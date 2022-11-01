雙十一激賞情報｜健康美容產品低至$11起！扣01積分再劈減五折！

一年一度購物節「雙十一」又殺到！每逢呢個時候所有商家都出盡優惠比各位精明消費者買自己心頭好。講到買筍嘢，點會少得01mall 嘅產品！小編為您帶來八大精選類別抵搶攻略，限時限量優惠期間，不論喺最新嘅秋冬電器、美容護理、養生茶飲，定身體檢查都一應俱「折」！最抵11蚊就買到平靚正秋冬潮物，再扣埋01積分仲可以優惠價上再勁減五折！積分當錢洗之餘，買完野又賺返哂積分返嚟，保住荷包健康就係咁easy，折扣優惠無限loop！

優惠分秒必爭，即刻介紹搶購精選產品比大家享受精彩禮遇：



身體檢查 ：尚醫｜宏康醫道｜莊柏醫療｜Precision Health Care

美容護理：Beverly Skin｜然淙養生美容中心

秋冬電器：Turbo Italy｜Nexus Global PTY｜節亮｜Homestuff

健康營養品：營美健｜酮福堂｜全仁健康｜Qivaro

養生茶湯飲：Ozen生活館｜茶澤｜Moonwell

個人護理產品：Suu Balm｜Camellia Charms

防疫用品：IAP｜彩豐行｜Aqua Plus

身體檢查 —男士、女士、綜合套餐

尚醫[雙11優惠] 三高一鬆標準版身體檢查（二人同行）11 項

二五折優惠 $1,111(原價$4360) —用積分最多再扣 $555

．尚醫健康全力支持雙11活動，以精彩優惠為大眾提供各種全面的身體檢查，並以精準預防醫學概念，透過高科技醫學檢測及遺傳基因數據分析，為客戶進行全方位個人化健康評估。三高一鬆身體檢查平均只需$555.5一人，套餐包括血脂檢測、糖尿病檢查、血管硬度檢查、血壓檢查以及超聲波骨質密度檢測等共11項。



尚醫[雙11優惠] 三高一鬆全面版身體檢查 43 項

三五折優惠$1,111(原價$3,110) —用積分最多再扣 $555

．三高一鬆全面版除了血脂檢測、糖尿病檢查、血管硬度檢查、超聲波骨質密度檢測等，包含全血色計、肝功能、腎功能測試以及電解測分析等，讓檢查者更準確了解自己身體不同器官的狀況。



尚醫[雙11優惠] 男仕超聲波檢測 38 項

五五折優惠 $1,111(原價$2,010) —用積分最多再扣 $555

．以超聲波檢測技術檢查前列腺功能以及骨質密度，另外亦包含全血色計如白血球，淋巴球，以及紅血球等，尿常規檢查等等。



尚醫[雙11優惠] 女仕超聲波檢測 38 項

五二折優惠 $1,111(原價$2,110) —用積分最多再扣 $555

．以超聲波檢測技術檢查乳腺、淋巴、卵巢、子宮以及骨質密度，另外亦包含全血色計如白血球，淋巴球，以及紅血球等，尿常規檢查等等。



尚醫[雙11優惠] 肝腎功能及癌症指標檢測 24 項

四四折優惠 $1,111(原價$2,480) —用積分最多再扣 $555

．套餐包括肝功能檢查如總膽紅素以及白蛋白/球蛋白比率等、腎功能檢查，以及兩項癌症指標檢查，當中可選肝臟、胰臟、卵巢、乳房等,另外亦有全面身體分析如體脂分佈、基礎代謝率等等。



宏康醫道 鼻敏感剋星—天灸療法(三伏)

四二折優惠價$488 (原價$1148) 送溫灸療法 價值$450(一伏)

．「天灸」是一種中醫的傳統療法，根據「天人合一」的理論，以中國古代人民從長期觀測中總結出來一年中最熱和最冷的兩段日子 ( 三伏天及三九天 )，利用中藥敷貼於穴位上，通過藥物的刺激及穴位吸收作用，疏通經脈，調整內在臟腑氣血功能，增強抵抗力，提高免疫功能，以預防疾病的作用。



莊柏醫療-40項精選三高健康檢查

七折優惠$560 (原價$780) —用積分最多再扣 $64

．「三⾼」是香港常⾒的都市慢性病。莊柏醫療特此制定了精選三高健康檢查，有助大家了解⾃⼰的身體狀況，並及早預防慢性病的風險。



Precision Health Care 2人婚前健康檢查

五折優惠$1110 (原價$2400) —用積分最多再扣 $555

．婚前檢查可以讓準新人了解身體狀況，為生育規劃作更全面的準備。檢查包括血型及 Rh 因子、德國痳疹抗體 (只限女性) 、乙型肝炎表面抗原、梅毒血清試驗、精子常規檢查等等。



美容護理—美顏、排毒、養生、修身推介

Beverly Skin 超皮秒激光去斑王療程

一折優惠$288 (原價$2980)—用積分最多再扣 $144

．使用755及1064對付淺層及深層色素，以皮秒速度震碎塵化色素，再經新陳代謝排出走去斑。



然淙養生美容中心 【頌缽芳療脈輪能量SPA】

驚喜優惠價$368加送耳穴頭部頸部減壓護理療程—用積分最多再扣 $184

．頌缽聲療治療＋複方香薰油按摩，改善痛症及健康狀況同時修煉心靈。



秋冬電器—個人生活、居家必備潮物

Turbo Italy 多功能養生豆漿機 TSM-391

四折優惠$378 (原價$998) —用積分最多再扣 $189

．特設3種功能﹕營養豆漿、健康米糊及鮮榨果汁，400毫升容量，每次可煮一到兩人分量，1年原廠保用。



EMAY PLUS 纖面排毒美顏儀 (多色)

八折優惠$339 (原價$399) —用積分最多再扣 $169



．有效排毒通淋巴，緊緻肌膚，提升面型輪廓，減淡細紋「低熱能」模式，適用於面部按摩；而「高熱能」模式適用於身體按摩。

節亮-JBA-自發熱膀部防寒熱敷 護肩(M) JBA003

五折優惠$108 (原價$228) —用積分最多再扣 $54

．透過遠紅外光波保暖技術，保暖養護可以有效緩解肩周不適。



Deerma - 德爾瑪蒸氣掛熨機 HS007H

八折優惠$399(原價$518) —用積分最多再扣 $199

．10s快速出蒸汽，增壓環流即熱系統，約10s能噴出160°C大蒸汽 ，熨衣無需久等。



健康營養品—維他命營養、修身法寶

Lares Beauty 營美健 營美奶油鮮菇雞

八折優惠$36 (原價$45) —用積分最多再扣 $18

．一盒食量只有 148kcal，採用獨家日本除油技術，不但可以減少攝取油份及脂肪，絕無防腐劑及化學味精，安全健康。



TM Wellness 綠茶燃脂

六折優惠$196 (原價$328) —用積分最多再扣 $98

．含有98％綠茶提取物及樹莓酮。綠茶提取物可促進脂肪燃燒及新陳代謝。樹莓酮能促進脂肪燃燒，有助減少體脂含量，預防脂肪堆積及改善肥胖。



Qivaro 消化寶

八折優惠$435 (原價$580) —用積分最多再扣 $217

．緩解因應酬吃喝過度、精神緊張，或污染等造成的消化不良造成的不適，有助排除身體垃圾毒素，促進胃腸營養吸收，分解不同的食物部分，將食物的營養更好的被人體吸收利用。



養生茶湯飲—滋養茶包、補身湯水暢飲

Ozen 生活館茶飲



雪梨乾(一級)

三六折優惠$11 (原價$30) —用積分最多再扣 $5

．特别適合秋天食用。不寒不燥，男女老少均皆宜。雪梨乾含有豐富的膳食纖維和維他命B群丶C丶E，對增強抵抗力丶纖體修身有不錯的功效。豐富可溶性和不溶性的膳食纖維，可溶性纖維有助於控制血糖和胆固醇水平，而不溶性纖維能促進腸蠕動，有效保持身體健康。



降三高茶-茶包

三折優惠$11 (原價$40) —用積分最多再扣 $5

．對長期熬夜、工作壓力大、喝酒應酬、常食煎炸重油食品、身體虛胖有所改善。放入1個茶包於茶杯/茶壼內，倒入熱水沖泡便可以。加蓋燜泡，效果更好。



茶澤 送禮首選 茶薈 - 15款世界名茶

六折優惠$111(原價$188) —用積分最多再扣 $55

．嚴選15款來自世界各地的精製茶葉，不同氣候，各式茶樹，培養出多種滋味。包括中國傳統茶、台灣烏龍、日本綠茶、南非國寶茶、阿根廷國飲、斯里蘭卡紅茶等等。



moonwell®️湯包



尊貴養生食療套裝

五折優惠$111 (原價$226) —用積分最多再扣 $55

．三選一: 〖杏汁·花膠〗花膠杏汁白肺雞腳湯 / 〖黑雞‧花膠〗 花膠蟲草花雪耳黑雞湯 / 〖白雞‧花膠〗 花膠響螺椰子白雞湯

．八選一: 【補血·章魚】章魚蓮藕牛蹄筋黑豆湯 / 【凍齡·三菌】猴頭菇茶樹菇姬松茸湯 / 【美人·木瓜】木瓜雪耳豬𦟌湯 / 【胡椒·豬肚】胡椒豬肚豬𦟌湯 / 【杏汁·白肺】杏汁白肺湯 / 【西洋菜·豬胰】西洋菜陳腎豬橫脷湯 / 【祛濕·毛桃】五指毛桃海底椰素湯 / 【元氣·姬松茸】姬松茸混合果仁紅蘿蔔素湯



極致燉湯套裝

五折優惠$1,111 (原價$1954) —用積分最多再扣 $555

．一共有14款養生燉湯，大花膠響螺椰子白雞湯、瑪卡黨參杜仲湯 、製何首烏黑芝麻黑棗黑豆烏雞湯 、椰皇鮑魚豬𦟌湯、川芎白芷茯神天麻魚頭湯、花膠羊肚菌竹笙螺片湯等等。



個人護理產品—護膚、美體、清潔好物

[秋冬推廣2022]Suu Balm 全部產品85折



保濕推介—Suu Balm 速效舒敏保濕乳

八折滋潤優惠價$109.7，用積分最多再扣 $64

．蘊含5種神經酰胺 (Ceramides)， 顯著修復皮膚屏障及保濕



Camellia Charms 山茶籽精華手工皂 80g

八折優惠$64 (原價$80) —用積分最多再扣 $32

．含小分子高油酸護膚級山茶油，小分子特性能將有效活性護膚成份滲透肌膚，進入角質層、基底層，從根本上發揮抗菌消炎、修復膚質功效。



防疫用品—家居清潔、出外防護神器

IAP 日本Nishikin 3D成人立體口罩(普通包裝) 30入

六折優惠價$111/2盒(原價$180) —用積分最多再扣 $55

．PFE、VFE及BFE達99%，立體設計，上下空間更大，不貼嘴部，透氣舒適



AQUA PRO+TECH 清毒用品【忠粉推薦】熱選系列套裝

七折優惠$1,111 (原價$1622) —用積分最多再扣 $555

．熱選系列套裝內包含10ML體驗裝2支、60ML輕便裝2支、300ML霧化噴樽1支、全效防疫消毒濕紙巾一盒（一盒50片獨立包裝）及1000ML環保補充裝2包。產品通過多項歐盟及國際標準測試認證，當中包括EN14476, EN1276, ASTM E-1052, ASTM E-2315, OECD 439等測試，除有效殺滅99.99%細菌病毒(包括新冠狀病毒)外，亦不含酒精、氯化合物和重金屬，並認證不令眼睛皮膚致敏。



彩豐行 天然酵素地板消毒清潔液1000ml

九五折優惠$33.2 (原價$34.9) —用積分最多再扣 $16

．全新升級版配方天然家居清潔系列，特選天然酵素及殺菌成分，溫和安全，可高效快速去除地板上污漬及油污，同時有效殺滅地板上大腸桿菌、金黃葡萄球菌等有害細菌，去味除臭；清潔同時保護地板材質，特別適合飼養寵物及有兒童的家庭使用，貼心守護家人健康。



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