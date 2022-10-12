健康博覽免費入場 必買$10福袋禮品總值高達$500

第15屆「健康博覽」將會一連三日於灣仔會展舉行，今年主題為「關心自己、照顧父母，健康第一」，希望透過現代科技與傳統智慧、融匯中西產品，宣揚及實踐健康生活理念。現時01會員更有獨家優惠，可以$10超抵價購買「01空間 x 健康博覽獨家福袋」，數量有限售完即止。



健康博覽今年設「新冠後遺症的康復治理」為特別主題；疫情之下所有人都無法置身事外，而Long COVID（長新冠）更是近年熱搜的健康議題，全球有超過5億的新冠肺炎確診者中，即使輕症康復但不少患者仍會出現不同程度的後遺症。如何治理新冠後遺症？患者康復後該如何保養？醫療界在這方面有甚麼研究及建議？在健康博覽不同的講座及舞台節目中都能找到答案。

「01空間」獨家購買$10福袋

01空間 x 健康博覽獨家$10 福袋，每份不少於6件禮品及價值有機會高達$500。福袋限量1,000份，10月12日 早上11:00開售，售完即止。（健康福袋一經派發，不設更換。）

【按此購買$10福袋】

健康福袋內之禮品將隨機組合，當中有機會包括但不限於以下：

健康福袋換領流程：

1. 於展會入口展示以下條碼進場

2. 到香港01攤位 (C18)出示「01空間」電子票(QR code)

3. 在場工作人員將核銷電子票並換領健康福袋

4大健康舞台 一連三日舉行超過80場精彩活動

除了主舞台、健康工作坊外，今年增設娛樂舞台及香港健康研討會，邀請名人明星、粵劇名伶、專業醫生及業內人士大談健康心得。今年大會邀請了星級名人曾華倩擔任健康大使，曾華倩會於10月22日親臨會埸與現場觀眾玩遊戲，還邀請了著名演員薛家燕、歌手王梓軒和姜麗文擔任表演嘉賓，更有健身達人鄭健樂Rocky到場宣傳健康生活理念

名人出席時間表

10月21日

3:45-4:15PM「藝人健康心得分享」--- 薛家燕

10月22日

2:00-2:30PM 「有獎健康問答遊戲」--- 曾華倩

5:45-6:15PM「藝人健康心得分享」--- 姜麗文

10月23日

2:00-2:30PM「藝人健康心得分享」--- 王梓軒

今年新增的粵曲表演，大會邀請到粵劇名伶新秀溫玉瑜、高麗、阮德文、王潔清、梁心怡、譚穎倫、梁非同、瓊花女、以及龍玉聲即場為大家演出著名粵曲以及分享健康生活。三日展期共8埸演出。粵劇愛好者密切留意！

今屆繼續有「健康．旦」作最強聯盟，超過100多家參展商參展，包括夥伴展商：髮再生、富美健、德善醫療集團、愛麗健、卓越順勢療法及Xyber Force等，提供各類健康產品和服務展銷。各路健康達人及專家將連續三天與入場觀眾分享健康生活知識、疾病資訊、互相交流。另外，於「健康博覽2022」場內電子消費滿指定金額即可獲得豐富禮物！其中包括: 一卡仿鑽吊墜連925純銀頸鏈一條。

活動詳情

日期：2022年10月21（五 ) 至 2022年10月23日（日）

時間：11:00 – 20:00

地點：香港會議展覽中心展覽廳3FG

門票：$20 (65歲以上長者免費)

**憑香港01「健康博覽」電子門票可免費入場**