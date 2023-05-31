健康博覽2023｜必買$10限量福袋 禮品總值高達$560

第16屆「健康博覽」將會一連三日於灣仔會展舉行，匯聚了全港150家健康產業，讓入場人士了解最新健康產品及資訊。一連三天更有逾70場精采活動 全面為您健康護航。除此之外，更有粵劇群星破天荒同場獻藝。現時01會員更有獨家優惠，可以$10超抵價購買「01空間 x 健康博覽獨家福袋」，數量有限售完即止。



第16屆「健康博覽」將會一連三日於灣仔會展舉行，今年主題為「關心自己、照顧父母，健康第一」，希望透過現代科技與傳統智慧、融匯中西產品，宣揚及實踐健康生活理念。三大健康舞台繼續為大家送上超過70場健康講座和工作坊，涵蓋了健康飲食、心理健康、運動和健康等主題。其中香港健康研討會舞台於6月10日為公眾教育而特設了7場以男性健康為主題的講座──「健康男士．快樂生活」；男士健康資訊講座不僅僅是一個學習的平台，更是一個交流的平台。在講座上，觀眾可以跟不同的名醫及專家直接交流，了解更多的健康管理知識和技巧，勢必成為講座中的焦點！

為隆重其事，大會邀請了多位星級嘉賓為健康博覽打氣；資深紅星胡楓、粵劇及影視藝人謝雪心及著名實力派歌手蘇姍組成「黃金大使團」，三位極具份量的嘉賓將親臨會埸與現場觀眾近距離接觸，同時為各參展商加油打氣，必定帶動現場熱鬧氣氛，粉絲們切勿錯過！

「01空間」獨家購買$10福袋

01空間 x 健康博覽獨家$10 福袋，每份不少於5件禮品，價值有機會高達$560！限量1,000份，售完即止。每人限買一個褔袋。健康福袋一經派發，不設更換。（如取消訂單, 請於30分鐘之後才重新購買。）【按此購買$10福袋】

健康福袋內之禮品將隨機組合，當中有機會包括但不限於以下：

ECL BY NATURAL BEAUTY清新淨澈面膜

5分鐘吸油面膜，不但清爽清爽質地，瞬間舒緩肌膚，而且蘊含三種控油植物萃取物：海帶、榆樹繡球和綠花依南番茄皮，可幫助改善因缺水導致的粉刺和皮膚乾燥現象，減少多餘皮脂和粗大毛孔的外觀，同時注入透明質酸以鎖住水分，讓肌膚平靜、光滑、清爽、無油光！

NATURAL BEAUTY 自然美 85%胺基酸深層淨化洗面乳

正確洗臉是保養第一步，徹底卸妝加適度清潔，可讓毛孔自由呼吸！含85%高濃度胺基酸的NATURAL BEAUTY自然美 85%胺基酸深層淨化洗面乳全膚質適用，洗後皮膚不緊繃、不乾澀，泡沫柔滑細緻更可保濕嫩膚，添加2大保濕修護因子三重神經醯胺、NMF PLUS，3種活性萃取天竺葵精油、y-PGA、白茶精萃，控油同鎖住水分，有效養護、重現肌膚活力。

Strawberry Net coupon

草莓網擁有環球美妝八百個品牌，超過三萬六千件美妝產品，是最大型美妝網上平台。草莓網推出NATURAL BEAUTY東森自然美，由生物醫學團隊研制出針對女性膚質的專業護膚品。了解更多：https://bit.ly/sbnxhk01_202306

五豐糙米通心米粉

市面上一般的通心粉用小麥製造，對小麥麩質敏感人士而言未必適合食，但五豐牌通心米粉用純糙米製造，小麥麩質敏感人士都食得，而且無添加防腐劑，啖啖米香味，口感爽滑，比其他通心粉更加彈牙！五豐牌通心米粉適合做炒粉、湯粉或做沙律。可於指定U購門市或於京東五豐香港官方旗艦店購買：http://mall.jd.hk/index-12346405.html

五豐100%純蕎麥麵

五豐100%純蕎麥麵以100%優質純蕎麥製作而成，含有豐富蛋白質及纖維，澱粉粒較其他穀類細小，更易加工，而且低熱量，其味道清香爽口，可配搭日本豉油製作日式冷麵，亦可配搭沾醬製作湯麵。不時以蕎麥麵替代主食，還可以幫助降血壓血脂，及增加腸胃蠕動。市面上不少蕎麥麵為令口感較好會加入少量麵粉，而五豐牌純蕎麥麵百分百蕎麥製作，不加入任何添加劑，簡單快熟，咬落清香彈牙，保持蕎麥原汁原味。

福袋內還有機會包括更多豐富健康產品，例如Centralin自動泡沫洗手機 + Walch 威露士泡沫自動洗手液機專用補充裝350ml、SATO 柔美嬰孩專用潤膚膏、Life Nutrition 樂怡善嬰兒鱈魚DHA +D3、Medisana PM 100 脈搏血氧儀等等。健康福袋內之禮品將隨機組合，數量有限，欲購從速！【按此購買$10福袋】

健康福袋換領流程：

1. 於展會入口展示以下條碼免費進場

2. 到香港01攤位 (C16) 出示「01空間」電子票(QR code)。打開由 <noreply@hk01.com> 寄出的訂單電郵, 標題: 你已成功報名 - 第16屆健康博覽 - 01空間 x 健康博覽獨家福袋。 按查看電子票, 並憑電子票換領。

３. 預先下載「香港01」APP，按指示打開電子票，並向工作人員展示QR Code掃瞄換領。在場工作人員將核銷電子票並換領健康福袋。

一如既往，今屆健康博覽除了展示各種健康產品、保健食品以及各式健康服務之外；大會更破天荒籌劃了一次粵劇演唱會「粵劇戲寶巨星滙」，邀請到十八位粵劇名伶梁兆明、梁燕飛、李秋元、黃小鳳、宋洪波、鄭詠梅、藍天佑、林芯菱、劉惠鳴、鄧美玲、王志良、林穎施、梁煒康、梁非同、藝青雲、文雪裘、高文謙、王潔清，演出多場精采折子戲，包括《怒劈華山》、《花前遇俠》、《艷曲醉周郎》、《易水送荊軻》等。另外，為推廣粵劇文化，粵劇及影視藝人謝雪心聯同兩位同道好友，劉石佑及蔡德儀舉行「謝雪心挈友演唱會」並演唱《合兵破曹》及《唐伯虎點秋香》粵劇名曲，實行以曲會友。

粵劇戲寶巨星滙

日期：2023年6月9（五 ) 至 2023年6月11日（日）

時間：12:30pm – 6:00pm

地點：香港會議展覽中心展覽廳3E

門票： 5月10日起於全線7-11便利店公開發售

全日票 $198（前排） $150（中後排）※不設劃位

健康博覽2023活動詳情

日期：2023年6月9（五）至 2023年6月11日（日）

時間：11:00am – 8:00pm

地點：香港會議展覽中心展覽廳3FG

門票：$20 (65歲以上長者免費)

*憑活動條碼可免費入場*