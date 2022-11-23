聽力受損｜聽歌睇片愈聽愈大聲? 研究警告逾10億年輕人聽力恐受損

不少年輕人都有戴耳機聼歌習慣，但要小心聲音太大，會面臨聽力受損風險。有研究根據結果推算，全球約有6.7億至13.5億年輕人有聽力受損的風險。聽力損傷無法逆轉，我們都不容忽視。



推算全球約有6.7億至13.5億年輕人有聽力受損的風險

一項刊於《BMJ Global Health》期刊的研究，由各國學者在美國南卡羅來納大學的團隊帶領下進行。研究在2000年至2021年進行，對象涵蓋了近兩萬名從12歲到34歲的參加者。研究發現有約24%的人日常使用耳機時有不良習慣，有48%的參加者會經常待在噪音過量的環境，例如演唱會或夜店等。研究團隊估計全球約有6.7億至13.5億年輕人有聽力受損風險。

美國疾病控制與預防中心限定安全噪音等級為，每周40小時的聲音暴露限值為85分貝左右。研究的首席作者、世界衛生組織顧問、南卡羅來納醫科大學的博士後研究員Lauren Dillard在媒體CNN表示，如果接觸過高音量的時間持續太久，神經細胞可能會永久性受損，導致聽力損失、耳鳴。她建議聼歌時調低音量並縮短戴耳機時間。在音樂會等嘈吵環境應戴耳塞，將音量保持在最低水平。

此研究涉及近2萬人，團隊承認結果確定性有限，但也警告以不安全音量聽歌，都有可能對聽力系統造成生理損傷。

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