心臟衰竭患者定時磅重 及時調藥減低入院機會

當心臟衰竭沒有得到妥善控制，患者就容易有腳腫、氣喘、呼吸困難等病徵，嚴重者甚至需要入院，而每次入院均可能令患者的心臟功能轉差，以至有死亡風險。因此，醫生的治療目標是為患者減低入院機會及處方合適藥物，而患者也需改善生活習慣，其中他們尤其應該注意體重的變化，以便及時調整藥物。



80多歲的容婆婆（化名）本身患有糖尿病、高血壓及心臟衰竭，曾因嚴重氣喘至呼吸困難而入院，當時情況危急，血氧含量低、血壓高，需要在深切治療部留醫以呼吸機輔助呼吸、注射一段時間去水針後，病情才得以逐漸穩定。不過，容婆婆其後三個月內病情仍然反覆，不時有腳腫問題，亦兩度再需入院接受治療。

心臟科專科劉駿良醫生解釋，容婆婆的情況並不罕見，事實上，心臟衰竭初期未必有任何病徵，發展下去會在急步走時出現氣喘；當病情繼續惡化，氣喘、腳腫就會影響日常生活，可能走半層樓梯、晚上睡覺平躺也會氣喘，更嚴重者可能安坐家中也會呼吸困難，病情也就越為危險，需要入院接受治療。

心臟衰竭分類助制定治療

因此，若患有心臟衰竭，及早發現並接受恰當治療是非常重要。在醫生決定採取治療方案之前，仍需安排心臟超聲波檢查評估所屬類型。劉醫生指，若射血指數低於40%，便屬於收縮型心臟衰竭；射血指數高於50%，則屬舒張型心臟衰竭，至於射血指數處於40至50%，屬於「灰色地帶」，需輔以其他檢查或跟進才能確定類型及治療策略。

一般而言，收縮型心臟衰竭患者通常較年輕、曾患冠心病、心肌梗塞、心肌炎或家族病史；至於舒張型心臟衰竭則較常見於6、70歲以上的長者、患有高血壓、糖尿病等慢性病的患者身上。劉醫生表示，兩類心臟衰竭的致命風險和病徵是相同的，故首要是舒緩心臟衰竭為患者帶來的不適，其中身體水份過量會對心臟結構產生影響，帶來的水腫和氣喘，它們通常都是最急需舒緩的徵狀。「針對水腫輕微者，醫生可處方口服去水藥，嚴重者則要注射去水針，以迅速改善水腫問題。」

舒張型心臟衰竭治療新突破

其後，醫生就要找出背後病因，再安排相應的治療。針對收縮型心臟衰竭，一直以來均有多種口服藥獲研究證實可減慢心臟衰竭的惡化速度及提升存活率，但舒張型心臟衰竭則往另一極端發展——向來均無藥物獲證實能達到以上效果，直至最近才有最新的國際研究發現，以往用於治療糖尿病的SGLT2抑制劑在舒張型心臟衰竭患者身上有顯著療效，能減低21%心臟衰竭死亡及住院風險，為此類病人帶來新希望。

容婆婆獲醫生評估後確定為舒張型心臟衰竭，因患有糖尿病而獲醫生處方SGLT2抑制劑輔以降血壓藥及去水藥來控制病情，其腳腫問題漸漸獲得改善，去水藥的所需劑量亦慢慢降低，病情漸趨穩定，未有再頻頻入院。不過，每位病人情況有所不同，所需藥物及治療的副作用亦有差異，患者如有疑問，應先向主診醫生查詢。劉醫生亦強調，除了依時用藥及覆診，患者也要改善生活習慣，包括飲食清淡，避免進食濃味食物，以維持體內水份與鈉質濃度的平衡。

一週增兩公升是警號

另外更應留意體重變化，在身體狀況穩定時量度體重，並以此作為指標體重，其後保持量度體重的習慣，當發現體重在一星期內增加約2公斤，就要留意是水份在體內累積的表現，需要按事前與醫生商討的藥物調整方法來調節去水藥的劑量，否則當體重累積至增加約4公斤，屆時未必僅有腳腫問題，更可能有氣喘的情況，難以服用口服藥排走水份，需要入院注射去水針，增加治療複雜性。因此，劉醫生呼籲患者切記留意體重的改變。