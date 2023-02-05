糖尿病｜瘦不一定代表健康！肌肉量低體脂肪過高暗藏健康風險

你聽過「瘦胖子」嗎？台灣國泰綜合醫院老人醫學科主任黃柏堯說明，大家都知道肥胖不健康，但其實「瘦也不一定代表健康」，有些人看起來瘦，脫掉衣服後卻有個圓滾滾的大肚腩；或者體重、BMI量起來都標準，但肌肉量卻過低、體脂肪過高，這類的體型，醫學上稱作metabolically obese normal-weight （MONW）， 或正常體重肥胖 （normal weight obesity），也就是俗稱的「瘦胖子」（skinny fat）。



《美國醫學會雜誌》於2012年發表一篇研究表示，近四分之一的瘦子患有糖尿病前期。更驚人的發現是，一個被診斷患有糖尿病的瘦胖子，比被診斷患有糖尿病肥胖者，死亡風險高出兩倍。 為什麼明明體重都標準，體脂肪卻降不下來？

▼糖尿病早期症狀易忽略（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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罪魁禍首在於「胰島素失衡」，由於胰島素負責調節血糖，會把血液中多餘的糖儲存為脂肪，若胰島素長期過高，就會引發代謝及荷爾蒙的變化，導致慢性發炎及肌肉流失，進一步加劇糖尿病前期或糖尿病的惡性循環，無論是胖或瘦。

定期追蹤血液及血壓

因此，黃柏堯建議，民眾若有糖尿病及早發型心臟病的家族史，即使本身沒有肥胖，仍應定期追蹤以下的常規血液檢查及定時量血壓：

1. 空腹血糖（理想：低於90 mg/dl）

2. 三酸甘油酯（理想：低於100 mg/dl）

3. HDL 高密度膽固醇（理想：大於60 mg/dl）

4. 血壓（理想：低於120/80）



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最後，瘦胖子要如何避免糖尿病上身呢？其實解方與處理肥胖一樣，就是降低慢性發炎、降低體脂肪、增加肌肉量。

- 低GI飲食，且三餐都要有蛋白質。

- 吃高品質好油，不吃精製加工植物油及反式脂肪。

- 不喝含糖飲料，包含果汁。酒精類飲品每週不超過三杯。

- 少碰精緻糖、精緻澱粉、罐頭、速食等加工食品。

- 運動：有氧運動改善新陳代謝，重力訓練增加肌肉量。

- 充足的睡眠：每晚7-8小時；並配合規律的就寢時間。

- 營養補充品：綜合維他命、魚油，及維他命D3。



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黃柏堯呼籲：「切記，瘦不等於健康！」隱形肥胖比體重過重更危險，定期追蹤自己的代謝指數，保持維持良好的飲食。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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