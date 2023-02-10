香港有很多職業如零售服務業、醫護等都需要長期站立，工作上無可避免要維持站立姿勢近8小時，當中需要穿著高跟鞋工作的女士們雙腳負擔更重。長期維持站立時，積聚於腿部的血液因難以回流心臟會使下肢血液供應減少，血液循環受阻，濕重累積於腳部，輕則導致腳腫腳脹，更會慢慢出現長期抽筋，長此下去可惡化成為靜脈曲張。若果延誤治療，或會引致鬱血性皮膚炎，嚴重者靜脈壁出現破損，可能發生大量出血，甚至致死。



醫護人員即時穿著運動鞋工作，但長期站立亦會令雙腳負擔更重。（圖片：Shutterstock）

預防勝於治療 6招紓緩腳腫脹痛 減輕腳部濕重負荷

由於靜脈曲張除了令腿部外觀不好，亦會增加各種健康風險。最好的方法便是預防勝於治療，編輯找來6招紓緩改善方法逐一介紹 ，如利用運動、飲食、足部保健貼及按摩等等。再逐一以方便及有效度分析每招性價比，讀者可參考以下評分作比較。

第一招 腳部伸展運動

方便度：☆☆

有效度：☆☆☆☆

性價比：☆☆☆☆

由於久坐或久站一段時間令腳部肌肉緊繃，血管遭到壓迫而變硬，長遠會令全身血液循環變差。進行針對紓緩腳底和小腿的伸展動作可紓緩腳腫，例如下犬式、亞洲蹲、推牆伸展等。

第二招 去濕湯水

方便度：☆☆

有效度：☆☆☆

性價比：☆☆☆☆

人體中「脾主運化水濕」，所以進食清淡細軟食物 ，有助消化並且可減低脾胃負擔。進食太多生冷、油膩食物及凍飲亦會損害脾胃，可以多吃具有除濕利尿作用的食物。如紅豆、薏仁、綠豆、冬瓜、絲瓜、扁豆等。但需要對應節氣及不同個人體質，食材才能發揮最大功效。

第三招 使用足部保健貼

方便度：☆☆☆☆☆

有效度：☆☆☆☆☆

性價比：☆☆☆☆☆

從中醫的角度而言，濕為萬病之源，而腳底是集中了人體主要器官的反射區，透過足貼可以將積聚體內的濕氣。

足貼使用方法簡單方便，只需每晚睡前將足貼貼於腳掌，就有效加速新陳代謝、消腫舒痛及祛濕排毒，睡醒撕走腳貼即可，更可以見到吸濕效果，不需要額外時間做任何準備，非常適合生活忙碌的上班一族使用。

坊間有不少腳貼品牌都宣稱同樣功效，但無論是產地、材料品的質、吸濕力及安全性都成疑。腳貼當中最為人熟知可數到來自日本的「和田保健貼」，之所以咁受歡迎，因為有別於一般以木酢做主成份的牌子，「和田保健貼」用日本業內認為極佳品質的15年期竹酢，吸濕力及純淨度都取勝於其他品牌。

用上如此高質的日本原材料，但價錢絕對親民，「和田保健貼」平均只需約7元一塊，可謂性價比極高，便宜、有效又方便，絕對值得沒有時間停下來的上班族為了腳部健康而一試。

日本唐辛子和田保健貼性價比為高，功效更為顯著。（圖片：和田保健貼）

第四招 抬高小腿入睡

方便度：☆☆☆☆

有效度：☆☆

性價比：☆☆

長期行路或久站容易令到血液和淋巴液囤積在足部範圍，當血液循環不好就會造成浮腫。雙腿疲勞容易影響睡眠。可以在睡覺時，使用枕頭或毛巾將雙腳墊高10-15公分入睡，有助血液回流到心臟，促進血液循環有助排出腿部囤積物資減輕雙腳疲勞。

第五招 足部按摩

方便度：☆☆

有效度：☆☆☆☆

性價比：☆☆

腿部是人體第2個心臟，血液循環不好久而久之血液會變黏，影響身體健康。進行足部按摩有助刺激腳底穴道，促進血液循環，放鬆腿部肌肉。配合精油、身體乳液進行效果更佳。

第六招 泡腳

方便度：☆

有效度：☆☆☆

性價比：☆☆☆

以熱水泡腳可推動血氣運行，改善血液循環及睡眠質素。（圖片：Shutterstock）

腿部亦是經絡起止交匯處，以熱水泡腳可推動血氣運行，舒經活絡改善血液循環及睡眠質素，是一項簡單紓緩腳部疲勞的方法，但並不適宜高血壓、中風等人士使用。