胃病｜冬天得胃病機會高4倍？ 醫師揭4原因 1種水果多吃會穿胃?!

歐洲有醫學論文指出消化性潰瘍特別容易發生在冬天；韓國一份分析報告也顯示，冬天是消化性潰瘍、出血、穿孔最常見的季節。有醫師歸納了4大原因，可能與生理反應及飲食習慣改變等有關。



早前，台灣基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在facebook專頁發文，早在40年前歐洲就有醫學論文指出消化性潰瘍特別容易發生在冬天，而夏天最少發生，相差最多到4倍。

而在2021年，韓國亦發表一篇大規模的回溯分析報告，研究納入從2012年至2016年總共有14636位消化性潰瘍患者和3575位消化性潰瘍出血者，分析發現消化性潰瘍在冬天發生的比例最高(30%)，其次是春天，接著夏天，最低的是秋天(21.3%)，高低相差有1.4倍。潰瘍出血比例最高的也是在冬天(32.8%)，最低的在秋天(19.8%)。所以多數研究普遍認為冬天是消化性潰瘍、出血、穿孔，甚至死亡最常見季節。

點解冬季易得胃病？

醫師歸納了可能的原因：

1. 生理反應



當天氣寒冷的時候會引起身體的交感神經興奮，以維持體溫，這時候血管會收縮，胃黏膜的血液循環變差，容易出現潰瘍。所以天冷的時候肚子放一個暖暖包，似乎比較不會胃痛，好像有些道理。

2. 抽煙、喝酒和重口味飲食增加



在冬天的時候，很多人為了取暖，會多抽煙和多喝酒，尤其這個時候常有尾牙聚餐，喝酒的場合變多，胃容易出問題。同樣的在冬天，大家會比較常吃麻辣鍋、薑母鴨、燒酒雞等辛辣食物，重口味的食物還是比較傷胃。

3. 幽門螺旋桿菌感染



有研究指出，在冬天的時候感染幽門螺旋桿菌的比例較高，而夏天的比例較低，幽門桿菌是造成消化性潰瘍的主因。

4. 藥物使用增加



冬天天氣濕冷，關節炎容易發作，『消炎止痛藥』使用增加。慢性肺病和氣喘發病也增加，『類固醇』使用多。心血管疾病在這時候也容易出現，『阿司匹林和抗凝血藥』用量增加，很容易造成潰瘍出血。這三種藥都會讓消化性潰瘍惡化。

「橘子」傷胃 胃病人士盡量少吃

錢政弘又提醒，橘子含有豐富維生素C、鉀和多酚，可保護呼吸道￼。不過柑橘類如柑橘、柳橙、檸檬等算酸性水果，是有可能增加胃腸傷口或潰瘍出血的風險，建議有胃病或胃食道逆流的人要避免。

（參考資料：錢政弘醫師facebook專頁）