雙十一特選體檢限時優惠 驚喜震撼價二人同行 一人價錢！

香港人生活節奏急促，工作壓力大、飲食習慣不良、作息不定時，容易出現不同的健康問題及都市疾病；長期置之不理將有機會形成慢性病，影響健康。正所謂「人無事先做到世界冠軍」，奮鬥工作之餘亦要多加注意自己的身體狀況，除了要維持健康的生活模式，更應該定時進行身體檢查，盡早發現身體潛在的健康風險及已有病症，確保自己能及時作出預防或治療，保障健康。因應網購盛事雙11又到，健康Easy為答謝讀者們的長期支持，由11月1日至11月17日特意與01 Mall合作推出震撼體檢套餐。



多加注意自己的身體狀況，除了要維持健康的生活模式，更應該定時進行身體檢查

尚醫健康全力支持雙11活動，以精彩優惠為大眾提供各種全面的身體檢查，並以精準預防醫學概念，透過高科技醫學檢測及遺傳基因數據分析，為客戶進行全方位個人化健康評估。三高一鬆身體檢查平均只需$555.5一人，套餐包括血脂檢測、糖尿病檢查、血管硬度檢查、血壓檢查以及超聲波骨質密度檢測等共11項。

尚醫[雙11優惠] 三高一鬆標準版身體檢查（二人同行）11 項

二五折優惠 $1,111(原價$4360) —用積分最多再扣 $555



尚醫[雙11優惠] 三高一鬆全面版身體檢查 43 項

三五折優惠$1,111(原價$3,110) —用積分最多再扣 $555

．三高一鬆全面版除了血脂檢測、糖尿病檢查、血管硬度檢查、超聲波骨質密度檢測等，包含全血色計、肝功能、腎功能測試以及電解測分析等，讓檢查者更準確了解自己身體不同器官的狀況。



尚醫[雙11優惠] 男仕超聲波檢測 38 項

五五折優惠 $1,111(原價$2,010) —用積分最多再扣 $555

．以超聲波檢測技術檢查前列腺功能以及骨質密度，另外亦包含全血色計如白血球，淋巴球，以及紅血球等，尿常規檢查等等。



尚醫[雙11優惠] 女仕超聲波檢測 38 項

五二折優惠 $1,111(原價$2,110) —用積分最多再扣 $555

．以超聲波檢測技術檢查乳腺、淋巴、卵巢、子宮以及骨質密度，另外亦包含全血色計如白血球，淋巴球，以及紅血球等，尿常規檢查等等。



尚醫[雙11優惠] 肝腎功能及癌症指標檢測 24 項

四四折優惠 $1,111(原價$2,480) —用積分最多再扣 $555

．套餐包括肝功能檢查如總膽紅素以及白蛋白/球蛋白比率等、腎功能檢查，以及兩項癌症指標檢查，當中可選肝臟、胰臟、卵巢、乳房等,另外亦有全面身體分析如體脂分佈、基礎代謝率等等。



宏康醫道 鼻敏感剋星—天灸療法(三伏)

四二折優惠價$488 (原價$1148) 送溫灸療法 價值$450(一伏)

．「天灸」是一種中醫的傳統療法，根據「天人合一」的理論，以中國古代人民從長期觀測中總結出來一年中最熱和最冷的兩段日子 ( 三伏天及三九天 )，利用中藥敷貼於穴位上，通過藥物的刺激及穴位吸收作用，疏通經脈，調整內在臟腑氣血功能，增強抵抗力，提高免疫功能，以預防疾病的作用。



莊柏醫療-40項精選三高健康檢查

七折優惠$560 (原價$780) —用積分最多再扣 $64

．「三⾼」是香港常⾒的都市慢性病。莊柏醫療特此制定了精選三高健康檢查，有助大家了解⾃⼰的身體狀況，並及早預防慢性病的風險。



Precision Health Care 2人婚前健康檢查

五折優惠$1110 (原價$2400) —用積分最多再扣 $555

．婚前檢查可以讓準新人了解身體狀況，為生育規劃作更全面的準備。檢查包括血型及 Rh 因子、德國痳疹抗體 (只限女性) 、乙型肝炎表面抗原、梅毒血清試驗、精子常規檢查等等。

