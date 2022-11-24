體檢｜秋冬溫差大心肌梗塞症飆升 一文教您精明揀啱心臟體檢！

由秋轉冬的時候，日夜溫度可以相隔多達10度之差，一個不留神忘記保暖，沒有及時調節飲食以及衣著的配搭的話，除了容易引發起呼吸道的疾病之外，亦容易誘發心臟方面的問題，而其中最防不勝防的心臟病就是心肌梗塞，是因為其嚴重的程度可令患者在短短一小時內猝死。達四分之一的心肌梗塞病人病發前毫無症狀，所以定期檢查心臟是預防第一大首要任務。而坊間常見的心臟檢查分別有靜態心電圖、運動心電圖、心臟超聲波以及冠狀動脈造影，現在即用3分鐘看下文了解清楚不同檢查方法的分別，精明選擇合適的體檢套餐！



心臟病是香港重大的公共衞生挑戰

心肌梗塞的致命性

衛生署指出心臟病是香港重大的公共衞生挑戰，於二零二一年心臟病成本地最常見致命疾病中排行第三，而心臟病引致的登記死亡個案中，超過五成是急性心肌梗塞以及缺血性心臟病。心肌梗塞是一種急性冠狀動脈心臟病，會使心臟組織永久受創，嚴重可引致死亡。冠狀動脈作用在於輸送養份以及氧氣到心臟的重要血管，倘若冠狀動脈因為脂肪等阻塞物在血管內堆積而收窄以及硬化的話，就會令冠狀動脈失去原有彈性，影響心臟血液流動，一旦阻塞並使血液供應中斷的話，心臟肌肉沒有得到足夠氧氣就會受損，就為之心肌梗塞，並出現各種不適症狀，嚴重更會致命。

為何秋冬易引發心肌梗塞等心臟問題？ 當轉季的時候，特別進入秋冬的寒冷季節，初時身體的體溫調節可能未完全跟隨變化調整，面對天氣的劇烈的變化，日夜溫差大，便令血管重覆收縮擴張，一旦出現異常，例如突然天氣變冷令血管暫時攣縮，使血液流動不暢順，如嚴重可引致血管斑塊裂開，形成血栓的阻塞物，堵住血管而導致血管栓塞的話，可以有機會引發心肌急性缺氧缺血，即心肌梗塞。另外當天氣驟降時，除了心跳會加快，血壓亦會相對變高，令心臟對氧氣要求增加，無形亦加重了心臟的負擔，三高或患有心臟疾病人宜人士更易有心肌梗塞等心臟病的風險。

心肌梗塞高危人士

心肌梗塞在是對香港人來說常見的健康隱憂。根據衛生署的數據，在二零二零年間公立和私立醫院就急性心肌梗塞錄得逾7700住院病人出院及死亡人次。而容易患上心肌梗塞的高危因素分別有三大類別：先天原因、生活習慣、外界因素。

先天原因：



．性別：男性患上冠心病的風險大於女性，二零二零年在香港死於心臟病的男性，約有65%是由於冠心病的原因。

．年紀漸長：心血管會隨着年齡增長而漸漸老化， 男士45歲以上，女士55歲以上已是高危患病的範圍。

．家族病史：如果有家族病史是得過心臟病的話，也會有較高機率患上心臟病。

生活習慣：



．三高：高血壓、高血糖、高血脂等會加重心臟以及其血管的負擔，並有機會引發動脈粥狀硬化，導致心肌梗塞風險大大提高。

．肥胖：肥胖容易有高血壓、高血糖、高血脂等問題，而當中高血脂的問題容易導致冠狀動脈的堵塞，引發心肌梗塞。

．吸煙：香煙中的尼古丁可以令血液中膽固醇水平上升，加劇脂肪斑塊狂血管壁內堆積，使患上冠狀動脈的疾病風險提高。

．壓力及情緒起伏過大：壓力過大，以及情緒經常過於激動亦會對心臟產生很大的負擔。

外界因素：



天氣忽冷忽熱：如果轉季時候天氣溫差過大會令血管反覆收縮，令心臟負荷增加，容易誘發心肌梗塞，腦中風等問題。

心肌梗塞的症狀

心肌梗塞的症狀

典型徵狀



．胸痛，感到胸悶及胸口有壓迫感。

痛楚會持續出現不會因休息而舒緩， 痛楚的時間可長達10分鐘至1小時左右。痛楚出現大約在前胸左側的位置，通常擴散至頸部、左臂、背部及下巴等。

痛楚之外同時也有機會伴隨一些症狀：

．呼吸急喘

．心律下跌

．血壓下降

．呼吸困難

．噁心不適

由於心肌梗塞發現問題的地方在心臟最重要的血管上，然而在病發時沒有症狀，卻可嚴重致心肌壞死，所以它引起的併發症往往都是致命性，例如心因性休克、心臟破裂、心臟衰竭等等，甚至猝死。

心肌梗塞是一種急性的心臟病，而心臟的問題嚴重可危及生命

四大心臟檢查方法

由於心肌梗塞是一種急性的心臟病，而心臟的問題嚴重可危及生命。建議透過定期檢查，了解自己心臟血管的健康情況，一旦察覺異常情況可及早求醫，令病情在進一步惡化時控制得宜。坊間對於心臟檢查常見有靜態心電圖、運動心電圖、心臟超聲波、以及冠狀動脈造影，下文介紹不同檢查的方法，讓大家按照需要選擇合適的心臟檢查方案。

1.靜態心電圖



心電圖是相對簡單的非入侵性檢查，而靜態心電圖是在躺着休息的靜態下進行檢查，運用設備在胸前以及四肢駁上電極，然後收集心臟運動所生成的電流，初步查看心律及心臟靜態是否有異常問題。不過對於病發不穩，以及運動狀態引發下的心臟病未必能最準確捕捉到其正確位置。

2.運動心電圖



運動心電圖亦是心電圖的一種檢查方式，不過是讓檢查者按照一定方法進行運動，通常讓檢查者在跑步機上運動，以增加心臟對氧需求，觀察檢查者的心血管狀況，從而了解是否存在缺血性心臟病如冠心病等，因為如有心律不正，冠狀動脈狹窄，血管阻塞的情況下有機會在運動時無法供心臟足夠氧氣，那才能在運動時出現心電圖上的變化並觀察出來，彌補靜態心電圖沒有觀察的變化。由於檢查時需要進行一定運動，如果心臟已有嚴重心絞痛，心律嚴重不正、抑或嚴重高血壓的檢查者不建議進行運動心電圖檢查。

3.心臟超聲波



心臟超聲波是非入侵式而透過即時影像以顯示心臟結構的檢查，原理是透過人耳無法聽到的高頻率的聲波探測並掃瞄心臟，獲得心臟的即時影像以了解心臟的機能。心臟超聲波檢查可以評估心臟收縮功能的情況，心包膜內有否積水，查找先天性心臟病，心臟瓣膜移動及缺損情況等等。心臟超聲波檢查方便以及安全，不過不能完全顯示心臟的結構，亦無法顯示冠狀動脈的狀況。

4.冠狀動脈電腦斷層掃描



冠狀動脈電腦斷層掃描是一項影像學的科技，放射師會讓檢查者平躺在掃瞄床並逐漸靠近電腦掃瞄儀，檢查會結合放X射線圈和電腦掃腦儀產生多重身體內部影像，電腦斷層掃描可用來檢查心臟，冠狀動脈造影及冠狀動脈鈣化指數。由於冠狀動脈是輸送氧氣及營養到心臟肌肉的重要血管，及早了解冠狀動脈的情況可以對缺血性心臟病如心肌梗室等冠心病作出預防措施。不過檢查時有機會要透過靜脈注入顯影劑，而掃瞄程序大約由10至45分鐘示等。

專業心臟體檢推介

專業心臟體檢推介

心臟是人體循環最重要器官之一，供應身體各器官血液，支持器官的活動和新陳代謝，一旦心血管出現問題，就會嚴重影響身體健康及活動能力，而心臟病發時更有機會猝死。所以隨着年紀增長，除了注意飲食之外，更需要定期進行體檢以準確了解心臟健康狀況，及早預乃以及求醫。

香港醫療中心—動靜心藏檢查： 心電圖+運動心電圖

．香港醫療中心在2019年正式成立，中心以心臟專科為主，亦有普通科、婦科、外科、腸胃肝臟科及物理治療服務。我們以盡心用心態度提供各項醫療服務，亦包括入院服務。這項服務包心臟專科醫生一次講解報告可以讓客人檢查心臟，令你提早預防心臟疾病，未雨綢繆 防患於未然。



香港醫療中心 詳盡心臟檢查： 運動心電圖+心臟超聲波

．這項服務包括運動心電圖以及心臟超聲波， 運動心電圖透過儀器記錄檢測者運動時的心電圖，能較準確檢測冠狀動脈性心臟病、心律不正、心肌缺血等等，而心臟超聲波檢查運用超聲波，獲得即時影像，用以評估天性心臟病了解心臟收縮功能等等。



香港仁和體檢 re:HEALTH 星級詳細身體檢查套餐

．香港仁和體檢於2012年創立，一直致力推動及發展「預防醫學」，積極推動一站式醫療健康管理服務，以預防醫學、體檢服務、疫苗接種、營養諮詢、脊科診斷、健康管理為六大核心業務。此計劃建議給適用於20歲或以上男士及女士，重點檢查項目包括靜態心電圖、肝、腎功能、乙型肝炎、胸部 X 光、三高檢查 (糖尿、血壓及血脂)。



禮護醫療服務 「至安心」全面心臟檢查計劃 - 菁英計劃

．禮護醫療服務專注於提供一站式醫護服務。「至安心」全面心臟檢查計劃包含周詳的檢查項目，更可按個人健康需要靈活地自選附加項目，並由心臟科專科醫生解釋報告，有助全面掌握心血管健康 !檢查計劃包括基本健康評估、心臟檢查 (聽診檢查) 、靜臥心電圖、運動心電圖，並由由心臟科專科醫生作檢查前會診、解釋報告、及跟進會診



全仁醫務中心 CT全面心臟血管檢查

．全仁醫務中心於2016年成立，為你提供一站式的頂級醫療保健服務。全仁結合了先進的技術和專業的醫療團隊，提供多元化服務，例如：健康評估，磁力共振，電腦掃描，乳房造影及超聲波掃描等。專業團隊由放射科醫生，放射技師，註冊護士和診所助理組成。CT全面心臟血管檢查包括256-SLICE CT電腦斷層掃描，冠狀動脈造影及檢查冠狀動脈鈣化指數，以更全面了解冠心病的風險。



預防心臟病的貼士

．避免吸煙：由於吸煙會加速心血管硬化，使患上冠心病風險大增，避免吸煙可以降低心血管問題的影響。．健康飲食：平日要注意飲食均衡，要攆攝取足夠的營養及一些護心食物如藍莓有豐富花青素，預防心血管疾病．．適量運動：適量運動可以增強心肺功能，世衛建議成人每星期進行150分鐘中程度運動。．維持適中體重和腰圍：肥胖會引發高膽固醇、高血壓等疾病，易造成心血管方面的問題，平日要避免油炸及高脂高糖的食物。．保持心情愉快：生活壓力及情緒過度起伏會增加心臟負荷，平日要留意個人壓力及情緒健康並適當處理。

預防心肌梗塞食物

堅果類：如杏仁，芝麻等含不飽和脂肪酸可降低壞膽固醇深綠色蔬菜：如菠菜，羽衣甘藍等含維他命B群有助降低脂肪吸收，促進脂肪代謝魚類：含豐富Omega-3脂肪酸的魚類有助促進血液循環，保護心血管健康黃豆類：如豆腐豆漿等含豐富大豆異黃酮及大豆蛋白質能降低壞膽固醇水果類：如藍莓及士多啤梨等含豐富花青素可預防心血管疾病，另外橙等柑橘類含豐富維他命Ｃ亦有助保護心血管健康

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