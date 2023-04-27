模仿犯｜台灣視帝吳慷仁自揭聲帶萎縮 ６個習慣助你保養聲帶

近期Netflix劇集《模仿犯》廣受好評，現年40歲的台灣金鐘獎視帝吳慷仁亦憑著劇中檢察官一角獲得不少稱讚，不過，日前他卻自揭身體健康亮起了紅燈。吳慷仁在本週一（4月24日）凌晨於社交平台Facebook發文指，自去年11月身體就出了狀況，工作量過多，加上缺乏休息，令他生出水泡，更出現了失聲的情況。



吳慷仁自揭失聲、聲帶萎縮（圖片來源：截圖自吳慷仁Facebook）

吳慷仁本週一凌晨於Facebook發文表示，自去年11月，聲帶就出現了失聲的情況。他指，自己一邊拍攝《有生之年》，又要為《模仿犯》的後期製作配音，過度使用聲帶，再加上去年拍劇長期累積疲勞，估計就因此長出水泡。

由於當時工作尚未完成，未能抽空接受治療，他只能「一邊觀察一邊紓緩」，直至2月他才接受檢查，他指，「不檢查還好，一檢查，才知道原來聲帶還有一點萎縮」，只能面對病情。

吳慷仁表示，還一度點擔心，回不去原來的音質，幸好，通過配合治療終於恢復到本來的聲線，終於可以鬆一口氣。他慨嘆，「年輕的時候覺得一些小傷都能自己痊癒，直到現在有了些年紀，發現身體有它的週期，時間到了，用得多了…必然會退化與需要進場保養。」他又呼籲，「真心希望年輕的朋友們（比我年輕都算），能夠更愛惜自己的身體，我們還需要它跟著我們繼續20年、30年、40年，共勉之。」

吳慷仁與女醫生合照（圖片來源：吳慷仁Facebook）

造成失聲５大成因

失聲是指由於生理或心理原因，人們無法正常地發聲或發聲困難的狀態。失聲可以是一種症狀，也可以是一種疾病。

造成失聲的原因很多，以下是一些常見的原因：

1. 聲帶問題：聲帶是人體發聲的關鍵部位，如果聲帶出現異常，就會導致失聲。例如聲帶發炎、聲帶結節或息肉、聲帶瘢痕等。



2. 神經系統問題：神經系統的問題也會導致失聲，例如中風、腦損傷、神經疾病等。



3. 呼吸系統問題：呼吸系統也是發聲的重要部位，如果呼吸系統出現問題，就會影響發聲。例如氣喘、肺炎等。



4. 心理因素：壓力、焦慮、憂鬱等心理因素也可能導致失聲，這種失聲通常稱為心因性失聲。



5. 過度使用聲帶：長期大聲喊叫、長時間說話等過度使用聲帶的行為也可能導致聲帶疲勞和失聲。



養成６個生活習慣 助你保養聲帶

保養聲帶是非常重要的，尤其是對於頻繁使用嗓子的人，例如歌手、演員、老師等。以下是一些保養聲帶的方法：

1. 喝足夠的水



保持身體水分充足有助於聲帶的保養，可以減少聲帶乾燥和受損的風險。

2. 避免吸煙和嗆咳



吸煙和嗆咳都會刺激聲帶，導致其受損。如果你是煙民，盡量戒掉吸煙，一旦有嗆咳，盡量避免用力咳嗽。

3. 避免過度使用聲帶



過度使用聲帶會令聲帶疲勞和受損。如果你需要長時間使用聲帶，例如長時間演唱或演講，建議在使用前進行熱身運動，並間歇地進行。

4. 注意呼吸



深呼吸有助於保持聲音穩定，也有助於減少聲帶的疲勞。如果你需要長時間演唱或演講，建議進行深呼吸練習。

5. 避免飲用刺激性飲料



像咖啡、茶、含氣飲料等會對聲帶造成刺激，建議減少飲用。

6. 定期接受聲帶檢查和治療



如果你有長期的聲音問題，建議尋求專業的聲帶治療，並定期接受聲帶檢查，以確保聲帶的健康狀態。

保養聲帶的關鍵在於保持身體的健康和良好的習慣，避免過度使用聲帶和刺激聲帶的食物和飲料。如果你有任何長期的聲音問題，請尋求專業的治療和建議。