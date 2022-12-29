節日氣氛增抑鬱 醫生指導情緒出路

很快就是元旦，隨著疫情平穩，相信不少人都會比過去幾年有較多慶祝活動。但精神科專科醫生張漢奇提醒，今年聖誕慶祝之餘，還有一個關注點：過去幾年社會壓力大增，受抑鬱症影響的人數上升，有部分患者的病情在大時大節可能會更差，更需要其他人關心。



張漢奇醫生表示，世界衛生組織廿多年前已預言，抑鬱症到了2020開始會成為全球頭號病症。而2020年起加上疫情，抑鬱症的威脅更嚴峻，必須小心應對。

「在2019年下半年開始的社會事件，已對不少市民都造成經濟上、工作上、精神上的壓力，而2020年開始至今長達三年的疫情，令更多市民感受壓力，並因為疫情而沒有了平時的社交生活，漸漸感到孤獨，演化成抑鬱情緒，產生焦慮甚至抑鬱症。」張醫生說。

而在即將來臨的佳節，張醫生表示，「其實，每逢佳節，當大部分人都在開心慶祝，餘下小部分沒有家人、朋友的人士，就會比平時更感孤獨和抑鬱。而這情況可能在今年會更嚴重，因為疫情、經濟、親友移民等問題，有機會令部分人士的孤獨感和抑鬱情緒更強烈，更容易在節日期間觸發抑鬱症。」

他建議，一旦察覺自己或身邊人有抑鬱症徵狀，應盡快諮詢醫生。

抑鬱症常見徵狀

1. 情緒低落



2. 對事物失去興趣



3.食慾不振



4.失眠



5.激動不安



6.缺乏動力



7.精神難以集中



（若連續兩星期出現以上徵狀5項或以上，建議諮詢專業人士）

此外，張醫生也建議大家多點為自己的情緒找出路，方法包括：

5大情緒出路

1.每天給自己一點時間，靜下來休息，活在當下，什麼也不要想，放空休息一段短時間。



2.嘗試接觸新的興趣，例如學習新的樂器。



3.每星期可以定下目標做些消閑的事，例如這星期要種兩盆花，或練習寫兩幅字等等。雖然有些事看來有點無聊，但可以幫助我們在嚴峻的環境中平靜下來。而且，你這星期完成了一幅畫，比上星期畫得更好，也會有成功感，令自己開心些。



4.適量運動。運動可刺激腦分泌，令自己放鬆一下，也可增強心肺功能，維持自己的健康，應付生活上各種問題。



5.在節日期間不要過度飲用酒精。

