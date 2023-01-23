養和話你知丨過年大魚大肉易痛風　初期無徵狀最年輕患者僅十多歲

迎接新一年少不免與親朋好友享用豐盛大餐，各式各樣的賀年食品如年糕、盆菜、蘿蔔糕等寓意過肥年，但是過分放肆大魚大肉隨時令痛風發作！養和醫院風濕病科專科醫生黃佩茵醫生指出，曾遇過最年輕的痛風個案僅十多歲！痛風到底是甚麼？在享受過年聚餐時，要怎樣吃得開心又放心？



痛風初期無徵狀 尿酸過高難發現

痛風症與關節息息相關，屬於關節炎的一種，患者的關節會出現急劇疼痛、腫脹、發紅發熱等徵狀，常見於腳趾、手指、手肘、腳踝、膝蓋等位置。黃醫生解釋痛風是由於體內尿酸水平過高而引致，當尿酸長期超出上限（女士≥ 390µmol/L；男士≥ 420µmol/L），便會隨著血液流動積存到各個關節，經年累月，關節內沉積過多尿酸便會形成結晶，導致關節發炎繼而引發疼痛。

痛風與關節息息相關，是關節炎的一種，患者的關節，常見如腳趾、手指、手肘、腳踝、膝蓋位置會出現急劇疼痛、腫脹、發紅發熱等徵狀。（圖片：Shutterstock）

尿酸是化學物質嘌呤（purine）分解的代謝物，嘌呤除了可在日常的飲食中攝取，也可以從自身體內核酸的新陳代謝產生。如果病人因為先天的遺傳因素或者後天的飲食不均衡，引致身體產生過多尿酸或腎臟排走尿酸過慢，便可能形成痛風。

痛風的初期並無徵狀，通常是通過一些身體檢查才發現自己尿酸過高。如果尿酸過高仍繼續不正視問題和注意飲食，很多時在大飲大食一餐高嘌呤食物，例如盆菜及高果糖的糕點後，便會增加關節周邊積聚的尿酸晶體，引起急性痛風及關節炎。除此之外，還可能引起腎結石、腎功能變差等，後果可大可小。

飲食不當易致痛風 沒大飲大食也會有痛風危機？

黃醫生指出：「飲食中進食過多紅肉、內臟或海產是導致痛風的其中一個主要原因，如果平日飲食均衡，過年時偶爾吃盆菜和應節糕點是不會有大問題的。但假如患者的尿酸已經長期偏高，又在同一餐內進食大量含高嘌呤的食物，例如肉類 、肉汁、枝竹、瑤柱、露筍、冬菇、西蘭花、蝦米、蠔豉及青口等貝殼類海鮮，以及果糖成分高的賀年食品，便會加劇痛風發作。另外鵝掌、花膠、魚翅及火腿餚製的老火湯等高脂、高膽固醇的過年應節食品，也會增加體內尿酸的積聚，不宜一次過大量進食。」

鵝掌、花膠、魚翅及火腿餚製的老火湯等高脂高膽固醇的過年應節食品，也會增加體內的尿酸，不宜一次過大量進食。（圖片：Shutterstock）

黃醫生引述臨床經驗指出，有些病人即使沒有「大飲大食」，但由於偏食或飲食不均衡，也可以增加痛風機會。「這是因為他們用西蘭花及椰菜花代替白米飯及麵食等高碳水化合物的食物，以增加飽肚感及減少每餐份量，以為這會比較健康，但其實這些十字花科的植物也屬於嘌呤相對高的蔬菜，長期過量食用同樣會形成痛風。」

痛風年輕化 最年輕的痛風個案僅十多歲

黃醫生指一般是年過50歲才會患上痛風，但由於都市人多飲酒、多吃肉的不健康飲食文化，近年痛風的病發年齡有年輕化趨勢，她曾經遇過最年輕病發的個案只有十多歲。尤其是痛風起初並無明顯徵兆，年輕患者一不留神暴飲暴食，病發時劇痛來襲才得知自己患上痛風。

痛風如何治療？ 均衡飲食外必要時需藥物治療

痛風是因為身體內積存過多尿酸而影響關節，晶體甚至可積聚於泌尿系統而引致腎結石。黃醫生指出，單靠戒口去溶化這些晶石其實是相當困難，而且控制飲食的癥結在於均衡，過分減食或偏食某些食物反而會弄巧反拙。「如果病人發現自己很難完全戒口，而每年病發多於兩至三次，便應該考慮服用降尿酸藥，把血液尿酸濃度降低至少於360 μmol/L （或6mg/dl），才能把尿酸晶體慢慢溶化。」

保持良好的飲食習慣，多喝清水幫助排走尿酸，每日進行適量的伸展或帶氧運動，控制體重，最為有效預防痛風。（圖片：Shutterstock）

預防始終勝於治療，黃醫生提醒，最重要還是在關節受到破壞前保持良好的飲食習慣，新年期間盡興享用大餐時也要記得注意份量，多喝清水幫助排走多餘尿酸，每天進行適量的伸展或帶氧運動，控制體重，是預防痛風的最好良方。

養和醫院風濕病科專科醫生黃佩茵醫生

以上資料由客戶提供