美胸部，時刻塑造完美體態。Angel Beauty天使美容42年來堅持秉承「以客為心，以客為本」的經營理念。旗下的胸部淋巴經絡按摩透過按壓淋巴配合穴位針對胸部疏通經絡，令胸部更健康及緊實，從而疏通淤塞的淋巴，排出腋下毒素，改善肩頸痛，同時令胸部線條得以提升緊緻，並達至改善胸型、副乳、胸下垂、大小胸、八字胸等問題，輕鬆擁有彈性、堅挺的完美胸部。計劃更送全方位舒壓頭療 (15分鐘) 乙次。

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