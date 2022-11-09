雙11｜把握最後二五折機會！ 健康產品限時折上折！17號即截止！

消費者最期待的雙11終於來臨！多個知名品牌及網購平台都出盡各式消費優惠，健康Easy亦於11月1日至11月17日為期兩周為大家提供限時優惠，防疫口罩、消毒用品、小型家電應有盡有，實行全方位照顧大家的生活需要！優惠期間更可憑購物賺分，消費時更可賺盡回贈！

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詳細健康檢查套餐 $1,111/50項目 全面了解身體狀況

健康是人生大事，定期進行身體檢查可以預防潛在的疾病惡化，及早尋求治療本保住健康！各項詳細體檢低至二五折，多達50項檢查，可全方位了解您的身體狀況。

尚醫[雙11優惠] 三高一鬆標準版身體檢查（二人同行）11 項

二五折優惠 $1,111(原價$4,360) —用積分最多再扣 $555

．尚醫健康全力支持雙11活動，以精彩優惠為大眾提供各種全面的身體檢查，並以精準預防醫學概念，透過高科技醫學檢測及遺傳基因數據分析，為客戶進行全方位個人化健康評估。三高一鬆身體檢查平均只需$555.5一人，套餐包括血脂檢測、糖尿病檢查、血管硬度檢查、血壓檢查以及超聲波骨質密度檢測等共11項。



尚醫[雙11優惠] 三高一鬆全面版身體檢查 43 項

三五折優惠$1,111(原價$3,110) —用積分最多再扣 $555

．三高一鬆全面版除了血脂檢測、糖尿病檢查、血管硬度檢查、超聲波骨質密度檢測等，包含全血色計、肝功能、腎功能測試以及電解測分析等，讓檢查者更準確了解自己身體不同器官的狀況。



尚醫[雙11優惠] 男仕超聲波檢測 50 項

四折優惠 $1,111(原價$2,770) —用積分最多再扣 $555

．以超聲波檢測技術檢查前列腺功能以及骨質密度，另外亦包含全血色計如白血球，淋巴球，以及紅血球等，尿常規檢查等等。



尚醫[雙11優惠] 女仕超聲波檢測 50 項

三九折優惠 $1,111(原價$2,880) —用積分最多再扣 $555

．以超聲波檢測技術檢查乳腺、淋巴、卵巢、子宮以及骨質密度，另外亦包含全血色計如白血球，淋巴球，以及紅血球等，尿常規檢查等等。



尚醫[雙11優惠] 肝腎功能及癌症指標檢測 24 項

四四折優惠 $1,111(原價$2,480) —用積分最多再扣 $555

．套餐包括肝功能檢查如總膽紅素以及白蛋白/球蛋白比率等、腎功能檢查，以及兩項癌症指標檢查，當中可選肝臟、胰臟、卵巢、乳房等,另外亦有全面身體分析如體脂分佈、基礎代謝率等等。



宏康醫道 鼻敏感剋星—天灸療法(三伏)

四二折優惠價$488 (原價$1148) 送溫灸療法 價值$450(一伏)

．「天灸」是一種中醫的傳統療法，根據「天人合一」的理論，以中國古代人民從長期觀測中總結出來一年中最熱和最冷的兩段日子 ( 三伏天及三九天 )，利用中藥敷貼於穴位上，通過藥物的刺激及穴位吸收作用，疏通經脈，調整內在臟腑氣血功能，增強抵抗力，提高免疫功能，以預防疾病的作用。



簡單地飲茶就能有一定強身健體的功效

養生茶湯飲—滋養茶包、補身湯水暢飲 低至$11起

秋冬的季節是進補的好時機！香港人工作繁忙，想抽出時間照顧身體健康的都不容易，但其實養生不需大費周章—簡單地飲茶就能有一定強身健體的功效！

Ozen 生活館茶飲



祛濕美顏茶 - 紅豆芡實薏仁茶

三折優惠$11 (原價$40) —用積分最多再扣 $5

．具補血、去水腫、補脾益氣、美白嫩膚、清熱排毒等功效



雪梨乾(一級)

三六折優惠$11 (原價$30) —用積分最多再扣 $5

．特别適合秋天食用。不寒不燥，男女老少均皆宜。雪梨乾含有豐富的膳食纖維和維他命B群丶C丶E，對增強抵抗力丶纖體修身有不錯的功效。豐富可溶性和不溶性的膳食纖維，可溶性纖維有助於控制血糖和胆固醇水平，而不溶性纖維能促進腸蠕動，有效保持身體健康。



降三高茶-茶包

三折優惠$11 (原價$40) —用積分最多再扣 $5

．對長期熬夜、工作壓力大、喝酒應酬、常食煎炸重油食品、身體虛胖有所改善。放入1個茶包於茶杯/茶壼內，倒入熱水沖泡便可以。加蓋燜泡，效果更好。



茶澤 送禮首選 茶薈 - 15款世界名茶

六折優惠$111(原價$188) —用積分最多再扣 $55

．嚴選15款來自世界各地的精製茶葉，不同氣候，各式茶樹，培養出多種滋味。包括中國傳統茶、台灣烏龍、日本綠茶、南非國寶茶、阿根廷國飲、斯里蘭卡紅茶等等。



moonwell®️湯包



尊貴養生食療套裝

五折優惠$111 (原價$226) —用積分最多再扣 $55

．三選一: 〖杏汁·花膠〗花膠杏汁白肺雞腳湯 / 〖黑雞‧花膠〗 花膠蟲草花雪耳黑雞湯 / 〖白雞‧花膠〗 花膠響螺椰子白雞湯

．八選一: 【補血·章魚】章魚蓮藕牛蹄筋黑豆湯 / 【凍齡·三菌】猴頭菇茶樹菇姬松茸湯 / 【美人·木瓜】木瓜雪耳豬𦟌湯 / 【胡椒·豬肚】胡椒豬肚豬𦟌湯 / 【杏汁·白肺】杏汁白肺湯 / 【西洋菜·豬胰】西洋菜陳腎豬橫脷湯 / 【祛濕·毛桃】五指毛桃海底椰素湯 / 【元氣·姬松茸】姬松茸混合果仁紅蘿蔔素湯



極致燉湯套裝

五折優惠$1,111 (原價$1954) —用積分最多再扣 $555

．一共有14款養生燉湯，大花膠響螺椰子白雞湯、瑪卡黨參杜仲湯 、製何首烏黑芝麻黑棗黑豆烏雞湯 、椰皇鮑魚豬𦟌湯、川芎白芷茯神天麻魚頭湯、花膠羊肚菌竹笙螺片湯等等。



口罩以及各種消毒用品已是大家日常必需品

防疫用品—口罩、家居清潔、出外防護神器

現時疫情嚴重，口罩以及各種消毒用品已是大家日常必需品，IAP為大家推出的口罩達BFE, PFE, VFE > 99%，立體設計上下空間更大，不貼嘴部，透氣舒適！在家消毒則不可以錯過AQUA PRO+TECH 清毒用品【忠粉推薦】熱選系列套裝，產品通過多項歐盟及國際標準測試認證，效殺滅99.99%細菌病毒(包括新冠狀病毒)。

[雙十一優惠] (13盒) CoV-WeCheck 新型冠狀病毒抗原檢測試劑袋裝(膠體金法)

八六折優惠$111.1 (原價$128.7) —用積分最多再扣 $55

．為支持香港應對嚴峻疫情的需要， 尚醫健康主動大幅降低價格，希望香港全民同心抗疫，戰勝疫情！



IAP 日本Nishikin 3D成人立體口罩(普通包裝) 30入

六折優惠價$111/2盒(原價$180) —用積分最多再扣 $55

．PFE、VFE及BFE達99%，立體設計，上下空間更大，不貼嘴部，透氣舒適



IAP [雙十一優惠][香港製] IAP 成人冷感冰涼外科口罩 - 獨立包裝 (Level 3) (白色) x2

三五折優惠價$111/2盒(原價$312) —用積分最多再扣 $55

．三層結構防護，安全可靠，採用無紡布，不含玻璃纖維。接觸冷溫感最大熟吸收速度高達 Q-Max 0.366，適合敏感肌膚，有效預防H7N9、PM 2.5、霧霾、禽流感等。規格達ASTM Level 3。



[雙十一優惠] IAP【三國系列】防護口罩(成人款 10片獨立包裝) 關羽

五五折優惠價$11/盒(原價$20) —用積分最多再扣 $5

．三層結構，親膚ES底布底布(牛油紙底)不甩毛，透氣度高， 彈性扁耳帶佩戴舒適。規格達BFE, PFE, VFE > 99%以及ASTM Level 3。



[雙十一優惠]【日本卡通驅蚊貼】驅蚊 防蚊貼 每包24枚蚊貼片 防蚊神器 (多啦A夢 A)

三七折優惠價$11/盒(原價$29) —用積分最多再扣 $5

香港四季都怕蚊蟲叮咬，所以出門一定要貼貼 （防蚊貼片），這款日本卡通驅蚊貼就是熱銷商品，無論兒童還是大人均適用！



AQUA PRO+TECH 清毒用品【忠粉推薦】熱選系列套裝

七折優惠$1,111 (原價$1622) —用積分最多再扣 $555

．熱選系列套裝內包含10ML體驗裝2支、60ML輕便裝2支、300ML霧化噴樽1支、全效防疫消毒濕紙巾一盒（一盒50片獨立包裝）及1000ML環保補充裝2包。產品通過多項歐盟及國際標準測試認證，當中包括EN14476, EN1276, ASTM E-1052, ASTM E-2315, OECD 439等測試，除有效殺滅99.99%細菌病毒(包括新冠狀病毒)外，亦不含酒精、氯化合物和重金屬，並認證不令眼睛皮膚致敏。



AQUA PRO+TECH 「驅蚊大師」滅菌驅蚊液

七五折優惠$111 (原價$148) —用積分最多再扣 $55

．結合AQUA PRO+TECH科研成果，特別調配滅菌配方，創製出驅蚊滅菌產品。滅菌驅蚊液採用德國研發的IR3535®配方，通過世衛、美國CDC及EPA認可，而且不含DEET成分，長效驅蚊達8小時，有效驅趕蚊、蟎、蠓、蚤、蜱、蠅等昆蟲。



彩豐行 天然酵素地板消毒清潔液1000ml

九五折優惠$33.2 (原價$34.9) —用積分最多再扣 $16

．全新升級版配方天然家居清潔系列，特選天然酵素及殺菌成分，溫和安全，可高效快速去除地板上污漬及油污，同時有效殺滅地板上大腸桿菌、金黃葡萄球菌等有害細菌，去味除臭；清潔同時保護地板材質，特別適合飼養寵物及有兒童的家庭使用，貼心守護家人健康。



個人護理產品—護膚、美體、清潔好物

天氣開始轉季，踏入秋冬進補的季節前，需要先清除身體囤積的毒素，以及做好保濕的保養，Suu Balm 以及彩豐行推出多款臉部以及身體的護理優惠，讓肌膚一直保持最佳的狀態！

[秋冬推廣2022]Suu Balm 全部產品85折



保濕推介—Suu Balm 速效舒敏保濕乳

八折滋潤優惠價$109.7，用積分最多再扣 $64

．蘊含5種神經酰胺 (Ceramides)， 顯著修復皮膚屏障及保濕



Camellia Charms 山茶籽精華手工皂 80g

八折優惠$64 (原價$80) —用積分最多再扣 $32

．含小分子高油酸護膚級山茶油，小分子特性能將有效活性護膚成份滲透肌膚，進入角質層、基底層，從根本上發揮抗菌消炎、修復膚質功效。



彩豐行 咖啡因健髮護髮素420ml (11月11日開始發售)

八五折優惠$111 (原價$129.9) —用積分最多再扣 $55

．蘊含咖啡因及生長因子活髮成分，有助刺激頭髮生長，強健及鞏固髮根。無矽護髮配方，不含SLS、矽油、礦物油、尼泊金酯、MIT或MI，性質溫和，專為改善脫髮與頭油過盛而堵塞毛孔而設。特別添加天然艾葉精華及有機摩洛哥純堅果油，潔淨頭髮同時令受損髮絲得到滋潤和修護，重拾健康強韌。



彩豐行 咖啡因健髮洗髮露420ml (11月11日開始發售)

八五折優惠$111 (原價$129.9) —用積分最多再扣 $55

．蘊含咖啡因及生長因子活髮成分，洗髮同時活髮，有助刺激頭髮生長，強健及鞏固髮根，無矽洗髮配方，不含SLS、矽油、礦物油、尼泊金酯、MIT或MI，性質溫和，專為改善脫髮與頭油過盛而堵塞毛孔而設，更可洗淨頭髮上污垢及化學殘漬。特別添加天然艾葉精華及維他命原B5，可舒緩頭癢過敏，修復受損髮質，令秀髮回復健康亮澤、豐盈富活力。



彩豐行 淨白美肌抗污染面膜套裝(7件裝) (11月11日開始發售)

四三折優惠$111 (原價$259.9) —用積分最多再扣 $55

．全新升級配方；創新科研淨白美肌抗污染面膜，特別添加維他命原B5及來自德國的益生菌成分，加倍水潤同時激活肌膚自我更新潛能，促進受損組織癒合，面膜蘊含殼聚糖成分，具有天然抑菌、強效吸附化妝品殘留及臉上污垢，並持久保濕、活化肌膚的作用。能保護肌膚免於在環境污染中受損害；配合多種天然植物精華，強化肌膚抵禦力，能舒緩及修護肌膚，時刻保持亮澤潔淨。



彩豐行 海洋麝香淡香水60ml (11月11日開始發售)

八折優惠$111 (原價$139.9) —用積分最多再扣 $55

．大自然清新海洋的香氣，全日持久留香，淡淡的香氣撲鼻，帶來一種讓人舒服悠然的感覺。



彩豐行 白麝香淡香水60ml (11月11日開始發售)

八折優惠$111(原價$139.9) —用積分最多再扣 $55

．優雅的白麝香作為主調，淡淡的香氣撲鼻，散發醉人誘惑氣息。



彩豐行 粉紅麝香淡香水60ml (11月11日開始發售)

八折優惠$111(原價$139.9) —用積分最多再扣 $55

．獨特如女神般粉紅麝香香氣，全日持久留香，淡淡的香氣撲鼻，散發醉人誘惑氣息。



冬日的護膚是保護肌膚的首要任務

美容護理—美顏、排毒、養生、修身1 Take 過

冬天悄然而至，伴隨着的是冰冷的溫度以及乾燥的空氣，濕度的轉變讓不同膚質的女性措手不及，如果沒有全面的護膚保養，肌膚乾燥刺癢、細紋暗啞、泛紅脫皮等問題就會漸漸浮起。所以冬日的護膚是保護肌膚的首要任務！

Beverly Skin 超皮秒激光去斑王療程

一折優惠$288 (原價$2980)—用積分最多再扣 $144

．使用755及1064對付淺層及深層色素，以皮秒速度震碎塵化色素，再經新陳代謝排出走去斑。



然淙養生美容中心 【頌缽芳療脈輪能量SPA】

驚喜優惠價$368加送耳穴頭部頸部減壓護理療程—用積分最多再扣 $184

．頌缽聲療治療＋複方香薰油按摩，改善痛症及健康狀況同時修煉心靈。



秋冬電器—個人生活、居家必備潮物

轉季的時候亦是添新電器的好時機！多款秋冬新品讓大家暖笠笠的渡過寒冬，豆漿機、 排毒美顏儀防寒熱敷護肩等應有盡有，用來送禮也是不錯的選擇！

Turbo Italy 多功能養生豆漿機 TSM-391

四折優惠$378 (原價$998) —用積分最多再扣 $189

．特設3種功能﹕營養豆漿、健康米糊及鮮榨果汁，400毫升容量，每次可煮一到兩人分量，1年原廠保用。



EMAY PLUS 纖面排毒美顏儀 (多色)

八折優惠$339 (原價$399) —用積分最多再扣 $169



．有效排毒通淋巴，緊緻肌膚，提升面型輪廓，減淡細紋「低熱能」模式，適用於面部按摩；而「高熱能」模式適用於身體按摩。

節亮-JBA-自發熱膀部防寒熱敷 護肩(M) JBA003

五折優惠$108 (原價$228) —用積分最多再扣 $54

．透過遠紅外光波保暖技術，保暖養護可以有效緩解肩周不適。



Deerma - 德爾瑪蒸氣掛熨機 HS007H

八折優惠$399(原價$518) —用積分最多再扣 $199

．10s快速出蒸汽，增壓環流即熱系統，約10s能噴出160°C大蒸汽 ，熨衣無需久等。



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