粵語片一代女星嘉玲享年87歲 慢性阻塞性肺病預防方法？

息影多年粵語片女星嘉玲於（21日）在泰國家中在睡夢中離世，享年八十七歲。嘉玲近年健康轉差，契女郭秀雲早前指約2019年起契媽受慢阻肺病之苦。



慢阻肺病十大致命疾病 難以根治

慢性阻塞性肺病是常見的慢性呼吸系統疾病，病情會不斷惡化，難以根治。世界衛生組織2022數據指屬於全球第三大死因，2019年造成323万人死亡。根據香港衞生署衞生防護中心的統計，2020年，就位列香港第八大致命疾病，每十萬人便有15人死於此類疾病。

慢性阻塞性肺病指呼吸系統經長期破壞引致呼吸道阻塞及收窄，令人體肺部難以呼出和吸入空氣，導致缺氧、氣喘、咳嗽等徵狀，甚至影響患者一般日常活動。

患慢阻肺病高危因素

長期吸煙



長期吸入二手煙



空氣污染



室內空氣污染



長時間吸入煙塵或化學物



先天性抗蛋白質酵素不足



慢阻肺病有什病徵？

慢性咳嗽或長期咳嗽



多痰



氣促，運動時情況惡化



容易氣喘/ 呼吸困難



體力及活動能力下降



出現缺氧情況，如嘴唇、手、腳呈藍色



如何治療慢阻肺病？

暫時仍未有方法根治，但可從兩方面著手延緩病情惡化。一般建議可以透過藥物治療紓緩症狀及防止疾病惡化、改變生活方式（包括戒煙及定期運動），藉此控制及降低病情惡化的風險。