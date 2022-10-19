乾眼症｜6歲童患乾眼症 專家指電子產品看得多

當眼淚不能為眼睛提供足夠滋潤時，就會容易出現乾眼症，除了長者會容易有眼乾視茫，其實長時間看電子產品都要小心容易患上乾眼症，有外國驗光師指出過去5、6年，看到越來越多小朋友患上乾眼症，年紀最小只有6歲，推斷可能是由於他們長時間看電子產品，大大減低眨眼頻率而造成。



乾眼症年紀最小只有6歲

根據外國媒體Daily Mail報道，驗光師兼乾眼症專家Sarah Farrant指出，近年發現越來越多小學生因乾眼症來求診，他們可能因長時間看電子產品，大大降低眨眼頻率導致，她表示「15 年前開診所時，沒有一個孩子出現這種情況，但在過去的五六年裡，我看到越來越多的孩子患有乾眼症。我最小的病人只有六歲，這在以前是聞所未聞的。」

她也補充說，越來越多兒童使用化妝品，其實這樣都會助長眼部問題的增加，如果不及時治療，可能會對眼瞼中一些產生淚液的腺體造成不可逆轉的損害。

示意圖

根據mayoclinic資料，隨著年齡增長，淚液分泌會逐漸減少，眼睛乾澀多見於 50 歲以上的人群，並且日常飲食中維生素 A（例如肝臟、胡蘿蔔和西蘭花中富含）攝入不足，或者Omega-3脂肪酸（魚類、核桃和植物油中富含）攝入不足都會容易導致。

眼淚可以保護眼睛受到感染，如果沒有足夠的眼淚，眼睛感染的風險可能會增加，另外如果不治療，嚴重乾眼症可能會導致眼部炎症、角膜表面磨損、角膜潰瘍和視力下降。

乾眼症症狀可能包括：

1.眼睛刺痛、有灼熱感或發癢



2.眼內或眼周出現黏稠的黏液



3.對光敏感



4.眼睛發紅



5.眼睛有異物感



6.難以佩戴隱形眼鏡



7.視力模糊或眼睛疲勞



乾眼症不只有乾澀，症狀很多樣。（按圖看看乾眼症狀👇👇👇）

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預防乾眼症症狀包括：

1.避免對著眼睛吹風，請勿將吹風機、汽車加熱器、空調或風扇直接對著眼睛。

2.在冬季，可以使用加濕器。

3.考慮佩戴面罩式太陽鏡或其​​他防護眼鏡。可以在眼鏡的頂部和側面加裝安全防護罩，以阻擋風和乾燥空氣。

4.長時間工作時，適時休息一下眼睛，定期休息一下眼睛，閉目養神幾分鐘或反复眨眼幾秒鐘，有助於將眼淚均勻地分佈在眼睛上。

5.注意您所處的環境，高海拔地區、沙漠地區和飛機上的空氣可能非常乾燥，身處這種環境時，經常閉眼幾分鐘減少眼淚蒸發，可能會有所幫助。

6.將電腦屏幕置於水平視線以下。如果您的計算機屏幕高於水平視線，那麼就需要睜大眼睛觀看屏幕，如果電腦屏幕低於水平視線，那麼就不用睜大眼睛，有助於減緩眨眼時眼淚的蒸發。

7.定期使用人工淚液，如果患有慢性乾眼症，即使眼睛感覺良好也要使用眼藥水，以保持眼睛水潤。

資料來源：https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dry-eyes/symptoms-causes/syc-20371863

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