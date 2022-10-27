秋冬濕疹易復發 醫生解構原因和改善方法 附8個貼士

濕疹可能會導致我們皮膚紅腫、痕癢無比 ，秋冬季節更是濕疹高峰期。皮膚科專科醫生陳湧指出，秋冬季節通常比其他季節多兩至三成的濕疹患者，他建議濕疹患者要注重保濕 ，不要亂試偏方，並分享10個貼士，改善濕疹問題。



多兩至三成濕疹患者 解構秋冬濕疹易復發原因

皮膚科專科醫生陳湧指出濕疹是不同因素引起的免疫系統疾病，包括自身基因問題、膚質、環境因素、或者是皮膚感染，例如真菌感染。

他形容我們的皮膚屏障就像磚頭墻一樣，細胞和細胞之間會緊密排列，外來的致敏源會不易入侵。而濕疹患者皮膚天然油脂相對較少，當天氣寒冷又特別乾燥時，他們皮膚油脂會變得更加少，皮膚細胞會因而出現縫隙，外來致敏源就會更易入侵，導致濕疹發作。致敏源包括塵蟎、花粉、污染物、貓毛狗毛等。

他也補充，秋冬季節也常見患者皮膚容易流失水分，皮膚變得更加乾燥、變厚和變粗，令皮膚細胞之間的縫隙變得更大，致敏源更容易入侵，水分流失更加多，導致皮膚惡性循環，受到外來環境因素影響，皮膚情況惡化。

皮膚護理8個貼士 小心高致敏防腐劑Paraben、 MIT

皮膚科專科醫生陳湧指出患者患處多數會紅腫、甩皮，嚴重甚至會有水疱、出水現象。秋冬患者可能會更加多皮膚繃緊、龜裂、灼痛。他建議以下改善方法：

1.找出致敏源。（例如是塵蟎，周遭環境多塵，就打掃多一些，用防塵蟎的床上產品）。

2.洗澡時間不宜過久，水不宜過熱。

3.盡量使用潤膚膏，以及避免含多種香料或者高致敏防腐劑的護膚品。高致敏防腐劑例如是Paraben、 MIT。

4.選擇可有助皮膚修復的護膚產品，例如含神經醯胺ceramides，這些成份可以取代我們的油脂，修補我們皮膚細胞間縫隙，改善皮膚屏障過差的問題。

5.多喝水。

6.避免抓撓皮膚。如果小朋友自制能力差，可幫他們剪指甲，以及用手襪包著他們的手，避免他們抓撓皮膚。

7.可用濕敷方法。搽潤膚膏，然後鋪上緊身衣物包裹著濕潤的皮膚，可達到長時間保濕。

8.減少出汗刺激皮膚，建議可穿透氣衣物、勤換衣服和抹汗。

濕疹治療方法 不要輕易相信坊間秘方

皮膚科專科醫生陳湧表示如果濕疹發作，首先要盡量保濕，以及避免刺激物，如果發作情況嚴重，就需要使用抗敏感藥，例如抗組織胺，減低痕癢情況，醫生會根據病情的嚴重性、位置去決定是否用類固醇藥膏，或者用一些非類固醇的藥膏。

他勸諭市民不要過分戒口，「不要別人叫我戒牛，我又戒牛，別人叫我戒蝦我就戒蝦。每一個人都不一樣的，未必每個濕疹患者都是和食物敏感有關。」

他指出坊間有很多偏方，例如曾流行用蛋黃油治療濕疹，將有機物炒至黑色，搽在皮膚上，他表示那些是致癌物，長期用可能會增加患皮膚癌的風險。另外坊間建議用芫荽水改善濕疹，芫荽可能含菌，未必每個人都適合。

他建議不要太依賴偏方，有甚麼問題應盡量咨詢專業人士、醫護人員。他表示治療濕疹要有耐性，參考醫生意見是最理想。

「濕疹可能是比較反覆的病，我們不要一次、半次發作，就失去信心，或者覺得以前做得很好的方法不用，之前用潤膚膏很好，今次可能因為細菌入侵，處理細菌入侵問題就可以解決，不要太過擔心，治療濕疹要有耐性。」

皮膚科專科醫生陳湧

皮膚科專科醫生 陳湧