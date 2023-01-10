新年｜辦年貨13款健康 好意頭食品精選！齊齊Chill 住過兔年！

「年又過年…」農曆新年是與家人歡聚，迎接新一年的來臨的美好節日。踏入臘月就已可以開始辦年貨的大事。辦年貨是新年整個習俗不可缺少的一環，目的在於過年前添置生活上好佳品，包括吃、喝、穿、戴用的，來慰勞之前的辛苦，亦有為過年儲糧的意義。辦年貨既然如此皇要，優質的賀年食品除了味道以及用料要上乘，還需要對身體健康！擁有健康的身體，才能迎接一個又一個新事物，小編就為大家精心挑選了13款健康且好意頭的食品，讓大家將吉祥的祝福雙倍的滿滿帶走！新年期間不論滋補湯水、健康茶飲統統都有折扣優惠，一家人慳住荷包過肥年！



大吉大利【柑桔】【雞】

😆大吉大利【柑桔】【雞】

柑桔的桔與吉同音，有大吉大利的好寓意，一盆盆的桔仔更是年宵大熱必購新年裝飾。一個個橘黃的柑桔看起來可愛又美味，功效可不能忽視喔！柑桔有維他Ｃ可以幫助抗氧化以及提升身體免疫力，還有豐富的黃酮類化合物，可以保護大腦功能以及維護心臟健康。

另外雞的諧音也是吉，有吉祥的好意頭，所以雞的料理也是新年團年飯的桌上菜之一。雞肉除了有豐富的蛋白質之外，在中醫的角度有補虛健脾，以及溫中益氣的作用。

【柑桔】Fresh Organic純酵素 天然柑桔檸檬酵素 $388

Fresh Organic 致力搜羅各地優質天然或有機認証品牌，提供一個簡單而方便的平台，讓大家多一個健康選擇;。天然柑桔檸檬酵素具疏肝理氣健睥，對皮膚有美白作用，並含大量豐富維他命C，可預防感冒，化痰止咳。天然柑桔檸檬酵素亦含豐富橙皮苷可有助保持血管柔軟健康及改善血液循環，特別適合煙酒過多，脾胃差及關注血管健康人仕。



【雞】moonwell®️湯包 【花膠響螺椰子白雞湯】多買多折 $89

香濃美味的養生中醫食療配方燉湯，採用正宗原條花膠筒，不腥不潺不溶化又有厚度，絕非坊間花膠碎粒。過年時可為你省卻浸發花膠逾10小時及氽水繁複程序，讓你隨時補充滿滿的骨膠原和純天然的海洋蛋白質， 配以響螺和椰子等滋陰潤肺、除燥清熱的成分，是團年飯必喝滋補湯水。



😆早生貴子【桂圓】【紅棗】

桂圓的桂與貴同音，同時外型飽滿圓潤，因此有着富貴團圓，早生貴子的好寓意，亦是各種養生湯水以及茶飲會有的成分。桂圓性味甘溫，具有健脾養血，養心安神，補中益氣的功效，同時亦含有維他命C以及葡萄糖,可改善消化系統，食慾不振的問題。而紅棗顏色紅紅火火，同時亦有早的詣音，有早生貴子的意頭。紅棗除了外表解艷，內裡亦有豐富營養，包括維他命B、維他命K、鐵、鋅等等。

養生一族 彩花茶系列養顏茶 (1包10袋)

養生一族的養顏茶由蝶豆花．金盞花．桃花．桂圓製成，有美容養顏、改善黑斑、改善雀斑、改善黑色素的功效，特別適合適合臉色偏黃、斑多人仕。注沖泡時只需入熱水蓋上杯蓋焗5-10分鐘即可享用，十分方便，新年需要美肌迎接新一年，喝養顏茶就是一個好選擇。



尚膳房 女神茶 $138

尚膳房的女神茶由專業中醫師團隊精心調配，並且是百份百由香港製造 ，一次過達到養顏、活血、益氣、以及抗衰老的功效。氣血暢通是調補全身上下的基礎，因此藏紅女神茶特意選用伊朗特級藏紅花來促進氣血流通，兼用紅棗、炒紅米及炒白米健脾益氣，枸杞子及龍眼肉補腎養血，達到面色紅潤之餘，肌膚質素更有明顯嘅改善。



Ozen 生活館 特級紅棗 $ $50

紅棗含有豐富的維生素、果糖和各種氨基酸。紅棗性暖、養血補血，可改善血液循環，還可養顏美容，氣血兩虛、護肝丶脾胃功能不好的人適宜多吃。更有藥理研究發現，紅棗所含的某些成分可以增加血液中紅血球的含量，增強骨髓造向功能，使臉色紅潤。



😆出入平安【蘋果】

蘋果亦有平安果的稱呼，可寓意平安如意，送給別人更有祝福收方新一年平安幸福的意思。正所謂一日一蘋果，醫生遠離我，蘋果更是大家公認的水果之王，因為不論在中醫還是西醫的角度，它都有豐富的營養價值。蘋果除了可以幫助身體增加維他命C之外，它含有兒茶素，原花青素等物質，有助抗氧化對抗自由基，而在中醫方面它更有健脾益胃，生津止渴的效用。

Bragg 有機蘋果醋 (946ml) $68

Bragg 有機蘋果醋可以改善消化，降低血糖水平同時提高胰島素敏感性。除此之外亦可增加飽腹感並幫助人們減肥，減少腹部脂肪以及降低膽固醇，改善心臟健康並降低罹患癌症的風險，並減緩癌細胞的生長。在新年各種聚會充滿高脂高糖的食物，喝一口蘋果醋幫助阻止脂肪形成，同時亦有協助消化年糕等難吸收的食物。



😆富貴吉祥【桂花】

桂花優雅清香，是不少文人雅士作詩的對象，除了香氣迷人之外，它亦有富貴吉祥的意思。桂花可以入藥，有溫補潤肺，化痰止咳的功效，製茶茶色金黃，香氣清幽，讓人放鬆心神同時更對身體有健康的作用。桂花亦富含多種氨基酸以及維他命，幫忙身體排毒的功能。

茶澤 桂花烏龍 $88

茶澤的宗旨是希望令茶的本質及其文化受到更多人的重視。為了方便爭分奪秒的都市人和另年輕一代更易接受和嘗試，我們選用了茶包—立體三角茶包能使茶葉在沖泡過程中增強滲透性，提昇風味；同時亦採用了原片茶葉，希望保留其最原始的味道，保留品質。桂花烏龍有花香又有茶味，既有養顏又能消脂。桂花烏龍有助清新口氣，舒緩喉部不適，幫助暖胃補氣，抑制脂肪，瘦身養顏。



😆長命百歲【靈芝】【杞子】

古時人們對靈芝已有意義深遠的寓意，特別是對延年益壽最為人所熟知。而白靈芝有強肺以及提升免疫力的功效，靈芝對全身五臟均有幫忙助，在中醫界是藥用廣泛的佳品。而杞子亦是自古以抗衰老的功效而聞名，有長壽的好意頭，是不少湯水１會加入的理想食材。

尚膳房 白靈芝強肺湯料包（自煮裝 1 包—2人份量/包）$60

秋冬季節，最好是可先增強自己肺功能。尚膳房的白靈芝強肺補氣，增強抵抗力，一家大小合宜。湯包適合鼻敏感、哮喘、經常咳嗽人士，長者小孩均可。湯包的處理亦十分方便，先將所有藥材洗淨後用適量清水浸泡30分鐘，再將所有藥材放入煲內，用武火煮沸，煮沸後加入適量紅蘿蔔、粟米或栗子，轉用文火，再煮約2小時，即可飲用。



Earth Harvest 有機生機杞子 $88

Fresh Organic 致力搜羅各地優質天然或有機認証品牌，提供一個簡單而方便的平台, 讓大家多一個健康選擇；我們店內產品包括煮食素材、零食、飲品及功能性食品。經營理念是無添加、有機為宗旨。有機生機杞子含豐富杞子多醣保護視力抵抗藍光，同時有滋腎、潤肺、補肝的功效。



😆年年有餘【鮑魚】【章魚】【深海魚油】

魚字取其諧音餘，有年年有餘的好寓意，所以過年的餐桌亦必會有魚類的料理。

鮑魚有滋陰益精、平肝固腎、潤燥利腸的功效，而且營養價值極為豐富，含有二十多種氨基酸，是海產品中蛋白質含量最高的食品之一。

章魚屬高蛋白質低脂肪食物，同時提供人體必需的氨基酸；其豐富鈣、磷、鐵及多種維他命，有助造血、鞏固骨骼、維護視力，緩解疲勞。蘊含大量膠原蛋白，常吃有助減少皺紋，令肌膚回復彈性。

深海魚油是坊間常見的支持健康心腦血管的營養補充劑，含豐富DHA，是人類腦部、腦細胞及視網膜的主要成分。有助延緩老年神經纖維萎縮現象，改善老年癡呆症。

moonwell®️湯包 【椰皇鮑魚豬展湯】$95

鮮甜美味的養生中醫食療配方燉湯，採用整隻深海鮑魚，肉質細嫩、厚肉鮮味，絕非坊間細薄鮑片。moonwell精心熬製珍貴足料椰皇鮑魚燉湯，讓大家足不出戶都可品嚐這一份矜貴。配以椰皇、椰棗等潤肺、除燥清熱的食材，過年喝一碗滋陰美顏的鮑魚燉湯補身，同時取其年年有餘的好意頭。



moonwell®️湯包 章魚蓮藕牛蹄筋黑豆湯 $75

章魚蓮藕湯不但是經典的滋補美容靚湯，對男士保健也甚有功效。鮮豔玫紅色的湯底充滿章魚鮮味香濃，絕不腥臊。moonwell的獨門配方刻意加入牛蹄筋一起熬製，讓湯水充滿膠原蛋白，更具膠質彈性口感。配以黑豆、蜜棗等有益健康材料，每款湯料成份也入味好吃。章魚蓮藕牛蹄筋黑豆湯特別適合經常應酬、壓力沉重、體質虛弱人仕，以及關注美容美顏、想提升皮膚彈性及水份、想面色紅潤、想調理子宮、想調經補血、想孕難孕或想減輕月事不適的美女。



Qivaro 深海魚油寶 $360

Qivaro 深海魚油寶是支持健康心腦血管的營養補充劑。含EPA及DHA。 EPA主要作用在腦神經訊息的傳遞，幫助腦細胞溝通，對學習、行為及情緒都有重要的影響；可幫助增加膽固醇的排泄，改變脂蛋白的組成，減少脂蛋白中的膽固醇量，提高脂蛋白代謝速率，抑制LDL的合成，進而降低膽固醇。

