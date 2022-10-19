壯男半夜驚醒被診斷為焦慮症 拖1年查出是癌症 只剩1年壽命

人有旦夕禍福，世事難以預料。美國一名45歲男子經常半夜驚醒，覺得自己心臟病發作，醫生診斷他患有焦慮症，但結果發現原來是患上癌症，只剩下一年壽命。



根據外國媒體報道，美國一名45歲男子Robin Hendley是一名駕駛班教練，每個星期都會健身6次，身體一向都很健康，但是在2年前，他突然半夜醒來，感覺自己似乎有心臟病發作， 有耳鳴、視力模糊、頭劇痛等症狀，表示「我感覺有人打了我的臉，像是被打了一巴掌，或是被球拍擊中」。

之後他去看醫生，醫生認爲他是太過焦慮才導致，然後他再做一次檢查，發現他的大腦左側顳葉有約5公分的腫瘤，是4級膠質母細胞瘤，據統計，正常人壽命大約只能活12個月，這個消息讓他難以接受。

Robin接受一連串手術，被逼放棄12年的駕駛班教練工作，「我熱愛工作，從來沒有不想去上班，那是感到最舒服、最快樂的地方」，之後他找到新的治療方法，朋友也為他發起募款活動，現在已經累積超過2萬英鎊，他很感激這些善心人士「沒有他們，腫瘤會很快帶走我的生命」。

腦瘤

根據mayoclinic資料，腦腫瘤是指腦部腫塊或異常細胞生長，腦腫瘤導致的症狀可能包括頭痛逐漸變得更頻繁和更嚴重、不明原因的噁心或嘔吐、視力問題，例如視力模糊、一條胳膊或腿逐漸喪失知覺或活動能力、平衡困難、說話困難、感覺非常疲憊等。

資料來源：https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/brain-tumor/symptoms-causes/syc-20350084

腦瘤會出現哪些症狀？（按圖了解 👇👇👇）

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