美國研究遲進食會更餓更容易肥 10小時内進食更健康

不少人放假會遲起床又遲睡,吃飯時間也都因而推遲,有美國研究指出遲一些吃飯的人會覺得更肚餓,卡路里會燃燒得更慢,並且另有研究指出10小時内進食更健康,可以降低壞膽固醇。



遲吃飯會更易肥

根據《Medical Press》報道,美國布萊根婦女醫院(Brigham and Women's Hospital)進行一項研究,研究人員讓 16 名超重參加者在兩個時間表上吃完全相同的飯菜,一組在當天早些時間進食,另一組則在當天遲大約四小時進餐。 (例如,早期組的參與者可能在上午 9 時、下午1時和大約下午5時吃飯;另一組在下午1時、下午5時和大約晚上9時吃飯)。

研究人員記錄了參加者的飢餓感和食慾,也收集了他們的血液樣本、體溫和能量消耗水平以及身體脂肪組織樣本。當感到飽腹時,我們身體會出現瘦素(hormone leptin),研究人員發現吃得較遲會使飢餓的可能性增加一倍以上,參加者在當天遲些進食,他們的瘦素激素水平較低,並且研究人員發現吃得遲,也會導致減少燃燒約 60 卡路里,當天遲四小時進餐的參加者更餓,燃燒卡路里的速度更慢,並且身體發生了促進脂肪生長的變化。

10小時内進食更健康

另外一項發表在《Cell Metabolism》的研究指出10小時内吃飯更健康,索爾克研究所與加州大學聖地亞哥分校(Salk Institute and the University of California, San Diego)的研究人員追踪了 137 名消防員,消防員被鼓勵遵循地中海飲食,並被應用程式跟踪飲食習慣三個月,一組消防員會在 10 小時內進餐,另一組消防員會在 14 小時內進餐。

研究發現在10小時內吃完所有飯菜的消防員有明顯地降低壞膽固醇,並且有改善心理健康,每星期飲酒量減少約3杯,血糖與血壓也有明顯的改善。

索爾克研究所監管生物學實驗室教授Satchidananda Panda指出,大多數人選擇早上 8 時到 10 時吃早餐,中午到下午 1 時午餐,下午 6 時到 8 時吃晚飯,建議大家可以一星期至少有5至6天採取10小時内進食,但他提醒如果患有一型或二型糖尿病的病人、孕婦、有服用一些藥物的人,應該要先詢問醫師才採取「限時飲食」。

資料來源:https://medicalxpress.com/news/2022-10-dinner-pm-early-hour-window.html