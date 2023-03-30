梁凱寧黑眼圈妝為拍片犧牲 大談身兼言語治療師及幕前演出近況

不少電視新聞靚女主播離開電視台後，都搖身一變成為KOL，繼續幕前發展，跟粉絲互動，不過有樣有智慧的「前新聞主播」梁凱寧離開主播枱後，卻選擇回歸校園，修讀言語治療，早前更正式成為言語治療師，工作地點從此由電視台變為醫院，非常叻女！不過，她仍然沒有放棄幕前工作，早前參與拍攝，大談身兼專業人士及KOL的近況，原來密密麻麻的工作一度令她失眠，飽受困擾，幸好最近她已經找到方法平衡。



梁凱寧獲委任為「助眠大使」

「充足嘅睡眠對於香港人嚟講真係好緊要。 以我為例， 平日要兼顧不同嘅工作，真係精神差啲都好難應付到每日嘅挑戰。其實我之前都受失眠困擾㗎，無論係數綿羊定係臨瞓前做瑜珈，都係成日都瞓唔著。我已經聽咗醫生嘅意見，戒咗喺臨瞓前玩電話同埋保持每日作息定時，但都係成日攤喺張床到眼光光。有時就算俾我瞓得著，又會好易扎醒，攪到我成日都冇精神，個人仲好易忟添！醫生話我呢啲全部都係失眠嘅症狀嚟，原來喺香港每⼗個⼈就有七個同我一樣有失眠問題，所以都咪話唔嚴重呀。」

「起初都有諗吓食安眠藥會唔會幫到入睡啦，但又驚會有副作用，或者產生依賴性，愈食愈多，總之就係擔心呢樣擔心嗰樣啦。但係醫生同我講，原來⽽家有新突破，可以幫助我哋呢啲失眠患者進入接近⾃然嘅睡眠狀態，產⽣依賴性同反彈嘅機會低。如果你都受失眠困擾，又想好似我咁，瞓得好，冇哂黑眼圈，每日都有好精神，就快啲搵醫生傾吓啦！」

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梁凱寧今次獲委任為「助眠大使」，更作出一個小小的突破，就是首次拍攝「床上戲份」，透過化妝加深黑眼圈，重現她受失眠困擾時，多個無眠又無奈的晚上。「今次真係超大犧牲，因為拍攝兩條影片，全部都要加上大大嘅黑眼圈，面青口唇白，頭髮又亂，同以往嘅形象真係好大出入，哈哈！不過，對於劇本中嘅好多失眠細節，我真係好有同感，尤其是瞌住眼瞓做瑜伽、越眼瞓越肚餓嘅情節，真係真實上演過，諗返真係又慘又搞笑。希望俾大家見到我唔同嘅一面，彌補番我小小嘅犧牲啦。」

有關影片中將於社交媒體發佈，敬請留意。