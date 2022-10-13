美國研究遲進食會更餓更容易肥 10小時内進食更健康

不少人放假會遲起床又遲睡，吃飯時間也都因而推遲，有美國研究指出遲一些吃飯的人會覺得更肚餓，卡路里會燃燒得更慢，並且另有研究指出10小時内進食更健康，可以降低壞膽固醇。



遲吃飯會更易肥

根據《Medical Press》報道，美國布萊根婦女醫院（Brigham and Women's Hospital）進行一項研究，研究人員讓 16 名超重參加者在兩個時間表上吃完全相同的飯菜，一組在當天早些時間進食，另一組則在當天遲大約四小時進餐。 （例如，早期組的參與者可能在上午 9 時、下午1時和大約下午5時吃飯；另一組在下午1時、下午5時和大約晚上9時吃飯）。

研究人員記錄了參加者的飢餓感和食慾，也收集了他們的血液樣本、體溫和能量消耗水平以及身體脂肪組織樣本。當感到飽腹時，我們身體會出現瘦素（hormone leptin），研究人員發現吃得較遲會使飢餓的可能性增加一倍以上，參加者在當天遲些進食，他們的瘦素激素水平較低，並且研究人員發現吃得遲，也會導致減少燃燒約 60 卡路里，當天遲四小時進餐的參加者更餓，燃燒卡路里的速度更慢，並且身體發生了促進脂肪生長的變化。

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10小時内進食更健康

另外一項發表在《Cell Metabolism》的研究指出10小時内吃飯更健康，索爾克研究所與加州大學聖地亞哥分校（Salk Institute and the University of California, San Diego）的研究人員追踪了 137 名消防員，消防員被鼓勵遵循地中海飲食，並被應用程式跟踪飲食習慣三個月，一組消防員會在 10 小時內進餐，另一組消防員會在 14 小時內進餐。

地中海飲食方針重點（按圖了解👇👇👇）

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研究發現在10小時內吃完所有飯菜的消防員有明顯地降低壞膽固醇，並且有改善心理健康，每星期飲酒量減少約3杯，血糖與血壓也有明顯的改善。

索爾克研究所監管生物學實驗室教授Satchidananda Panda指出，大多數人選擇早上 8 時到 10 時吃早餐，中午到下午 1 時午餐，下午 6 時到 8 時吃晚飯，建議大家可以一星期至少有5至6天採取10小時内進食，但他提醒如果患有一型或二型糖尿病的病人、孕婦、有服用一些藥物的人，應該要先詢問醫師才採取「限時飲食」。

資料來源：https://medicalxpress.com/news/2022-10-dinner-pm-early-hour-window.html