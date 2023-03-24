《哈利波特》男星Paul Grant倒在9又¾月台失救 侏儒症是甚麼？

曾出演《哈利波特》、《星球大戰》等傳奇電影系列的英國演員Paul Grant於上週四（16日）被發現暈倒在倫敦王十字車站，地點正正是《哈利波特》著名拍攝場景「9又¾月台」，他隨即被送往醫院搶救，惟仍然搶救後被判定腦部死亡，其家人幾經掙扎後最終在星期日（19日）為其移除維生儀器，於香港時間21日宣布死亡，享年56歲。



曾出演《哈利波特》、《星球大戰》等傳奇電影系列的英國演員Paul Grant於上週四（16日）被發現暈倒在倫敦王十字車站

Paul Grant暈倒的地方正正是《哈利波特》的著名拍攝場景「九又四分三月台」。

Paul Grant因患有軟骨發育不全症，即俗稱的侏儒症，身高只有132cm，但他卻反而利用了自己獨特的身形，參與出了不少經典=傳奇電影，其中包括：包括1983年的《星球大戰：武士復仇》，在片中扮演伊娃族及R2D2，另外還有《哈利波特：神秘的魔法石》中的古靈閣妖精，更令影迷印象深刻。

Paul Grant28歲的女兒Sophie Jayne Grant向外媒證實父親逝世的噩耗，家人都到悲痛萬分，並稱讚父親在許多方面都是傳奇。

據指，近年來Paul Grant已沒有接拍電影及劇集多時，他與妻子離異後，近年沉迷酒精及毒品，更幾乎花光所有積蓄。

怎樣才是患上侏儒症？

侏儒症是由於遺傳或醫學病症而導致的身型矮小。一般來說，成年後身高不足147 厘米即會被定義為侏儒症。侏儒症患者的平均成人身高為122 厘米。

很多不同的醫學病症會導致侏儒症。通常，這些疾病分為兩大類：

不成比例性侏儒症



此如果體型不成比例，身體的某些部分很小，而其他部分則是平均水平或超過平均水平，就是不成比例性侏儒症。導致不成比例性侏儒症的疾病會抑制骨骼的發育。

成比例性侏儒症



如果身體成比例地偏小，身體的所有部位都是相同程度的偏小並且比例看上去像是普通身型一樣，則是成比例性侏儒症。出生時或兒童早期出現的醫學病症會限制整體的成長和發展。

成因多為遺傳 但仍有不確定因素

大多數與侏儒症有關的疾病是遺傳病，但某些疾病的病因尚不清楚。大多數侏儒症是由於父親精子或母親卵子中的隨機基因突變，不是父母雙方的完整遺傳構成。

軟骨發育不全



約80％的軟骨發育不全的人是由身高正常父母所生，當卵子或精子正在形成時，可能發生突變，但相關基因突變可以遺傳

特納綜合症



X染色體缺失或有部分缺失，只影響女孩

生長激素缺乏症



基因突變或損傷，沒有確定的原因

其他遺傳疾病



如激素缺乏、營養不良

如何預防新生兒患上侏儒症？

侏儒症基本上無法預防，惟孕婦可透過孕期間攝取足夠營養和定期產檢減少侏儒症嬰兒的出現。檢測嬰兒是否有侏儒症可以透過以下產檢方式：

1. 超聲波檢查



在孕婦懷孕期間，可以透過常規的超聲波檢查來評估胎兒的生長和發育情況。如果超聲波顯示胎兒的四肢或身體比正常短，可能會提示存在侏儒症的風險。

2. 羊水穿刺



羊水穿刺是一種可以在懷孕期間檢查胎兒染色體異常和其他遺傳疾病風險的檢查方法。透過羊水穿刺可以檢測胎兒的基因組，從而確定是否存在侏儒症等遺傳疾病。

通常侏儒症至少要在懷孕24週以後檢測比較準確，但準媽媽們要留意，無論何種檢查，準確率都不能達到100%，只有約60-80%。

（參考資料：Mayo Clinic、領康醫療）