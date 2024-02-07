每年農曆新年都有很多大大小小的習俗要留意，有不少人認為如果不遵守就會令新一年行衰運，亦有不少新一代認為只是迷信。不管如何，認識一下新年的期間的宜忌，也是一種作為對中國傳統文化的了解。由年廿八至正月十五小編為大家盤點出新年習俗以及不宜進行的事情，讓大家平安渡過2024年！



新年主要習俗

新年主要習俗

年廿八洗邋遢

年廿八：正所謂「年廿八洗邋遢」，是家家戶戶全屋進行大掃除清潔的時候，抹窗、掃地、洗被子、甚至自身也會用碌柚葉洗澡，讓家裡每吋地方以及身體也洗得乾乾淨淨，據說年廿八之所以是進行清潔的時候，原因是廿八的發音與諧音「易發」相似的關係，以及認為財神只會探訪把家打掃乾淨的地方。除了大掃除，「年廿八洗邋遢」個人品德方面也有修心養性，以及去除過往的陋習的意思。

同場加映—新年洗邋遢好物

身體清潔推介



彩豐行 碌柚葉蔗糖喚發神采沐浴露1000ml $37

主要成分包括柚子精華、蔗糖、甘油，其中柚子及蔗糖成分，可保持肌膚潤澤，性質溫和，感覺清爽不緊繃，使用後散發淡淡柚子清香，好運自然來！



Fergio® Bellaro 蘆薈葡萄柚提亮潔面乳 500ml $360

葡萄柚精華的維他命 C 可提升皮膚彈性及對抗自由基，罌粟籽油含豐富植物固醇及亞麻酸, 有助強化肌膚，而有機蘆薈可深層補濕及加快皮膚細胞更新，潔面同時補濕、讓肌膚回復光澤，在皮膚外層形成一道保護膜，防止水分流失。



身體排毒推介

彩豐行 香薰排毒減肥浴鹽500g $37.9

主要成分為柚子精華，改善肌膚鬆弛，有助緊緻肌膚，所含維他命C有助增強肌體解毒功能，身體亦會散發清新柚子果香！用法非常簡單，只需將浸浴粉/鹽放於溫水中，全身放鬆靜躺浸泡15分鐘，然後以清水潔淨身體便可。



足怡莊理健中醫－50分鐘磁叉排毒按摩 $338

磁叉按摩以磁叉棒作為按摩工具，比起一般人手經絡按摩效果更顯著。在進行磁叉按摩時還可以根據穴位圖刺激身體穴位，幫助通經絡，有效去水腫、舒緩肌肉繃緊、疏通淋巴、去除體內的酸毒物質的功效，從而消除疲勞及筋骨酸痛、改善長期站立、肌肉勞損痛症。



全屋清潔推介

金牌環保 家居消毒服務 $ 900起

「金牌環保服務有限公司」及「金牌家居清潔」成立於2013年，憑着專業知識及對行業的充份了解，為客人提供最優質可靠及滿意的服務。家居消毒服務可針對空間除味和殺滅病毒，不同空間採取不同收費。



韓管家 消毒服務及抗病塗層服務 $1500起

韓管家是貫連韓國、北京、香港三地的國際連鎖清潔公司，提供家居清潔、辦公室清潔、除甲醛服務、滅蟲服務及消毒服務等。採用日本製BV4消毒劑，配合低壓微米噴灑儀噴塗傢俬、牆壁及扶手等經常接觸的位置。經噴塗後，除了能殺滅細菌、病毒，更具持續殺滅病毒有效力達90天；消毒劑以尤加利樹葉精華提煉，配合經日本衛生和福利部及美國食品藥品監督管理局(FDA)認證的食品和食品添加劑製成，能使細菌及病毒的體內作出變化及凝固，使其變成不活性化及死亡，並形成塗層，具長效抗病毒力；取得高於美國環境保護局標準 (EPA) 標準值的安全認證，確定對人體及寵物無害。



彩豐行 天然酵素驅蚊地板消毒液1000ml

含天然酵素及抑菌成分，溫和配方，可高效快速去除地板上污漬及油污，有效抑制地板有害細菌，去味除臭，特別添加天然植物驅蚊精華，其特殊的氣味有效驅趕蚊蟲；清潔同時保護地板材質， 特別適合飼養寵物及有兒童的家庭使用，貼心守護家人健康。



AQUA PRO+TECH 納米多用途噴霧機 + 1000ml 環保補充裝套裝 $ 980

配合AQUA PRO+TECH全效防疫消毒滅菌液使用，把消毒液安全霧化成細至5-8微米，三段強度噴灑調節，噴霧距離遠達1.5-2.5米，輕量便攜機身，手提噴霧機輕鬆消毒牆角及狹窄罅隙，適用於家居或商業用途，例如餐飲場所、學校、醫院、健身房、護老院、寵物護理所等。



將吉利祝福字句寫於紅紙上，用意是希望為家庭帶來新氣象以及福氣

年廿九：當家裡整理得乾乾淨淨之後，就是洗走霉氣、送舊迎新的時候，家家戶戶開始購置新衣，佈置裝飾以及貼揮春了。貼揮春相傳早於宋朝就早已出現，將吉利祝福字句寫於紅紙上，用意是希望為家庭帶來新氣象以及福氣。

禁忌：1.門口的揮春倒貼 2.門口只貼一個春字 3.揮春貼一整年，應只在正月貼揮春。



大家都會年三十晚聚首一堂，一起吃團年飯過年

年三十：年三十是 一年最的最後一天，亦稱除夕夜。根據傳統大家都會年三十晚聚首一堂，一起吃團年飯過年，接着吃湯丸，取團圓以及豐衣足食的意頭！團年的餸菜不宜單數，而且會以賀年菜色為主，例如年年有餘的魚料理，代表大吉大利的雞湯等等。當晚亦有守歲的習俗，寓意熬夜迎接新一年的來臨。古時熬夜是一整晚不睡覺，現時大約過了十二時就可以入睡。年三十晚也會由長輩派壓歲錢給後輩，並將壓歲錢放在枕頭下，寓意平安渡歲。除此之外，大家在團年飯過後，也會去逛逛年宵，買年花為家中添喜慶。

禁忌：1.吃光團年飯 2.過早睡 3.關燈 4.晾衣服 5.打破東西



同場加映—新年開飯推介

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moonwell®️ 作為現代養生品牌產品，致力成為最符合亞洲體質的現代化全方位健康必需品專家。涵蓋多個養生產品系列，包含食療燉湯（常溫湯包）、養生花茶及健康新零食等等。尊貴食療套裝可以選擇製何首烏黑芝麻黑棗黑豆烏雞湯、花膠蟲草花雪耳黑雞湯、花膠響螺椰子白雞湯、椰皇鮑魚豬展湯其中三款，無添加防腐劑、味精和添加劑，並內附湯料，採用優質水源和各種精選食材燉製而成。



新一年的到來，人們會到廟宇向神明參拜

年初一：新一年的到來，人們會到廟宇向神明參拜，祈求上天賜給新一年的好運。另外家家戶戶亦會穿起顏色鮮艷的新衣前往親朋戚友家拜年，問候對方近況。古時年初一也會燒炮仗迎新年，相傳是為了趕走一種叫年的怪獸，同時亦有除舊迎新，吉利平安，對新一年的期盼。不過香港由一九六七年開始至今已立例全面禁些放煙花以及燒炮仗。

禁忌：1.洗澡 2.洗頭 3.洗衣服 4.晾衣服 5.打掃 6.倒垃圾 7.吵架 8.睡午覺



同場加映—新年送禮推介：

Ozen 生活館 新會小青柑$180

新會小青柑果茶香氣四溢，湯色橙紅透亮以及濃郁甘甜，而小青柑上的白霜是在新鮮生果在曬乾的過程，水份逐漸蒸發，果肉的果糖及葡萄糖滲出果皮表皮形成一層果霜，白霜就是柑皮在乾燥過程中的柑油結晶。



Ozen 生活館 糯香熟普洱龍珠茶 $220

Ozen 生活館的糯香熟普洱龍珠茶是以2年糯米百花嶺茶葉與熟普洱，手工捏制而成。茶湯色紅潤透亮，入口順滑甜糯，回甘醇厚，久經耐泡。沖泡方法簡單，只需放入1個茶粒於茶杯/茶壼內，倒入熱水沖泡便可以。



Turbo Italy — 手提摺叠蒸氣小熨斗 $368

小家電是送禮物的穩陣之選，Turbo Italy 手提摺叠蒸氣小熨斗作為聖誕交換禮物一定無伏！產品設計小巧精緻，45秒即可輸出強勁蒸氣，陶瓷金屬燙板使衣物更貼服，不論濕燙、乾燙、各種材質都適用，更設過熱自動斷電保護，收禮者必定用得開心又安心！



Bimix 感應美膚儀 $299

一機多功效，改善常見眼部肌膚問題，改善表情紋，緊緻眼袋及眼肌，EMS 微電流加強精華吸收，紅光加速細胞更新和膠原蛋白合成增生。强化微血管循環、加速排毒的效果，90°旋轉導入頭：一鍵控制導入頭旋轉角度，適合面部各細緻部位。通過CE、FCC、PSE、RoHS安全認證。



除了也是拜年的好時候，也嫁出去的女兒帶夫婿回娘家的習俗

年初二：除了也是拜年的好時候，也嫁出去的女兒帶夫婿回娘家的習俗。傳統回娘家時需要帶着雙數的禮物，並且要晚餐開始烹煮前離去。年初二也是單身男女拜月老的時候，祈求新一年可以遇到好桃花。拜月老的時候忌戴太陽眼鏡以及帶傘，據說戴太陽眼鏡月老會看不清您的臉而無法牽線，帶傘更有諧音「散」的意思，所以大家都小心翼翼不要犯忌，希望好姻緣快快降臨。

禁忌：1.回娘家留到晚上 2.紅包禮物數量送單數 3.討債 4.釘東西 5.洗衣服



年初三：年初三也叫赤口日抑或赤狗日，相傳赤狗是凶神，不宜外出拜年見客，而且容易與人爭吵發怒，所以大家都會留在家中休息。還有另一個說法是老鼠娶親日，據說從前的人們會在牆角撒放一些米粒來取其新年會大豐收的意頭。

禁忌：1.吵架 2.出門 3.吃米



初四是「接神日」

年初四：初四是「接神日」，是傳統上家家戶戶迎接灶王爺以及其他神明來保護家庭，而相傳灶王爺會點名，所以古時會忌出遠門。不過現時初四普遍是一眾打工仔開工的日子，所以這個禁忌也逐漸淡化。由於大家由長假期返回工作崗位會滿臉不願意，也有「年初四咁嘅樣」的俗語。另外年初四亦是一眾犯太歲的人來安太歲的日子。

禁忌：1.出遠門 2.在廚房爭執



初五也是祭財神的日子

年初五：初五亦俗稱破五節，是農曆新年初一至初四不能打掃等等眾多禁忌破除的日子，所以人們在當天忙着將幾天積聚的垃圾一次過清理，因為初一至初四會被視為財氣，而到了年初五反而會成為窮氣。另外初五也是祭財神的日子，財神亦稱五路財神，五路神指的是門神、灶神、土神、行神以及戶神，而五路指中東南西北出門五路全可得財。另外初五當天也會吃餃子，因為餃子的形狀與元寶相似，有賀財神來臨的好意頭。

禁忌：積聚垃圾



年初六：有趣的是，據說年初六是廁神來家中檢查的時候，古時人們會清理茅廁裡的「黃金」，然後用來在農田耕作的肥料。現時就會把廁所打掃得乾淨，維持整潔以及衛生。另外初六的時候人們都會外出逛一圈，讓新一年快樂圓滿的寓意。

禁忌：無



初七是「人日」，即人類的誕生日

年初七：初七是「人日」，即人類的誕生日，傳說女媧造物創世時，第七日才創造了人類，初七當日會吃麵來象徵長壽、吃七種蔬菜製成的七寶羹取吉利意頭，以及吃及第粥寓意高中狀元。

禁忌：責罵孩子

