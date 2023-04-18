大馬12歲童星遭惡作劇致臀腰骨折 無法行走失禁 預防跌倒5貼士

小朋友之間打鬧玩耍，間中受點小傷很正常，但作為家長一定要把握好分寸，畢竟惡作劇後果可大可小，小的可能笑笑就能了事，大的可能就會影響一生！早前，馬來西亞就有一名女童因被「抽椅子」導致她重摔地上，臀部、腰部多處骨折，神經系統也失去知覺，至今都無法行走，更出現「尿失禁」的情況。



（圖片來源：IG@puterirafasya1）

據大馬媒體報道，在2月22日馬來西亞12歲童星布特里拉法莎（Puteri Rafasya）在當地雪蘭莪州為拍攝進行採排，正當想休息時，被同劇演員的一名年幼親友突然抽走椅子，布特里拉法莎隨重摔在地，還撞到一旁的攝影器材，劇組人員需要即時將她送醫。

據報，布特里拉法莎的臀部和腰部因此而骨折，神經系統亦失去知覺、雙腳麻痺，至今無法行走，還因為尿失禁必須掛尿袋、包尿布度日，失去自理能力，需人貼身照顧。

布特里拉法莎自2018年開始演戲，儘管年紀輕輕，但是已經擁有一定粉絲族群，肇事的5日亢才獲頒獎演技獎項，沒想到竟遇上這樣的「人禍」。布特里拉法莎的母親指，肇事孩童是片場一名演員的親屬，不過目前並未公開該位演員的身分。母親又透露，肇事孩童家屬至今仍未作出任何回應，疑似想要逃避責任。

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跌倒是最常見的意外損傷

根據衞生署二零一八年非故意損傷統計調查顯示，跌倒是最常見的意外損傷，佔一年中發生的所有損傷事件中的39.4%。在二零一九年，全球疾病負擔研究估計全世界有 2.17 億宗跌倒個案。台灣衛生福利部在二零一亦六年曾統計，台灣0至14歲兒童最主要死因為事故傷害，其中0至6歲嬰幼兒以發生「跌墜」受傷住院就醫比例最高。

世界衞生組織亦指出，縱觀全球，跌倒是涉及非故意損傷的第二大死因（僅次於道路交通事故），每年估計有684000人跌倒致死。另有多達3730萬宗跌倒個案情況嚴重，雖不致命，但須接受醫療護理。

由此可見，兒童因跌倒而出現意外的情況並不少見，作為家長真的要好好看顧自己的孩子。

除了小孩子，老年人也是跌倒的高危人群體之一，隨著年齡的增長，老年人常常出現一些與年齡相關的健康問題，例如視力和聽力下降、關節疼痛、認知功能下降等，這些也可能會增加他們跌倒的風險。

此外，隨著年齡的增長，老年人的身體功能和平衡能力逐漸下降，這可能會導致他們更容易失去平衡並跌倒。

跌倒4大風險因素

跌倒不會無故發生，要預防跌倒，先要了解跌倒的風險因素。事實上，跌倒往往涉及跌倒者與周邊環境的多項風險因素相互影響所致，因素有以下4項：

1. 行為風險因素



例如缺乏體能活動、飲酒、服用多種藥物、穿著不合適的鞋履或衣服等

2. 環境風險因素



例如地面濕滑或不平、走廊通道有雜物、光線不足等

3. 生物及醫學風險因素



例如年齡增長、視覺障礙、行動不便、慢性疾病等

4. 社會經濟風險因素



例如獨居、支援網絡不足、居所擠迫或生活環境惡劣等

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預防跌倒最重要是健康的生活！

若非像以上事件一樣遭到「人禍」，其實大多數跌倒的「意外」都是可以防範的。除了確保家居安全、消除環境中的危害和使用輔助設備外，奉行健康生活模式可提升體適能、延緩與老年相關的功能衰退和慢性疾病，對預防跌倒十分關鍵。

若想預防跌倒可以從以下幾個方面著手：

1. 適當的運動



有充分的證據指運動可預防跌倒。對於居於社區的長者而言，研究指運動可將跌倒的比率降低 21%，當中以包括平衡鍛鍊和每星期運動時數超過 3 小時的運動計劃效果尤佳。

為獲取顯著的健康裨益，成年人每星期應進行最少 150 至 300分鐘中等強度的帶氧體能活動或相等的活動量。65 歲或以上長者，亦應每星期有 3 天或以上進行多種著重平衡和力量訓練的中等或更高強度的體能活動，例如步行、打太極、跳舞等，以提升身體功能和預防跌倒。

2. 避免飲酒



酒精是已知的神經毒素和中樞神經系統抑制劑。即使小酌或中度飲酒，也可影響平衡和判斷力、削弱視覺焦點和眼、腦及手足的協調，使反應變慢，令人更容易跌倒8。飲酒愈多，跌倒的風險愈高、傷勢愈嚴重。流行病學研究的合併分析顯示，每攝入 10 克酒精，與跌倒有關的損傷風險會隨之增加 25%。

3. 均衡飲食



健康飲食並攝入足夠的蛋白質、鈣質和維他命D對保持肌肉質量和骨骼強壯十分重要，有助降低跌倒和相關骨折的風險。研究指與營養良好的長者相比，營養不良或有營養不良風險的長者跌倒的風險高45%。市民應依照「健康飲食金字塔」的指引按適當比例進食五大類食物，即榖物類；水果；蔬菜；肉、魚、蛋及代替品；奶類及代替品，以及盡量減少攝入油、鹽和糖。

4. 不要吸煙



吸煙會引致各種慢性疾病，影響鈣質和維生素的吸收而令骨質減少，擾亂維持骨骼健康所需的荷爾蒙分泌均衡12。為了健康，吸煙人士應及早戒煙。

5. 定期體檢



尤其是年長者，建議定期進行身體檢查，做到早發現、早治療，若視力、聽力、平衡能力等方面出現問題，及時治療可以有效降低跌倒風險。

▼常見2個錯誤步姿：（按圖👇👇👇）

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（參考資料：衛生署、台灣衛生福利部）