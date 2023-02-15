消委會｜ 木耳浸泡過久或生毒素 逾4成樣本含除害劑 附選購建議

消費者委員會於市面上搜羅28款預先包裝乾製耳類食用菌樣本，涵蓋黑木耳、白背木耳和雪耳，測試其營養價值。結果發現全部樣本均含豐富營養，尤其是膳食纖維。在食物安全方面，逾4成樣本（12款）檢出至少1種除害劑，而全部樣本均檢出金屬污染物，惟對健康風險不大，測試結果已交予食安中心跟進。



消委會於去年8月至9月從主要零售點搜集了10款黑木耳、9款白背木耳，以及9款雪耳樣本，在黑木耳和白背木耳類樣本中，每100克售價最低的樣本，其除害劑、金屬污染物測試及總評均獲4.5至5分，反映價格相宜的產品亦可以有好品質，其中，品牌綠の聖的黑木耳是眾多的測試樣本中唯一一個獲得5分評價。而獲得最低評分3.5分的品牌有4個，分別是華潤堂特選黑木耳、恒興行單葉雲耳、大棧明淨脆滑珍珠雲耳及大生海味野生雲耳。

黑木耳鐵質含量最高

調查發現3種耳類中，黑木耳類的平均鐵質含量最高。鐵質是製造血紅素的主要元素，食用富含鐵的食物有助預防缺鐵性貧血。白背木耳類的平均非水溶性纖維含量最高，適合一般關注腸道健康的消費者。平均水溶性纖維含量最高的為雪耳類，適合關注血膽固醇及血糖水平的消費者。

逾4成樣本驗出除害劑 惟對健康影響不大

消委會測試結果發現，「位元堂」和「大地の作」兩款黑木耳樣本，以及兩款白背木耳樣本，「光大」和「余仁生」，分別檢出1種除害劑殘餘，份量均低於香港《食物內除害劑殘餘規例》為新鮮食用真菌所訂的限量。

雪耳類方面，除了「御萬家」沒有檢出除害劑殘餘外，其餘8款樣本分別檢出1種至5種除害劑殘餘。「價真棧」檢出的除害劑種類最多，共有5種。唯一1款名稱標示為「有機」的樣本「點點綠」，亦檢出4種除害劑殘餘，當中檢出的阿維菌素B1a殘餘量為每公斤0.29毫克，達《除害劑規例》為食用真菌訂定阿維菌素每公斤0.02毫克的最高殘餘限量。但消委會指，正常食用不會構成健康風險，以1個60公斤的成年人計，每日要進食207克雪耳，即煮熟後約21碗 ，才可能會對健康構成風險。

「仁御堂」亦檢出兩種除害劑，當中炔蟎特的檢出量為每公斤0.28毫克，超出歐盟限量。惟成年人每日要進食2.1公斤，即約煮熟後約214碗雪耳，才有機會對健康帶來可見的風險。

而金屬污染物方面，測試發現，全部黑木耳樣本均檢出總砷、鎘、鉻和鉛。另外，樣本「大地の作」檢 出 微 量 總 汞；全部白背木耳樣本均檢出總砷和鉛。「金御膳」和「老上環」檢出微量鉻。另外，所有樣本均沒有檢出鎘或總汞；全部雪耳樣本均檢出總砷、鎘和鉛；「樓上」檢出微量鉻；另外，全部樣本均沒有檢出總汞。消委會提醒消費者應於食用前徹底沖洗食用菌，以去除表面的雜質（包括金屬污染物），並保持均衡飲食，避免因偏吃某幾類食物而過量攝入某些金屬污染物。

選購木耳5大建議

消費者食用和選購耳類食用菌時可參考以下建議：

1. 向有信譽的商店購買食用菌，切勿採摘野生菇菌食用。



2. 乾製耳類食用菌容易吸潮發霉，宜置於密封的容器內，儲存在陰涼乾燥的地方。



3. 3種耳類食用菌中，黑木耳的鈣含量較為豐富，而適量曬太陽可使皮膚製造維他命D，幫助鈣質吸收。



4. 食用黑木耳和白背木耳可攝入鐵。同時進食含豐富維他命C的食物可幫助鐵質吸收。茶和咖啡等飲品妨礙鐵質吸收，建議避免在餐前2小時至餐後2小時內飲用。。



5. 腎臟功能下降引致間中血鉀過高的人士則只可間中加入小量有關食用菇菌作配菜，詳情應諮詢醫生及註冊營養師的意見。另外，如果消費者懷疑或確診患上心血管疾病，必須尋求醫生診治及根據指引服藥，不應單靠進食耳類食用菌作治療。



浸泡時間過久或生毒素

消委會又提醒，乾製耳類食用菌於烹煮前需要先浸泡。消費者需注意室溫浸泡菇類的時間不宜過長，一般不超過2小時，否則應該放入雪櫃進行浸泡。因為浸泡的雪耳和木耳較容易受椰毒伯克霍爾德氏菌污染，而當中或產生毒素米酵菌酸。此毒素一旦產生，不論是沖洗或烹煮都不能破壞其毒性，中毒後可能出現腹痛及嘔吐等病徵，情況嚴重者可引致肝功能異常，甚至死亡。

此外，消費者應妥善儲存煮食後的耳類食用菌，剩菜應在烹煮後2小時內放進4°C或以下的雪櫃儲存，可減慢細菌滋生，延遲亞硝酸鹽的形成。食用前，應徹底翻熱食物至中心溫度達75°C，及不應翻熱超過一次，以確保食物安全。於雪櫃存放超過 3 天的剩菜便應棄掉。