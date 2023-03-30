失明｜美受污染眼藥水致8人失明 防傷眼滴眼藥水正確8步驟

眼藥水是直接接觸眼睛的藥物，一旦出現問題後果可能不堪設想。上月美國疾病控制和預防中心（CDC）就曾以EzriCare Artificial Tears的人工淚液可能導致感染及致盲，生產商立即召回產品。但近日，疾控中心再度公布有關消息，截至3月14日，累計68人因使用眼藥水導致眼部銅綠假單胞菌感染，其中3人死亡，8人失明，4人需要摘除眼球。



疾控中心指，該眼藥水的使用者分別在多處被驗出感染，包括角膜、血液、呼吸道及泌尿道感染，大多患者曾使用EzriCare的人工淚液，亦有人指曾使用其他品牌的人工淚液。受感染人士或會出現以下症狀：

-眼睛出現黃色、綠色或透明分泌物



-眼睛疼痛或不適



-眼睛或眼瞼發紅



-眼睛裡有東西的感覺（異物感）



-增加對光的敏感度



-視力模糊



疾控中心呼籲，若曾使用EzriCare或Delsam Pharma的人工淚液，並出現眼部感染症狀，應立即就醫。

銅綠色假單胞菌致68歲婦人失去眼球

銅綠色假單胞菌，抗藥性強的桿菌。能引起化膿性病變，因感染後膿汁和滲出液等病料呈綠色而得名。

據外媒報導，其中一名患者，68 歲的Oliva於去年 5 月在佛羅里達州海厄利亞的一家醫療中心接受了 EzriCare 人工淚液治療乾眼症。惟使用眼藥水兩個月後，發現右眼灼痛、發癢、發紅和流淚。

她隨即尋求治療，惟第一位醫生並沒有發現她受到感染，只是指她有角膜擦傷並開了抗生素。及後情況轉差，她去了專門的眼科研究所，醫生終於發現她被銅綠色假單胞菌感染引致潰瘍。可惜已經為時已晚，即使加強藥物仍未能阻止感染，醫生亦試圖進行角膜移植手術，但感染太嚴重，無法挽救眼睛。最後只通過手術切除，並用塑料植入物取而代之。

眼藥水仍是「藥」！ 滴眼藥水正確8步驟

由於經常在生活上使用，很多人就會在不經意之間忽略了眼藥水其實仍是「藥物」，而只要是藥物就必須依醫囑或使用說明去操作，否則對待如眼睛如此嬌弱的器官，很容易一不小心就引起意外受傷或藥物濫用。若不想因錯誤使用眼藥水而導致失明，可以參考以下8步驟：

1. 洗手



在使用眼藥水前，請先用肥皂和暖水洗手，以避免手部細菌污染眼睛。

2. 檢查眼藥水



打開眼藥水瓶蓋，檢查是否有任何懸浮物或變質跡象。如果有，請勿使用。

3. 坐姿



坐在椅子上或緊貼牆壁，以避免意外跌倒。

4. 拉下下眼瞼



用手指輕輕拉下下眼瞼，使眼袋暴露出來。

5. 滴眼藥水



將眼藥水瓶口輕輕放在眼袋上，使一滴藥物滴入眼睛。請不要讓瓶口接觸眼睛表面，以免感染。

6. 轉動眼球



輕輕閉上眼睛，用手指輕輕按壓內角的鼻樑，以使藥物能夠更好地分佈在眼球表面。

7. 清除多餘藥物



如果有多餘的藥物或液體，請用乾淨的紙巾或棉花球輕輕擦拭眼角。

8. 不要觸摸眼睛



在使用眼藥水後，請勿觸摸眼睛或摩擦眼睛，以避免感染或刺激眼睛。

3個滴眼藥水常犯錯誤

NG1：滴眼藥水後眨眼



眨眼睛的時候，眼睛會分泌淚水，保持眼睛在濕潤的狀況。然而，當我們滴眼藥水之後立即眨眼，發泌出來的淚水就會稀釋了剛滴進眼球的眼藥水。假如眼藥水的濃度被稀釋，功效都會減弱，那就變相是浪費了。

NG2：滴眼藥水後用紙巾抹眼



用紙巾抹去流出眼眶，多餘的眼藥水是沒關係，更多以防止眼周受刺激或者紅腫。但是抹的時候要避開眼角位，否則紙巾就可能會吸走剛滴進眼球的眼藥水，影響效果。

NG：滴眼藥水後立即戴隱形眼鏡



如果有配戴隱形眼鏡，在使用眼藥水前必須將其取下，而且在使用眼藥水最少15分鐘後，才配戴隱形眼鏡。

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