抗疫千日｜何柏良建建議施政報告全面鬆綁 可取消安心出行等措施

本港疫情開始緩和，世界各地都紛紛取消不同抗疫措施。香港政府雖然已放寬對外入境措施至「0+3」。即取消三日酒店檢疫要求改為家居醫學監察。但不論係商界及多名防疫專家都強烈建議政府放寬更多抗疫措施。



港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（3日）在電台節目指，在行政長官李家超發表首份施政報告時，本港抗疫便超過一千日，不少市民都好希望回復正常，他建議施政報告可全面鬆綁更多抗疫措施，如取消安心出行、機場核酸檢測等，並指出「一千日唔係短時間。」

可取消機場核酸檢測 快測取代

入境政策下，他建議本港可取消核酸檢測，可改變快速抗原檢測。他解釋，已接種的旅客，相信在香港逗留期間重症機會不大。若從旅客角度出發，核酸檢測的可預測性較低，即使僅屬復陽，整個行程便會被破壞。

安心出行可取消 已「完成歷史任務」

他認為，安心出行可取消，因為實施「疫苗通行證」後，安心出行程式已完成歷史任務。

四人限聚令亦已無任何地方繼續實施

何栢良指四人限聚令亦已無任何地方繼續實施，以新加坡為例相關措施已取消。限聚令無科學根據及無必要，不過佢亦重申若政府有非科學考慮，他會尊重政府行政決定。

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