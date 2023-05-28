男性健康｜適當自慰有益前列腺健康？研究指達這次數降患癌機率

每個人都有生理需求，自慰是解決性慾的一種方法，有研究顯示，男性適當自慰有益前列腺健康。泌尿科醫師表示，男性DIY（自慰）可以減少性衝動和慾望，透露每個月射精最佳次數，罹患前列腺癌機率降低31%，但過度自慰恐讓小弟弟受傷。



台灣泌尿科醫師莊豐賓在YouTube頻道《幸福醫師莊豐賓》提到，男性「自己來」可以滿足對性的幻想、減少性衝動和慾望，而射精頻率高的人，能降低罹患前列腺癌的風險。

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莊豐賓提到，哈佛研究指出，每個月射精21次者，比只射4～7次的人，罹患前列腺癌機率降低31%。一天自慰1～2次屬正常範圍，適度排解能紓壓，但整天「都在想著要自慰」，可能已成癮或有心理疾病。

莊豐賓說，有不少國高中生好奇「DIY會傷身嗎？」還有傳言自慰會腎虧、長不高，但認為皆與自慰無關，若太過頻繁自慰恐導致繫帶受損引發血尿，白膜受傷也可能造成佩洛尼氏病（Peyronie's disease），讓陰莖彎曲。

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莊豐賓說，有部份男性自慰時間過長而出現「遲洩」，若看A片（色情片）時感覺刺激，導致之後與伴侶愛愛時，不如手動來得有感覺，慢慢無法達到射精的高潮而引發遲洩。

莊豐賓表示，過度自慰引起男性軟趴趴、早洩、遲洩等問題，要好好了解自身狀況，適當自慰情況下仍對身心健康有益。若出現性成癮、勃起功能障礙，應尋求專業醫師協助。

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