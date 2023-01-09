養和話你知丨10個女士9個經血倒流 醫生:常經痛或患子宮內膜異位

女士每月總會有數天受經期困擾，部分女士會經常經痛，甚至達劇痛級，則可能患子宮內膜異位症。原來子宮內膜異位症十分常見，大部分患者誤以為經痛、腰痛是月經期間正常情況，不以為意而錯失最佳治療時間。到底何謂子宮內膜異位症？有何病徵？養和醫院婦產科專科醫生阮邦武醫生將一一解答。



十個女士九個有經血倒流 子宮內膜異位症成因為何？

經常有人誤解子宮內膜異位症的「異」是移位的意思，阮醫生解釋，當中的「異」是指子宮內膜生長在不正常的位置，而不是位置轉移之意。子宮內膜異位症即子宮內膜在子宮以外的器官生長，常見出現於卵巢、輸卵管或盆腔。正常當女性周期性排卵時，子宮內膜會增厚和充血，若卵子未有受精，子宮內膜便會脫落形成月經。然而，當經血未有正常地經陰道排出體外，而是倒流到盆腔內，並黏附在卵巢、子宮壁、輸卵管、腹膜或盆腔底部，便造成子宮內膜異位症。

香港女性罹患子宮內膜異位症的情況在臨床上十分普遍，數字顯示在 2014年，有一千多名婦女因為此症而需要入院治療。阮醫生指出，外國數據有6至10%女性患上此症，估計香港也相若。

阮醫生指出，子宮內膜異位症的成因是因為經血倒流。「這種現象十個女士當中，九個都會發生。至於為甚麼只有部分女性才有此症，則與不同的因素有關，如基因、子宮發育、提早來經、遲收經、經期時間長短等等都有關。」

香港女性罹患子宮內膜異位症的情況十分普遍。（圖片：shutterstock）

患上子宮內膜異位症的女性平均年齡為 30 多歲，根據香港婦產科學院的數據，子宮內膜異位症的患者多數是 30 至 40 歲發病，阮醫生表示根據其臨床經驗，在香港也很常見20 多歲的年輕女士患上子宮內膜異位症。

經痛是子宮內膜異位症病徵！拆解與普通經痛分別

子宮內膜異位症可因應生長位置而分為很多種，病徵亦有所不同，徵狀包括經血過多、經痛、腰痛、性交痛等，嚴重者會腸痛、小便痛、盆腔痛、腹瀉、大便出血，當中 25 至 30% 患者甚至會不育。然而，有兩成至三成患者沒有任何病徵。

經痛是子宮內膜異位症最明顯的病徵，但女士們應如何分辨一般經痛與病發時的經痛？阮醫生解釋，一般的經痛多是經期首一兩天才會出現，疼痛較輕，多發生在年輕少女，並無病理性，即所謂原發性經痛。痛楚隨年長、性生活的開始和生育後就會消失。假如經痛發生在經期前後、長期持續，而且愈來愈痛、痛楚的程度達至劇痛，甚至腸管或肛門疼痛，或是以往沒有但現在才出現的經痛（稱為繼發性經痛），以上情況就需要特別注意是否子宮內膜異位症所引起的痛。

發生於卵巢的子宮內膜異位症，由於內膜在卵巢表面生長和週期性出血，慢慢形成血囊腫，引發盆腔黏連。由於積聚的舊血像融化了的朱古力，因此稱為朱古力瘤。囊腫的大小可達十多厘米，破裂後液體會流入盆腔，引致盆腔炎，造成劇痛。子宮內膜異位組織亦可影響骨盆底韌帶、直腸壁和膀胱壁，形成深部浸潤型子宮內膜異位症。

子宮內膜異位症的經痛與正常的經痛容易混淆但並不一樣。（圖片：shutterstock）

因應病徵治療方法大不同 剖析藥物、手術治療

子宮內膜異位症的治療方法因應不同的徵狀也有不同，大致上可分為藥物、手術治療。年輕、病徵較輕的患者多以藥物治療，情況較嚴重者或患有朱古力瘤則需要考慮做手術。

藥物治療的主要目的是改善疼痛徵狀和抑制子宮內膜異位細胞生長。常用的藥物包括止痛藥，如必理痛或非類固醇類消炎藥。徵狀嚴重的可考慮荷爾蒙藥，如避孕丸、黃體酮。避孕丸可抑制排卵及卵巢分泌雌激素，減少經血量及紓緩經痛；黃體酮可抑制子宮內膜細胞的生長，亦可抑制異位的子宮內膜組織，導致內膜病灶萎縮。同時也可抑制腦下垂體性腺激素及卵巢荷爾蒙的分泌，有效紓緩經痛和其他盆腔痛。除口服外，黃體酮也可加到子宮環內（含孕酮宮內避孕環），在宫腔内緩慢釋放孕激素，直接令子宮內膜萎縮，減少月經流量，從而緩解痛經。黃體酮亦可以經注射入體內（避孕針），每三個月打針一次，令身體進入假停經狀態，但持續使用或會令骨質流失，增加骨折的風險。

手術治療方面，一般應用於卵巢朱古力囊腫和嚴重痛症。如朱古力瘤少於5厘米又沒有徵狀，可考慮觀察監護，特別是正在計劃懷孕的女士。較大的朱古力瘤或有疼痛的情況下，宜做手術處理。手術以微創（腹腔鏡）為主，要盡量清除異位的子宮內膜組織，包括切除朱古力瘤和要切除盆腔的異位病灶，以紓緩徵狀，改善受孕的困難和減少復發的機會。手術時要小心移除卵巢朱古力瘤的囊壁，減少對卵巢破損，保持卵巢的卵子儲存量和功能。大部分卵巢朱古力瘤都會伴隨有盆腔黏連和異位組織生長在盆腔底韌帶和腹膜，甚至涉及直腸和輸尿管，令手術難度增加，提高手術風險。

然而，阮醫生表示，如仍有月經，即使接受過手術，子宮內膜異位症還是可能復發。尤其是嚴重的子宮內膜異位，手術可能無法徹底切除乾淨，復發機率高，因此建議手術後仍要接受荷爾蒙治療。

阮醫生亦指出，患上子宮內膜異位症的病人不一定要進行以上的治療，如果病人意外發現患上此症，但毫無徵狀，可先觀察，有三分之一患者的異位組織會慢慢自行改善。

子宮內膜異位症無法預防？

阮醫生直言，子宮內膜異位症原則上無法預防，「女士只要有經期的話，都有可能會患上此症。」阮醫生建議 25 歲以上，尤其有性經驗的女士定期進行常規或婦科檢查，除宮頸抹片防癌外，亦應做盆腔超聲波造影，找出早期無徵狀的子宮肌瘤或嚢腫。假如出現徵狀，特別是不尋常的經痛就應及早求醫，找出原因。「很多年輕女士會誤以為只是普通經痛，沒有注意是身體響起的警號，多留意自身的身體狀況有助及早發現病症。」

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