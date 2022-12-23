大腸癌｜球王比利病情惡化 即睇4類高危人士 預防大腸癌要點

早前，巴西球王比利因癌症和呼吸道受感染而入院，醫院方面周三證實他情況惡化。病況轉差，聖誕將在醫院中度過，女兒更呼籲大家為父親祈禱。



比利近年身體轉出，經常出入醫院。（Getty Image）

現時82歲的巴西球王比利（Pele），自去年9月證實罹患結腸癌，切除腫瘤後，開始接受化療，但病情依然反覆。他上月再入院，但化療效果不如預期，且出現呼吸道感染，一直留院。比利所在的醫院在星期三（21日）發表聲明，指他因癌症惡化致心臟和腎臟有衰竭跡象，需要加強照顧，因此院方將安排密切監察，令比利須在醫院度過聖誕。比利的女兒亦在網上發文呼籲，希望外界能為比利祈禱。

根據衞生署資料，大腸癌是香港第二位最常見的癌症，同時也是第二位本港致命癌症。在2020年 ，大腸癌導致2287人死亡，佔癌症死亡總數的15.4% 。

大腸癌是甚麼？

大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病。大腸是消化系統的最後部份，分為結腸與直腸。有時大腸內壁細胞會不正常生長，出現息肉、潰瘍或其他形態腫塊，但這些大部份的腫塊為良性的，唯亦有小部份息肉可能發展成為惡性腫瘤，變成大腸癌。癌細胞會持續生長，並逐漸擴散和轉移至身體其他部位。年紀愈大患上大腸癌的機會便愈高，特別是50歲以上的人士更要加倍注意。

大腸癌5大警號

大腸癌5大警號（按圖👇👇👇）

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早期的大腸癌或全無症狀。大腸癌的常見徵狀包括：

-大便帶血、或呈黑色、帶黏液，或直腸出血。



-排便習慣突變（持續便秘或腹瀉）、糞便形狀改變（幼條狀）、大便後仍有便意。



-無故體重下降。



-下腹不適（腹部發脹或腸絞痛）。



-身體出現貧血徵狀：手腳冰冷、疲倦、心跳加速、氣喘、面色蒼白、頭暈。



4類高危人士

1.肥胖



根據流行病學的統計，與體重正常的人相比，肥胖的人不只罹患直腸癌的風險會增加，而且在罹癌之後，預後也會比正常體重的人差，死於直腸癌的風險也增加。



建議BMI（身體質量指數）要維持在27以下，而且成年人的體脂肪率，男子要低於25％，最好可以降到23％以下，女子要低於30％，最好可以降到27％以下；而腰圍的部分，成年男子至少要低於90公分，女子要低於80公分，才算是正常值。

2.缺乏運動



現在的工作型態，讓很多人在辦公桌前一坐就是一整天、10幾小時起跳，相對來說，也讓腸道缺乏蠕動。尤其直腸是負責儲存糞便的，讓糞便一直滯留在腸道中，久而久之就容易形成腸癌。

3.家族中曾有人患上大腸癌或遺傳性腸病



在直腸癌患者中，大約有10％左右有家族史，而其中有遺傳因子的人士大約佔2至5％左右。其中最常見的遺傳因子，就是「家族性腺瘤性瘜肉病」（FAP）。

4.壓力



壓力會造成內分泌失調，也是癌症的危險因子。因為壓力大的時候，像是腸躁症等問題，通常都會造成腹瀉、腹脹、便秘，等於一直對腸道產生刺激，也容易長出瘜肉而癌變，建議一定要注意自己的壓力指數。

預防方法

大腸癌預防貼士（點圖👇👇👇）

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1.多吃高纖維食物



2.少吃紅肉和加工肉食



3.恆常進行體能活動



4.保持健康體重及腰圍



5.避免飲酒及吸煙



參考資料︰衛生署、癌症網上資源中心