日本體態大師「毛巾瘦背運動」 每天8分鐘改善姿勢 擺脫虎背

不少女士都想擁有苗條身材，但擺脫背部肥肉並不是件容易事。長期坐姿不良以及低頭玩電話，都可能會造成駝背、肩頸膊痛，甚至由於長期背肌缺乏鍛煉，更會容易上背顯得「厚身」和肥胖。日本體態大師Yuuka就在YouTube分享「毛巾瘦背操」，簡單又容易學，每天花8分鐘時間做伸展運動，就有機會擺脫虎背。



日本體態大師Yuuka在YouTube分享「毛巾瘦背操」，全程只需要毛巾就可以做到，每天花8分鐘時間做11組動作，有助改善上半身體態、鍛煉背部肌肉和擺脫虎背。全程動作需要挺直腰背做。

動作1：左右曲臂向下

雙手緊拉毛巾兩側，雙手向上伸直，接著單手曲臂手往下，另一手拉直毛巾，挺直腰背輪流左右側動作，共做30秒。

動作２：上下拉背

雙手緊拉毛巾兩側, 向上伸直，接著在頭部後方向下、再向上，共做30秒。

動作3: 毛巾轉左右

雙手緊拉毛巾向上伸直，接著在頭部後方做向下動作，之後身體往右側再往左側轉，毛巾保持拉直，動作做30秒。

動作４：左右向下伸展

雙手拉緊毛巾兩側向上伸直，接著往右、左側伸展，手肘不彎曲，動作做30秒。

動作5：左右輪替側伸展

雙手拉直毛巾並向上，接著在頭部後方向下，身體先往左側伸展，接著再回原位，手部向上伸直，接著再做右側，動作共做30秒。

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動作6：前後拉毛巾

手心向上拉直毛巾，接著往前伸直、再收回來，抬頭挺胸，動作做30秒。

動作７：左右輪轉

雙手拉毛巾兩側向上伸直，接著左右轉，動作做30秒。

動作8：左右內側曲肘

雙手拉緊毛巾兩側向上伸直，接著下方手肘彎曲向內，再回到原本位置，另一邊動作再重複，感受背肌拉伸，動作做30秒。

動作9：左右輪轉向下

雙手拉緊毛巾兩側向上，再做左右轉的動作，當雙手回到中間時，毛巾往後方下拉，連續動作做30秒。

動作10：毛巾向後

毛巾在身體後，雙手拉直毛巾，接著做前後移動的動作，過程中毛巾始終拉直，動作連續做30秒。

動作11：左右轉圈

雙手向上伸直毛巾，從左往前繞圈到右側，然後再從右側繞圈到左側，過程中毛巾保持拉直，動作做30秒。

資料來源：https://www.youtube.com/watch?v=ac2zbmYx7ug

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