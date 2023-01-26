咖啡｜想提神唯有咖啡？過量咖啡因或致焦慮 3種咖啡替代品

最近香港天氣「凍冰冰」，每朝起床已經是一大難題，若果還要上班應付工作，那就只能靠一杯咖啡提神。不過，你又知道為什麼咖啡可以提神？咖啡因就是在咖啡或能量飲料中的的「神奇魔藥」，若果長期依賴它對健康又會有什麼影響？有沒有其他健康提神食物代替？



咖啡因阻礙腺苷酸運作 消除睡意

咖啡之所以有提神作用，是因為其阻截了腦內一種名為腺苷酸（adenosine）的化學物質運作。腺苷酸是一種抑制劑，主要功能是維持腦內多個區域受到控制。當腺苷酸與受體結合時，便會抑制某些神經傳導物質的釋放，達至鎮靜的效果。以腦部網狀刺激系統（reticular activating system）為例，當系統受腺苷酸控制時，便會使人昏昏欲睡。

由於咖啡因的分子形狀與腺苷酸相似，故當咖啡因進入體內時，便會和腺苷酸進行競爭，若受體與咖啡因結合，腺苷酸便無法發揮原有的鎮靜功效。舉例，當腺苷酸被咖啡因阻礙，腦部網狀刺激系統便會不受控制，開始變得活躍，令人變得精神抖擻。

過量的咖啡因對健康的影響

▼除了增加心臟病風險，攝入過量咖啡因還有不少副作用（按圖）：

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1. 焦慮焦躁

咖啡因會影響大腦中的腺苷受體，以及刺激腎上腺分泌，會導致焦慮、緊張。而已經倍受壓力和焦慮影響的人，可能會因為咖啡因而使症狀更嚴重。

2. 愈喝愈累

過量咖啡因易導致身體過於興奮，會因缺氧而感到更加疲累。

3. 失眠

咖啡因會導致神經系統過度興奮，難以入眠

4. 心悸、心臟狂跳

過量的咖啡因會導致神經系統過度興奮，引起精神緊張。

5. 頭痛

咖啡因是中樞神經的興奮劑，會導致血管收縮。

6. 胃痛

咖啡因容易刺激胃酸分泌，引發胃痛。

7. 頻尿

咖啡因會幫助利尿、加重頻尿現象。

8. 腹瀉

咖啡因會刺激胃酸分泌，若在空腹狀態下飲用，易造成腸胃不適。

健康的提神食物/飲料

對於早晨的一杯咖啡，其實有很多代替品。如果你有意減少咖啡的攝取量，你或者可以嘗試以下3種食物：

1. 堅果



堅果含有豐富的不飽和脂肪酸、維他命E等營養素，特別是維他命E，它負責維持細胞膜健康，如紅血球，這有助提供氧氣和營養到身體各個部位，保持較佳的精神。堅果還有礦物質如鎂和鋅，它們有助身體能量代謝，減少疲倦、情緒低落等問題。咀嚼堅果時，腦部血流量都會增加，有助提升我們的專注力。常見的堅果包括：杏仁、核桃、夏威夷果、碧根果等

2. 香蕉



當我們身體沒有足夠能量時，會感覺疲勞，專注力都會下降。香蕉含有葡萄糖、果糖，可快速補充能量。另一重要的營養成分是維他命B群，雖然不會給予我們能量，但它們充當幫助代謝的輔助酶，令我們更有效率將營養素轉換成能量，這都會有助我們恢復體力和精神。

3. 抹茶



抹茶 是一種在種植過程中不受陽光直射的綠茶。茶葉採摘後，會磨成幼細的鮮綠色粉末。抹茶通常比普通綠茶含有更多咖啡萃取，但因爲它使用了整片茶葉，因此也含有更多營養素。抹茶的主要健康益處之一，是它所提供的抗氧特性。在日常飲食中包括抗氧物很重要，因爲它們有助於保持細胞健康。

▼拆解咖啡迷思（點擊下圖看清👇👇👇）

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（參考資料：Healthy Matters）