個人化治療膀胱癌　提升療效兼改善生活質素

人的年紀愈大，病痛通常也較多，而患上癌症的風險亦愈高，例如香港每年有逾400宗新症的膀胱癌，患者大多是六十五歲或以上的年長人士，但他們依然可透過適當的治療獲得理想的抗病效果，尤其是近年膀胱癌的治療有很大的進步，除了手術、電療及化療外，現在更可以使用免疫治療，幫助控制病情及提升生活質素。

九十多歲的李伯（假名）在四年前患上膀胱癌，當時接受治療後情況受到控制，但不幸於兩年前病情復發，並導致左邊輸尿管阻塞，腎功能亦受到影響。李伯明白手術等局部治療無法清除體內所有癌細胞，而考慮到自身的年紀和狀況，亦向醫生表明不願意進行過於進取的治療，特別是不想接受副作用相當多的化療。

類似李伯的想法在臨床上其實頗為常見，不少病人都擔心化療帶來的各種副作用，也有些病人會抗拒電療，原因是害怕治療導致膀胱收縮，妨礙小便控制，或因此而要插尿喉，若波及附近組織甚至引起大便出血等情況，對生活質素的影響甚大。

李伯對治療有自己的堅持，但不代表他放棄治療。由於檢測結果顯示他適合使用免疫治療，於是他隨即開展治療，約三個月後病情已見好轉，身體狀態和表現明顯較治療前為佳，再過一段時間後情況更進一步改善，說話聲如洪鐘，胃口也相當不俗，檢查亦發現膀胱的彈性增加，左邊輸尿管的阻塞亦告消失，整排尿功能有所改善，亦不再出現血尿的情況，而本來受影響的腎功能亦逐步恢復。

以李伯的病況而言，本來應該使用免疫治療加化療的治療方案，有機會進一步提升療效，但考慮到病人的狀況和意願，最終選擇單一的免疫治療，仍可帶來不錯的效果。

在香港，膀胱癌不算是十分常見的癌症，患者又多為男性，他們或會把小便赤痛、血尿及尿頻等症狀，歸究是正常的機能退化、尿道炎或前列腺問題，導致延誤病情和處理。故此提醒大家，出現任何症狀都應盡早求醫，以免錯失治療的黃金機會。

即使確診膀胱癌，現時也有不同的治療可用，醫生會視乎病人的狀況，包括年齡、健康狀態、腫瘤範圍及影響等，選擇合適的治療方案。例如情況許可下，會盡可能採取手術切除所有癌細胞，有時為保留膀胱則會以電療合併化療處理。至於惡性較高的個案則可以手術配合化療控制病情，直至近年更有免疫治療，適合癌細胞帶有生物標記PD-L1的病人使用。

假若病情進入較晚期階段，甚或出現復發，病人則要做好心理準備，可能需要應付漫長的治療，並且可能要承受不少的副作用，但只要好好配合及聽從醫生的建議，或許有助療效。與此同時，病人亦要保持良好健康的生活習慣，包括均衡飲食，並且要戒煙戒酒，都有助維持健康的狀態。

本資訊由醫生提供，並由MSD支持以作公眾教育用途。HK-KEY-00587 Nov/2022