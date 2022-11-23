27歲男子按摩頭暈送院 隔天搶救無效宣告死亡

平時久坐腰酸背痛，不少人都想按摩放鬆。内地有名男子肩頸不適，請按摩師幫他按摩，但不久就開始感覺頭暈、無法行走，當晚入院後隔天就宣告不治。



按摩不當 隔天搶救無效

根據内地媒體報道，有名男子和同事去澡堂，因爲覺得肩頸不適，就請按摩師幫他按摩。但當他離開後不久就感到頭暈，並且無法行走。當晚他被送院求醫，隔天搶救無效宣告死亡。解剖鑑定報告指出這名男子死因是按摩師按摩頸部錯誤位置，引發腦部梗塞，因中樞神經功能障礙而致死。

西安醫學院第二附屬醫院外科醫師趙海康表示，頸部集中大量血管和神經，如果按摩不當，有機會導致腦梗塞或高位截癱。若是經常給頸部按摩，可能由於外力關係導致頸部血管內膜局部脫落，之後在血液的衝擊下，剝落的內膜會在血液裡逐漸形成腦梗塞。這情況會令致殘率和死亡率都很高。

頸部前面有兩條總頸動脈，後面也有兩條脊椎動脈，這兩大動脈是心臟供給腦部血液重要的幹道，一旦保護這兩大動脈的骨頭受到傷害，就會讓血管造成壓迫，裂開而出現動脈剝離或阻塞，嚴重時可能引發腦中風，造成癱瘓。

示意圖

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