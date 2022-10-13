28歲男每日一杯牛奶得肝癌 醫生駡不可以這樣喝

不少人每天都會喝牛奶補充鈣質，内地一名28歲男子平時都很喜歡喝牛奶，他的身體也很健康，但近期卻會突然手脚無力，然後到醫院檢查，發現原來是患上初期肝癌，令他很驚訝，醫生詳細問診後發現他每天早上都會喝一杯牛奶，並且經常將喝不完的牛奶放進冰箱，想到才會拿出來喝，看似很健康其實暗藏危機，醫生表示患上肝癌和他平時飲用牛奶的方法有很大關係。



覺得手脚無力又腹瀉 原來患上肝癌

根據内媒搜狐報道，内地一名28歲男子經常勤奮工作到深夜，最近卻經常覺得手脚無力和無法集中精力，一開始他以爲是工作時間長和睡眠不足而導致，但一星期過後，他的病情沒有得到改善，反而開始有腹瀉病徵，他立即請假去醫院，醫生發現他臉色很差，瞳孔也變得有些泛黃，也見他一直腹瀉，所以就建議他做肝臟檢查，最後診斷是患上早期肝癌，令這名男子很驚訝，自己這麽年輕竟然患上肝癌。

示意圖

看似健康原來暗藏危機

醫生了解這名28歲男子的飲食習慣，發現這名男子平時很喜歡喝牛奶，所以每天早上都會堅持喝一杯新鮮牛奶，不過由於他買得太多牛奶，有時一個人會喝不完，爲了避免浪費，他就會將牛奶放入冰箱儲藏，當一想喝就會拿出來喝，醫生表示他真是很愚昧，怎么能這樣喝牛奶？

新鮮牛奶沒有經過特殊加工，保存時間會較短，如果長期存放會有機會造成很多有害的細菌和毒素，例如黃曲霉素，長期服用會對肝臟造成損傷，導致肝細胞不能正常運作，從而導致患上肝病，進而是癌症。

肝癌4大飲食禁忌（按圖👇👇👇）

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肝癌預防方法 應妥善貯存食物

根據醫管局資料，肝癌是香港第三號癌症殺手，每年新症數目約有一千八百宗，死亡人數約一千五百多人，新症個案當中有7成半是男性，平均發病年齡為六十三至六十九歲。平時不吸煙、節制飲酒、作息定時、多吃蔬菜水果都有助預防肝癌，另外就是避免感染乙型肝炎，如果家中成員患有乙型肝炎，其他成員應及早接受血液檢查，未受感染者就應接受乙型肝炎免疫注射。

根據政府資料，妥善貯存食物都很重要，市民應該要慎防進食發霉或變壞的食物， 某些食物如果貯存在濕熱環境中，例如花生、穀類和粟米等都會容易發霉而產生黃曲霉毒素，黃曲霉毒素可增加患上肝癌的機會，這些食物都應該貯存在涼快及乾爽的地方以防發霉。

肝癌病徵要留意

肝臟即使只剩下一小部份都能夠工作，因此肝癌早期病徵並不明顯，當腫瘤逐漸增大時，病人可能有不同症狀，包括右上腹不適、腹痛、食慾不振、體重下降、噁心和昏睡、上腹有硬塊、皮膚和眼白呈微黃、小便呈茶色、大便呈淺灰色、腹部積水，另外還有因膽管被腫瘤阻塞，令膽汁色素在血液積聚, 引致黃疸和引起皮膚痕癢，並且由於肝臟腫大刺激橫隔膜神經，而此處神經正好是連接右肩神經，也會導致右肩疼痛。

肝癌的常見徵狀（按圖👇👇👇）

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資料來源：https://www21.ha.org.hk/smartpatient/SPW/zh-hk/Disease-Information/Disease/?guid=bbcc623b-85fd-4ec9-8d4d-6245d1b076c0