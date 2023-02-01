16款情人節男朋友實用禮物推薦！$100起袋／銀包／電器任你揀！

距離情人節還不到兩星期，各位女士們還在煩惱送什麼給男友嗎？相信大家希望找到既性價比高，而且又能讓男友收到後讚不絕口的禮物，不過不用擔心了！因為01 網購有着各種各樣的生活潮流產品，為了針對男士們的喜好，小編為大家精心挑選了16款高質又實用的情人節禮物，價錢低至$100起，產品包括有背包、錢包、耳機等等應有盡有，總有一款合您摯愛的心意！



男朋友情人節實用禮物推薦：背包

背包可說是男生日常經常會用到的物品，而選擇一個多功能的背包可以陪伴他上山下海，甚至上班使用也十分方便，特別是Peak-Design更是愛攝影人宜的恩物，它獨特FlexFold 分隔板設計，可自行定義收納空間，結構更符合人體工學，實用又耐用。

Nordace 多功能防水背囊$720

Nordace多功能防水背囊是你旅行及日常出門的最佳伴侶！防水布料的設計無懼變幻天氣，背囊口能作90度打開，方便使用。14公升容量非常適合外出旅行露營，以及日常出門所需，背囊隱藏暗隔方便收藏銀包或貴重物品，同時亦設有行李箱索帶，便於把背囊放在行李箱上推拉，往來機場更加輕鬆。



Matador輕量可摺式防水背囊 $469

Matador輕量可摺式防水背囊/背包設獨立捲頂收納袋，易於收藏及攜帶，帶着去郊遊或露營示會佔空間！防水30D Cordura® 尼龍物料製造，強韌耐用，背囊達16公升容量，並調校較式透氣肩帶，以重力分佈條線設計而成，負重更輕鬆。



【預購】Peak-Design 專業攝影背包背囊 四色

Peak-Design 專業攝影背包背囊搭配三個加厚提手 ，方便從頂部或側面提起，肩帶可通過軸點轉動，提高舒適度，升級後的 MagLatch 鎖扣外觀更時尚，結構更符合人體工學，開合更快捷。外部拉鍊UltraZip使用耐磨性縫線縫製，使拉鍊更加持久耐用。隔層可容納15英寸手提電腦，深度可根據電腦大小調節，易取放，同時附有平板和文件隔層（預購品預計7-10日內發貨）



KORIN ClickPack-X 多功能防盜背包 $978

ClickPack X多功能防盜背包，出行變得更加簡單便捷，具有三重防盜設計，讓小偷無從入手！ 聚酯纖維材質，耐磨防水， 堅韌度比碳纖維高兩倍，小刀也刮不開。背包頂部設有TSA海關鎖，可以自行設置密碼進行鎖定。 更配備了專利伸縮防盜鏈和YKK防盜專利拉鍊，可抗切割，防止背包在不留神的時候被人順手牽羊。



男朋友情人節實用禮物推薦：錢包／卡包

錢包是貼身的貴重物品，當男友看到你贈送的錢包就會自不然想甜蜜地想起您。而一個實用的錢包除了可以收納多張卡片、零錢、材質更需要耐用以及美觀，例如皮革甚至金屬等，現時亦有不少設計更有防盜功能，防止被偷取個人資料，用得安全又放心。

[NIID] SLIDE半自動防盜卡片盒 $299

NIID SLIDE半自動防盜卡片盒的RFID防盜卡槽，避免被其他人竊取個人資料，最多可收納5張卡並可自動彈出快速取出咭片，超輕巧設計以鋁金屬材料製造，輕便攜帶而且十分耐用。



[NIID] SLIDE Mini Leather Wallet - 防盜皮革錢包/卡包 $499

錢包採用純素皮革，與真皮的外觀以及觸感比較相似，而且皮質拉力好，不易斷裂，也具備較好的耐磨性能，亦有抗菌、防霉、防蛀的功能。3折式錢包可放約15張鈔票以及收納5-8張卡，並設有RFID防盜卡槽，避免被其他人竊取個人資料。



男朋友情人節實用禮物推薦：手錶

手錶不僅是用來報時，更是時尚配搭的必備單品、運動檢測以及消息提醒等多功能的裝置，全方位照顧人們生活需要，所以亦是情人節禮物的推薦名單之上。AWEI多功能智能手錶具備全觸摸屏、運動檢測，心率監測等等功能，不論是日常生活，還是運動旅行穿戴都是十分實用。

AWEI用維 H9 多功能智能手錶 $398

AWEI用維 H9 多功能智能手錶設有1.32英吋TFT 360*無360 IPS高‮辨分‬率‮示顯‬屏，在強光下可以清晰可見活動數據以及時間。手錶亦有多種運動模式以及24小‮動時‬態‮率心‬監測，可以全面了解運動步數、距離以及卡路里資料，並有IP67級‮防真‬水的功能，適合經常進行戶外運動的人士。‬‬‬‬‬



AWEI用維 H10 多功能智能手錶 $260

AWEI用維 H10 多功能智能手錶設1.69英吋全觸摸屏，240*280高辨率彩色顯示屏，全觸控操作並抬手亮屏，易於操作同時可以看清楚錶面的資料。手錶特有mAh聚合物電池，超長續航可長達168小時，使用時沒有電量的顧慮。



男朋友情人節實用禮物推薦：咖啡機

如果你的男友是咖啡控，就可以考慮以咖啡機作為情人節的禮物。Petrus的意式半自動咖啡機造型復古之餘，內置多種專業咖啡機的設置，例如電子控溫技術，奶泡系統等等，還原專業咖啡師的純熟手藝。

【預購】Petrus-PE3320-意式半自動咖啡機 入門級 $699

Petrus-PE3320-意式半自動咖啡機復古的外觀設計能點綴空間的品味之餘，在實用方面具備電子控溫技術，恆溫萃取，保證92度黃金萃取溫度，咖啡更加香醇，20bar壓力泵，可以充分萃取出豐富的油脂，加上強勁奶泡系統，花式咖啡隨意做。（預購品預計7-10日內發貨）



【預購】 [Petrus] PE2190 意式半自動咖啡機 (進階級) $998

PE2190 意式半自動咖啡機20bar壓力泵，可以充分萃取出豐富的油脂。同時機內置有雙頭PID溫控器，溫控壓力可以精確顯示，同時20bar壓力泵，蒸汽瞬間穿透咖啡粉，可以充分萃取出豐富的油脂，而且一次可以分別製作1至2杯意式濃縮咖啡，可以同時與摯愛享用。（預購品預計7-10日內發貨）



【預購】[Petrus] PE3690 復古工業風意式半自動咖啡機 (專業級) $1880

PE3690-復古工業風意式半自動咖啡機使用商用標準的意大利進口15bar電磁泵，以全銅蒸汽閥門設計，提高密封性，10mm大口徑蒸汽嘴的專業奶泡系統，蒸汽強勁並可調節大小奶泡，打發質量有保證。咖啡機內亦特設專業預浸泡系統，咖啡豆風味萃取更純粹。（預購品預計7-10日內發貨）



男朋友情人節實用禮物推薦：耳機

要有優質視聽的娛樂，一對優質的耳機就絕不可缺少，AWEI用維藍牙耳機在音質，價格以及佩戴觸感都有不錯的表現，無線藍牙的設計在家工作/上課、外出跑步、行山、駕車都可以使用，輕量化機身設計長時間佩戴都舒適。

AWEI用維-TA8輕觸式降噪防水真無線藍牙耳機 $220

AWEI用維藍牙耳機藍牙V5.2兼容iOS及Android設備，輕量化機身設計，產品凈重只有18g, 長時間佩戴都舒適，240mAh高品質鋰聚合物電池，待機時間為240小時，播放時間長達7小時。



AWEI用維-A886BL輕觸式氣傳導藍牙耳機

AWEI用維-A886BL輕觸式氣傳導藍牙耳機為新一代不入耳式無線耳機，以氣傳導方式，通過臉部骨骼傳遞聲音，不堵耳設計家工作/上課、外出跑步、行山、駕車、瑜伽之選，可提高戶外運動的安全性。240mAh高品質鋰聚合物電池，待機時間為240小時，播放時間長達7小時。



男朋友情人節實用禮物推薦：Switch 配件

不管年紀多大，玩遊戲是男孩子永遠最愛的興趣，作為女友適時也要體貼一下，Switch的配件例如充電器以及音頻藍牙轉換器就可以讓他的遊戲體驗更愉快，如果還未入手的話，可以考慮連遊戲機一同送贈。

DOBE Switch手掣分拆式四座充電器 $100

分拆式四座充電器可同時為4個switch joycon充電，有LED指示燈，充電進度一目瞭然。可分拆成手柄使用，一路打機一路充電，迷你便攜設計，無論在家定外出都方便使用。



IPEGA Switch/PS4專用迷你音頻藍牙轉換器 $150

本產品適用於對N.S/ N-SL/ P4主機提取音頻並通過無線連接到無線耳機或無線音箱播放；連接主機供電，無需充電或連接其它電源；體積小，使用方便；支持連接單個BT耳機或者同時連接兩個BT耳機使用。



男朋友情人節實用禮物推薦：行李箱

現時各國政府以及本地均寬鬆了入境的政策，不少人早已提起行李箱到不同地方外遊。行李箱最重要是足夠堅硬以及便攜，來自以色列 Rollink 可摺疊行李箱選用輕量的聚丙烯硬殼和防水布料，耐磨耐用，送一個給男友時不要忘了也給一個自己，假期時就可以一人一個甜甜蜜蜜帶着去旅行。

Rollink-可摺疊行李箱 $699

以色列 Rollink 可摺疊行李箱，來自以色列的新創設計品牌 Rollink，為輕鬆外遊和生活便利設計，21寸可折疊行李箱展開寬度20cm，折疊起來僅有5cm厚，操作簡單，僅需簡單三步就可完成變身，超薄尺寸，可以放進其他行李箱中。它擁有40L大容量，安心出行。輕質超薄箱體，可以放進其他行李箱中。行李箱側面的快取袋適合放置移動電源/護照等隨身物品，拿取方便。行李箱選用輕量的聚丙烯硬殼和防水布料，耐磨耐用，雨天也能出行。Rollink 基本符合國際各大航空公司的標準，箱體尺寸可直接帶上飛機，避開排隊托運行李的關卡，更有效率地利用旅程時間。

