瑜伽動作｜偏頭痛發作只懂按太陽穴？9個瑜珈動作輕鬆紓緩偏頭痛

你有偏頭痛的困擾嗎？偏頭痛通常伴隨著噁心、嘔吐，持續時間可多達數天，若置之不理，可能會影響日常生活，甚至埋下其他疾病的因子！



除了按摩穴道、調整作息和飲食外，溫和的瑜伽運動也能幫助紓緩及預防偏頭痛。以下介紹9種日常生活中能輕鬆達成的簡單瑜伽體式，幫助你促進血液循環、放鬆神經，遠離惱人的偏頭痛。

9個瑜伽動作紓緩偏頭痛（按圖👇👇👇）

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除了按太陽穴還能這樣做！9個瑜伽動作輕鬆紓緩偏頭痛

1. 站姿前彎式 Standing Forward Bend

功效：促進頭部血液循環；伸展背部、肩膀、腿部肌肉；改善經期不適；活化骨盆

步驟 1：雙腳伸直併攏，軀幹挺直，雙手置於身側如山式站姿預備。

步驟 2：吸氣，雙臂伸直高舉過頭，掌心相對。

步驟 3：上半身向前彎，膝蓋微彎曲，腹部貼大腿，背部延展，手掌儘可能貼地，頸部自然放鬆。停留3-5個呼吸。



2. 橋式 Bridge Pose

功效：促進血液循環、活化腦部；鍛練核心、大腿、臀部；加強骨盆穩定

步驟 1：仰躺，雙腳打開與肩同寬，膝蓋彎曲，小腿垂直地面，雙臂伸直貼地，掌心向下平放骨盆兩側。

步驟 2：吸氣，腹部和背部肌肉收緊，將骨盆上提離地，身體呈一直線。停留3-5個呼吸。



3. 嬰兒式 Childs Pose

功效：改善頭暈和疲勞；促進血液循環；伸展髖關節、腳踝、腳背、膝蓋肌腱；紓緩肩膀、背部、脊椎

步驟 1：跪坐姿勢，雙膝與肩同寬，吸氣，雙手伸直高舉過頭。

步驟 2：吐氣，上半身前彎，額頭貼地，雙臂打開與肩同寬向前伸展，同時延展脊椎。停留3-5個呼吸。



5個生活處方緩解偏頭痛（按圖👇👇👇）

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4. 貓式 Cat Pose

功效：紓緩頸部、背部；提升脊椎柔軟度；調節呼吸機能

步驟 1：呈四足跪姿，手腕與肩膀呈一直線，膝蓋打開與肩同寬。

步驟 2：緩緩吐氣，背脊拱起，尾骨內收，頭部自然下垂，視線看向肚臍，並伸展後頸。停留3-5個呼吸。



5. 牛式 Cow Pose

功效：紓緩頸部、背部；提升脊椎柔軟度；調節呼吸機能

步驟 1：呈四足跪姿，雙手手腕與肩膀呈一直線，膝蓋打開與肩同寬。

步驟 2：吸氣，腹部收緊，背部下凹，視線向上，並伸展頸部。停留3-5個呼吸。



6. 坐姿前彎 Seated Forward Fold

功效：調節神經系統；伸展腿部後側、臀部、背部、肩膀

步驟 1：坐姿，雙腳打直，腳尖勾起，雙手放在身側，脊椎挺直，挺胸。

步驟 2：吸氣，雙臂伸直高舉過頭，掌心相對，上半身向上延展。

步驟 3：上半身向前彎，腹部貼近大腿，背部延展，雙手握住腳掌，頸部自然放鬆。停留3-5個呼吸。



7. 下犬式 Downward Facing Dog Pose

功效：促進血液循環；改善頭部、頸部壓力；伸展肩膀、背部、腿部

步驟 1：呈四足跪姿，雙腳打開與肩同寬。

步驟 2：雙腳慢慢伸直往後踩地，臀部抬高，尾椎向斜上方延伸，脊椎延展，頸部自然放鬆。停留5-10個呼吸。



▼偏頭痛成因 （按圖了解👇👇👇）：

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8. 攤屍式/大休息 Corpse Pose

功效：促進新陳代謝；幫助血液循環；放鬆身體、平靜大腦；降低血壓

步驟 1：呈仰臥姿勢，雙腿伸直放鬆，打開比臀部略寬，腳掌自然呈外八姿勢，手臂置於身側，手掌朝上，肩膀放鬆下沉，脊椎放鬆延伸。

步驟 2：閉眼，仔細觀察自己的呼吸，保持頭腦平靜和放鬆狀態，持續5-10分鐘。



9. 蓮花式 Lotus Pose

功效：放鬆神經系統；伸展膝蓋、髖關節；改善圓肩拱背；強化脊椎和腹部

步驟 1：簡易坐姿預備，將右腳背放於左大腿根部，左腳背放於右大腿根部。

步驟 2：雙腳腳掌朝上，上半身挺直，雙手輕放膝蓋，掌心朝上，手指使用智者手印（大拇指與食指相扣），閉上眼睛均勻呼吸。停留時間不拘。



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【本文獲「運動星球」授權轉載。】

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