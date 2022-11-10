女生實測286天10點睡覺 皮膚身體現大改善

都市人工作繁忙，想睡前玩手機放鬆片刻，不知不覺都已經超過12點，早睡對於大多人而言有不少難度。有名女士曾因生病差點要休學，醫生建議不要熬夜，於是她就開始養成早睡習慣，每天大約晚上10點入睡，維持了286天後發現身體和皮膚都有明顯改善。



皮膚變亮、乳腺結節變小

根據内地媒體報道，廖女士曾因生病差點要休學，醫生建議她不要熬夜，她也覺得自己黑眼圈和法令紋很深，她就遵從醫生建議決定早睡。她也在網上記錄自己早睡經歷，每天她都基本十點入睡，有時可能因爲學習或有事，才會一個月會有一兩次推遲到大約10點半、11點睡覺。

隨著關注的人增多，她還建立了一個早睡群組，希望可以互相鼓勵大家提前睡覺。她在社交平台發佈自己第286天10點睡覺的記錄，引起不少網民熱議，有網民指出可能廖女士未做媽媽，也有人説很多人都知道早睡對身體好，但晚上玩電話就會不知不覺已到凌晨。

她表示早睡早起除了令她更加精神和有活力，也令她皮膚變亮，黑眼圈變淡，甚至改善了她的法令紋，乳腺結節也變小。她都希望之後自己能繼續堅持。

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